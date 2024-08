Assemblée générale annuelle du RMN (2021) et RDV RMN

Assemblé générale annuelle du RMN le jeudi 19 mai 2022 de midi à 13h.





Juste avant, à 11h30, vous êtes également conviés à notre AGE, qui a pour objectif d'augmenter de 7 à 9 le nombre d'administrateurs du RMN.





Finalement, vous êtes invités à poursuivre avec nous, à 13h, pour un RDV RMN concernant la passation de connaissance au sein de votre organisme :

On jase renforcement des capacités d’externe à interne, ou interne-interne! Le RMN veut clore sa réflexion et recherches sur les moyens de vous aider à construire, offrir et surtout, pérenniser le savoir en conservation volontaire au sein de votre organisme. Cette discussion permettra de partager avec vous l’état des lieux et notre stratégie préliminaire, et ensuite cogiter ensemble sur les besoins et éléments essentiels à y ajouter. En second lieu, vous êtes-vous posé la question où va ce savoir, une fois abouti dans votre organisation, et comment reste-t-il vivant pour être passé au suivant? Qu’avez-vous mis en place ou qu’aimeriez-vous mettre en place comme processus de passation de connaissances?

Les RDV RMN, c’est plusieurs expériences et opinions mises en commun au profit de la conservation volontaire, pour améliorer nos pratiques. Faites partie de ce cercle d’échanges, autant comme apprenant qu’enseignant.