StoryFest 2023: Maureen Mayhew

Maureen Mayhew est médecin de famille, professeur de clinique à l'Université de la Colombie-Britannique et coach certifié en leadership. Diplômée de la Hudson High School (78) puis de McGill (86), elle a passé trois décennies à fournir des soins primaires et à diriger des programmes de santé publique à travers le Canada, l'Asie et l'Afrique. Elle travaille actuellement pour le BC Physician Health Program. Une mission de Médecins sans Frontières en Afghanistan en 2000, qui a changé sa vie, l'a incitée à passer la décennie suivante à aider les Afghans à reconstruire leur système de santé en ruine et à améliorer la santé maternelle et infantile dans les régions reculées. Ses mémoires, "Hand on My Heart : A Canadian Doctor's Awakening in Afghanistan", invite les lecteurs à partager de puissants souvenirs de croissance personnelle, de désorientation, d'émerveillement et de joie.