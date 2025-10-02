CDC des Grandes Marées

CDC des Grandes Marées

Éducation populaire autonome

2448 Rue Commerciale S

Témiscouata-sur-le-Lac, QC G0L 1X0, Canada

Éducation populaire - Membres CDC des Grandes Marées
20 $

Votre organisme doit être membre de la CDC des Grandes Marées pour bénéficier de ce prix. Vous devez soit travailler, être bénévole, être membre ou être sur le CA d'un organisme communautaire pour participer à cet évènement.

Éducation populaire - Membres d'une autre CDC
30 $

Votre organisme doit être membre de la CDC du Kamouraska, de la CDC Rimouski-Neigette ou d'une autre CDC du Bas-St-Laurent pour bénéficier de ce prix. Vous devez soit travailler, être bénévole, être membre ou être sur le CA d'un organisme communautaire pour participer à cet évènement.

Éducation populaire - Non-membres
40 $

Vous devez soit travailler, être bénévole, être membre ou être sur le CA d'un organisme communautaire pour participer à cet évènement.

