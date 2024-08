Soirée Cinéma en Pyjama

🎉 Nous sommes impatients de vous retrouver le vendredi 26 avril dans le gymnase de l'école pour le retour des soirées cinéma. 🎬





Rejoignez-nous dans votre plus beau pyjama, apportez vos oreillers et couvertures, et immergez-vous dans une aventure pleine d'humour. 🛌😄





Nous préparerons du popcorn frais sur place et vous proposerons un assortiment varié de jus et de collations. 🍿🥤





Faites-vous plaisir ainsi qu'à vos enfants en leur offrant la magie d'un film d'animation québécois. Cette soirée célèbrera l'humour, les quêtes personnelles, le courage, et l'acceptation de soi. 🎬👨‍👩‍👧‍👦





Rappel:

📅 Vendredi 26 avril dans le gymnase de l’école

🚪 Ouverture des portes : 18h30 / 🎥 Projection : 19h

🛌 Apportez vos oreillers et couvertures (l’école mettra également des matelas à disposition.)

👨‍👩‍👧‍👦 Les parents doivent surveiller leurs enfants.

⏰ Arrivez à l’heure pour ne pas perturber les autres.

🚫 N’apportez pas de nourriture de l’extérieur.





⚠️ ATTENTION : Les enfants non accompagnés d’un adulte ne seront pas acceptés.





Au plaisir de vous voir et de partager cette belle soirée ensemble ! 😊