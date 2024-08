Les limites infinies de la peau - version galerie

L'œuvre chorégraphique de Caroline Laurin-Beaucage se déploie sous deux nouveaux formats en galerie aux Ateliers Belleville :

- une installation performative où le public est libre de circuler dans l'espace de la galerie (jeudi 11 avril de 15h30 à 18h30)

- une version intégrale de 50 minutes adaptée au lieu (vendredi 12 avril à 20h - portes à 19h30)





Les limites infinies de la peau

À l’aide de vivariums, bassins transparents déposés dans l'espace de la galerie, un duo d’interprètes se met à nu et dévoile leur intimité, tant celle que l’on garde pour soi que celle que nous désirons partager. La musique, la scénographie et leurs mouvements se complètent pour lever le voile sur un microcosme en constante évolution. Au sens propre comme au figuré, l’intention de cette pièce est de les confiner, de les dépouiller de leur habitat, de leurs habitudes et des rapports convenus, dans un environnement physique aussi unique qu’exigeant. Les deux corps se bercent et s’agitent en toute transparence dans ces bassins qui deviendront rapidement leurs maisons. Quels sont les liens pouvant être tissés entre soi, l’autre et l’environnement? Est-ce que notre corps peut être un vecteur poreux, au point d’en oublier la frontière de la chair?





Pour vous rendre sur les lieux

Les ateliers Belleville sont situés dans le quartier Chabanel au 545 rue Legendre Ouest.

Plusieurs arrêts d'autobus se trouvent à proximité : les lignes 146, 19 et 135 (depuis le métro Crémazie), et la ligne 55 - Saint Laurent (arrêt Saint-Laurent/Legendre à 10 minutes de marche).





L'achat des billets sera également possible à la porte en argent comptant.





Crédits - version galerie

Idéation et chorégraphie - Caroline Laurin-Beaucage

Interprètes - Léonie Bélanger et Simon Renaud

Musique - Jean Gaudreau / Larsen Lupin

Collaboratrice à la création - Ginelle Chagnon

Direction technique et régie - Samuel Thériault assisté de Justin Houde et Catherine Ste-Marie

Répétitrice - Sara Hanley

Regard extérieur - Catherine Duchesneau

Costumes - Dave St-Pierre

Direction de production - Maurice-G. Du Berger

Réalisation de la scénographie - GAUFAB

Consultante à la fabrication des décors - Odile Gamache

Vidéo - Robin Pineda Gould

Coproduction - Agora de la danse

Production déléguée - Lorganisme

Soutien financier - Conseil des arts et des lettres du Québec

Œuvre présentée en première dans sa version originale à l'Agora de la danse en 2023.