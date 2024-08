L'after du 28e Gala de la relève en communication

AFTER PARTY DU 28E GALA DE LA RELÈVE





Le Gala de la relève en communication t’invite à son tout dernier party (et non le moindre) de l'année, question de prolonger les festivités une fois la cérémonie de remise de stages terminée.





Aller, ajoute une touche d'audacité (à ta tenue chic et distinguée) en mettant ta paire de lunette la plus éclatée et joins-toi à nous pour célébrer la multitude de stages qui auront été remportés par tes comcopains cette année!





DJ Bewaxx sera derrière les platines, pour mettre l'ambiance dans la place et le feu à la piste. Encore une fois, ça promet... et tu ne veux pas manquer ça!





N’oublie pas que SANS OUI, C’EST NON!





Billets en vente à 5$

Quand : Vendredi 22 mars à 22h

Où : 3 Brasseurs sur Grande Allée





*À noter qu'un vestiaire sans frais supplémentaires, mais non supervisé, vous sera offert sur place.

**Les billets à l'entrée seront disponibles en quantité (très) limitée, nous te suggérons de te le procurer en ligne.