Souper bénéfice & encan - 27e édition

Après 3 ans d'attente, c'est le grand retour du souper bénéfice et encan de La Maison Victor-Gadbois.
Samedi 12 octobre prochain au château St-Antoine dès 17h30 nous vous attendons en grand nombres pour une soirée mémorable.
L'inscription comprend: Cocktail d'accueil (bulle), bouchées à la volée, repas 4 services.
Après 3 ans d'attente, c'est le grand retour du souper bénéfice et encan de La Maison Victor-Gadbois.
Samedi 12 octobre prochain au château St-Antoine dès 17h30 nous vous attendons en grand nombres pour une soirée mémorable.
L'inscription comprend: Cocktail d'accueil (bulle), bouchées à la volée, repas 4 services.
Table de 10 pour le souper bénéfice et Encan
CA$3,750
groupTicketCaption
Après 3 ans d'attente, c'est le grand retour du souper bénéfice et encan de La Maison Victor-Gadbois.
Samedi 12 octobre prochain au château St-Antoine dès 17h30 nous vous attendons en grand nombres pour une soirée mémorable.
L'inscription comprend: Cocktail d'accueil (bulle), bouchées à la volée, repas 4 services.
Après 3 ans d'attente, c'est le grand retour du souper bénéfice et encan de La Maison Victor-Gadbois.
Samedi 12 octobre prochain au château St-Antoine dès 17h30 nous vous attendons en grand nombres pour une soirée mémorable.
L'inscription comprend: Cocktail d'accueil (bulle), bouchées à la volée, repas 4 services.
Soutenir 1/100 d'une journée
CA$146
Comme le budget d'exploitation de La Maison est de 5 350 000$ annuellement, il faut donc 14 589$ chaque jour.
Comme le budget d'exploitation de La Maison est de 5 350 000$ annuellement, il faut donc 14 589$ chaque jour.
Soutenir 1/10 d'une journée
CA$1,459
Comme le budget d'exploitation de La Maison est de 5 350 000$ annuellement, il faut donc 14 589$ chaque jour.
Comme le budget d'exploitation de La Maison est de 5 350 000$ annuellement, il faut donc 14 589$ chaque jour.
Soutenir 1 journée
CA$14,589
Comme le budget d'exploitation de La Maison est de 5 350 000$ annuellement, il faut donc 14 589$ chaque jour.
Comme le budget d'exploitation de La Maison est de 5 350 000$ annuellement, il faut donc 14 589$ chaque jour.