Une paire de billets pour le spectacle «MICHEL! – L’EXPÉRIENCE COMIQUE». Les spectateurs seront invités à plonger dans l’univers déjanté de la toute dernière production de ComediHa!, inspirée de l’œuvre et de l’univers exceptionnel de Michel Courtemanche et mise en scène avec inventivité par Daniel Brière. Les représentations ont lieu du 24 au 26 octobre 2024 au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts Site web pour horaire complet : https://michel.comediha.com/ Avec émission d'un reçu fiscal de 125$

Une paire de billets pour le spectacle «MICHEL! – L’EXPÉRIENCE COMIQUE». Les spectateurs seront invités à plonger dans l’univers déjanté de la toute dernière production de ComediHa!, inspirée de l’œuvre et de l’univers exceptionnel de Michel Courtemanche et mise en scène avec inventivité par Daniel Brière. Les représentations ont lieu du 24 au 26 octobre 2024 au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts Site web pour horaire complet : https://michel.comediha.com/ Avec émission d'un reçu fiscal de 125$

seeMoreDetailsMobile