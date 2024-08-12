Funérailles

Funérailles
CA$600
Location d’Église (Condoléances)
CA$150
Il est possible de louer l'église pendant un période d'une heure avant les funérailles.
Location Sacristie (3h)
CA$250
Il est possible de louer la Sacristie pour une période de trois heures.
