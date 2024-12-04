EFFERVESCENCE - Le futur des sciences de la vie - Édition 2025

*TAXES INCLUSES* Le billet Admission générale avec repas vous donne accès à l'entièreté de l'événement et inclut les repas pour les deux journées d’événement. Tout individu est admissible à ce tarif.
Admission générale – sans repas – 1025$
1 178,49 $
*TAXES INCLUSES* Le billet Admission générale sans repas vous donne accès à l'entièreté de l'événement. Toutefois, les repas seront à vos frais pour les deux journées d’événement. Tout individu est admissible à ce tarif.
OBNL / Académique – avec repas – 703$
808,27 $
*TAXES INCLUSES* Le billet OBNL / Académique avec repas vous donne accès à l'entièreté de l'événement et inclut les repas pour les deux journées d’événement. Seuls les OBNL et les instituts académiques sont admissibles à ce tarif.
OBNL / Académique – sans repas – 657$
755,39 $
*TAXES INCLUSES* Le billet OBNL / Académique sans repas vous donne accès à l'entièreté de l'événement. Toutefois, les repas seront à vos frais pour les deux journées d’événement. Seuls les OBNL et les instituts académiques sont admissibles à ce tarif.
Start-up – avec repas – 416$
478,30 $
*TAXES INCLUSES* Le billet Start-up avec repas vous donne accès à l'entièreté de l'événement et inclut les repas pour les deux journées d’événement. Seuls les Start-ups sont admissibles à ce tarif.
Start-up – sans repas – 367$
421,96 $
*TAXES INCLUSES* Le billet Start-up sans repas vous donne accès à l'entièreté de l'événement. Toutefois, les repas seront à vos frais pour les deux journées d’événement. Seuls les Start-ups sont admissibles à ce tarif.
Étudiants – 158$
181,66 $
*TAXES INCLUSES* Le billet Étudiants vous donne accès à l'entièreté de l'événement et inclut les repas pour les deux journées d’événement. Seuls les Étudiants sont admissibles à ce tarif.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!