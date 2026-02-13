Camp LIFT

Organisé par

Camp LIFT

À propos de cet événement

EFFLORESCENCE | L'Agora

7501 Boul. Saint-Laurent

Montréal, QC H2R 1W9, Canada

Billet - Le premier mouvement
110 $

Vous faites partie des tout premiers à vous engager.
En lançant le mouvement dès maintenant, vous profitez du tarif le plus avantageux de la soirée.

Quantités très limitées.

Billet - Le cœur s'active
150 $

Le mouvement prend de l’ampleur.
En réservant à ce stade, vous soutenez la mission tout en bénéficiant d’un tarif privilégié avant le plein rassemblement.

Quantités limitées.

Billet - Le rassemblement
200 $

Le mouvement est lancé.
Vous rejoignez la communauté au cœur de l’action et contribuez pleinement à l’impact de la soirée.

Obtenez un reçu d'impôt de 100$ à l'achat d'un billet.

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