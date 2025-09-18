Devenez membre de l’EHAC-ASEC

Soutenez notre mission -Votre cotisation ou votre don aide l'EHAC-ASEC à plaider pour des environnements sains, une utilisation plus sûre des produits chimiques au Canada, l'étiquetage transparent ; travailler sur un projet de logement sain ; faire avancer la recherche sur la santé environnementale et soutenir les personnes handicapées atteintes de sensibilité chimique multiple (SCM). Ensemble, nous pouvons créer un monde plus sain, plus accessible pour tous. Merci pour votre soutien.