Tu es une fille étudiant dans un programme technique à prédominance masculine ? Inscris-toi pour participer à toutes les activités d'ELLEdevient gratuitement.
Nous t'attendons entre 12h00 et 13h00 le 28 mars
Nous demandons aux personnes de la gente masculine de contribuer à la hauteur de 5,00$ pour participer à cet évènement de réseautage, pensé en premier pour les femmes en technique à prédominance masculine, mais utile à tous pour faire du réseautage !
