Association générale des étudiants du Cégep André-Laurendeau

ELLEdevient

1111 Rue Lapierre

LaSalle, QC H8N 2J4, Canada

Admission générale
Gratuit

Tu es une fille étudiant dans un programme technique à prédominance masculine ? Inscris-toi pour participer à toutes les activités d'ELLEdevient gratuitement.

Nous t'attendons entre 12h00 et 13h00 le 28 mars


Admission symbolique
5 $

Nous demandons aux personnes de la gente masculine de contribuer à la hauteur de 5,00$ pour participer à cet évènement de réseautage, pensé en premier pour les femmes en technique à prédominance masculine, mais utile à tous pour faire du réseautage !

