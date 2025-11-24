Elles'Informent ! Pour toi qui es femme...

Entr'elles Granby Inc

Joyeux temps des fêtes
Le centre de femmes Entr’elles sera fermé pour la période de fêtes, du lundi 22 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026. De retour le 5 janvier 2026.

Prenez note par contre que le centre d’intervention de crise HALTE-CRISE demeure ouvert au 450 375-0487.


Joyeux temps des Fêtes !


Pour visionner la vidéo, cliquez ici :

https://www.youtube.com/shorts/99KjTjJpAZI

Une foule d’activités vous attend en 2026 !
Bonne nouvelle ! Une invitation pour nos portes ouvertes de janvier 2026 arrivera bientôt 🎉 Nous préparons une programmation d’activités accessibles, à moindre coût ou gratuites. Restez branchés et surveillez l’infolettre 2026 !

