Elles'Informent ! Pour toi qui es femme...

Le centre de femmes Entr’elles sera fermé pour la période de fêtes, du lundi 22 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026. De retour le 5 janvier 2026.
Prenez note par contre que le centre d’intervention de crise HALTE-CRISE demeure ouvert au 450 375-0487.
Joyeux temps des Fêtes !
Le conseil d’administration et
l’équipe d’Entr’elles
Bonne nouvelle ! Une invitation pour nos portes ouvertes de janvier 2026 arrivera bientôt 🎉 Nous préparons une programmation d’activités accessibles, à moindre coût ou gratuites. Restez branchés et surveillez l’infolettre 2026 !
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!