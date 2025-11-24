Elles'Informent ! Pour toi qui es femme...

Le centre de femmes Entr’elles sera fermé pour la période de fêtes, du lundi 22 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026. De retour le 5 janvier 2026.

Prenez note par contre que le centre d’intervention de crise HALTE-CRISE demeure ouvert au 450 375-0487.





Joyeux temps des Fêtes !





Le conseil d’administration et

l’équipe d’Entr’elles





Pour visionner la vidéo, cliquez ici :

https://www.youtube.com/shorts/99KjTjJpAZI