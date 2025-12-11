La Maison des Collines

Organisé par

La Maison des Collines

À propos de cet événement

Emballage de cadeaux - Galeries Aylmer

Petit cadeau
5 $

Chaque emballage contribue à soutenir des soins gratuits et un accompagnement humain pour les personnes en fin de vie

et leurs proches.


Merci de votre générosité !

Moyen cadeau
7 $

Chaque emballage contribue à soutenir des soins gratuits et un accompagnement humain pour les personnes en fin de vie

et leurs proches.


Merci de votre générosité !

Gros cadeau
10 $

Chaque emballage contribue à soutenir des soins gratuits et un accompagnement humain pour les personnes en fin de vie

et leurs proches.


Merci de votre générosité !

Ajouter un don pour La Maison des Collines

$

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!