Emplacement Pour VR, Festival du Maïs 2026

Chaque personne sur votre lot doit acheter un billet au coût de 30$, en pré-vente jusqu'au 20 juin 23h59 pour les shows du samedi 18 juillet. Ces frais doivent être payés au moment de la réservation en ligne ou les avoir en votre possession lors de votre arrivé.12 ans et moins gratuits





Ce billet comprend les activités suivantes:

17h Danse country en ligne avec Danse Country Cazaville

20h Lendemain de veille

22h PowerPlay Rock Band