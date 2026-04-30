Club Optimiste Saint-Anicet

Organisé par

Club Optimiste Saint-Anicet

À propos de cet événement

Emplacement Pour VR, Festival du Maïs 2026

2086 Chem. Rivière la Guerre

Saint-Anicet, QC J0S 1M0, Canada

Billet pour le show du samedi 18 juillet 2026
30 $
Disponible jusqu'au 20 juin

Chaque personne sur votre lot doit acheter un billet au coût de 30$, en pré-vente jusqu'au 20 juin 23h59 pour les shows du samedi 18 juillet. Ces frais doivent être payés au moment de la réservation en ligne ou les avoir en votre possession lors de votre arrivé.12 ans et moins gratuits


Ce billet comprend les activités suivantes:

17h Danse country en ligne avec Danse Country Cazaville

20h Lendemain de veille

22h PowerPlay Rock Band

lot #1 Emplacement 20 x 40
30 $

ce lot # 1 sans service

lot #2 Emplacement 20 x 40
30 $
ce lot # 2 sans service
lot #3 Emplacement 20 x 40
30 $
Lot #3 Sans service
lot #4 Emplacement 20 x 40
30 $
Lot #4 sans service
lot #5 Emplacement 20 x 40
30 $
Lot #5 sans service
lot #6 Emplacement 20 x 30
30 $
ce lot # 6 sans service
lot #7 Emplacement 20 x 30
30 $
ce lot # 7 sans service
lot #8 Emplacement 20 x 20
30 $
ce lot # 8 sans service
lot #9 Emplacement 20 x 30
30 $
lot #9 sans service, Emplacement 20 x 35
lot #10 Emplacement 20 x 30
30 $
lot #10 sans service, Emplacement 20 x 35
lot #11 Emplacement 20 x 30
30 $
lot #11 sans service, Emplacement 20 x 35

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