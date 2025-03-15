EMQ ART - Forfaits VISIBILTÉ PRO

Nous créons pour vous un document PDF de deux pages (contenant entre quatre et sept de vos œuvres, votre texte de présentation de maximum 100 mots, ainsi qu’une photo portrait de vous et les hyperliens cliquables pour vous rejoindre). Ce document de deux pages (recto-verso) vous est également remis et il est imprimable. Vous pouvez ainsi le partager lors des expositions et des symposiums. S’ajoute à cela une campagne diffusée sur les réseaux sociaux. (nous ne chargeons pas les taxes)

Nous créons pour vous un document PDF de deux pages (contenant entre quatre et sept de vos œuvres, votre texte de présentation de maximum 100 mots, ainsi qu’une photo portrait de vous et les hyperliens cliquables pour vous rejoindre). Ce document de deux pages (recto-verso) vous est également remis et il est imprimable. Vous pouvez ainsi le partager lors des expositions et des symposiums. S’ajoute à cela une campagne diffusée sur les réseaux sociaux. (nous ne chargeons pas les taxes)

seeMoreDetailsMobile