En avant la musique! Pour la Fondation Jean-Claude Bergeron et la paroisse St-François d’Assise.

À propos de cet événement
Concert bénéfice avec:
André Massicotte trompette
Gilles Leclerc orgue
Jean Desmarais piano
L’Ensemble vocal sénior du Centre d’Excellence Artistique de l’Ontario
Et comme invité spécial, le compositeur et saxophoniste Victor Herbiet
Date le lundi 11 mai 2026
Heure 19 h 30
Endroit Église Saint-François d’Assise, 20 Avenue Fairmont, Ottawa
(Salle accessible aux fauteuils roulants)
Durée 90 minutes
Billets: 30 $ adultes, 10 $ étudiants, gratuit enfants 12 ans et moins
60 $ V.I.P. avec places réservées et réception après le concert
L’événement soulignera :
La récente classification patrimoniale de l’Église St-François d’Assise,
Le 800e Anniversaire de la mort de St-François d’Assise
Le 200e Anniversaire de la Ville d’Ottawa
Et le 60e Anniversaire de la carrière musicale d’André Massicotte
Les profits du concert serviront à offrir des bourses de développement artistique aux élèves du Centre d’excellence artistique de l’Ontario et à préserver le joyau patrimonial qu’est l’église St-François d’Assise.
Pour information : André Massicotte : [email protected]
Jean-Claude Bergeron : [email protected]
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