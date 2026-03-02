En avant la musique! Pour la Fondation Jean-Claude Bergeron et la paroisse St-François d’Assise.

Concert bénéfice avec:

André Massicotte trompette

Gilles Leclerc orgue

Jean Desmarais piano

L’Ensemble vocal sénior du Centre d’Excellence Artistique de l’Ontario

Et comme invité spécial, le compositeur et saxophoniste Victor Herbiet

Date le lundi 11 mai 2026

Heure 19 h 30

Endroit Église Saint-François d’Assise, 20 Avenue Fairmont, Ottawa

(Salle accessible aux fauteuils roulants)

Durée 90 minutes

Billets: 30 $ adultes, 10 $ étudiants, gratuit enfants 12 ans et moins

60 $ V.I.P. avec places réservées et réception après le concert

L’événement soulignera :

La récente classification patrimoniale de l’Église St-François d’Assise,

Le 800e Anniversaire de la mort de St-François d’Assise

Le 200e Anniversaire de la Ville d’Ottawa

Et le 60e Anniversaire de la carrière musicale d’André Massicotte

Les profits du concert serviront à offrir des bourses de développement artistique aux élèves du Centre d’excellence artistique de l’Ontario et à préserver le joyau patrimonial qu’est l’église St-François d’Assise.

Pour information : André Massicotte : [email protected]

Jean-Claude Bergeron : [email protected]