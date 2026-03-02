Organisé par

La fondation Jean-Claude Bergeron

À propos de cet événement

En avant la musique! Pour la Fondation Jean-Claude Bergeron et la paroisse St-François d’Assise.

20 Fairmont Ave

Ottawa, ON K1Y 1X5, Canada

Adulte
30 $

Concert bénéfice avec:

André Massicotte trompette

Gilles Leclerc orgue

Jean Desmarais piano

L’Ensemble vocal sénior du Centre d’Excellence Artistique de l’Ontario

Et comme invité spécial, le compositeur et saxophoniste Victor Herbiet

      

      Date                   le lundi 11 mai 2026

Heure                  19 h 30

Endroit                Église Saint-François d’Assise, 20 Avenue Fairmont, Ottawa

                             (Salle accessible aux fauteuils roulants)

Durée                  90 minutes 

Billets:                 30 $ adultes, 10 $ étudiants, gratuit enfants 12 ans et moins 

                             60 $ V.I.P. avec places réservées et réception après le concert

L’événement soulignera :

La récente classification patrimoniale de l’Église St-François d’Assise,

Le 800e Anniversaire de la mort de St-François d’Assise

Le 200e Anniversaire de la Ville d’Ottawa

Et le 60e Anniversaire de la carrière musicale d’André Massicotte

Les profits du concert serviront à offrir des bourses de développement artistique aux élèves du Centre d’excellence artistique de l’Ontario et à préserver le joyau patrimonial qu’est l’église St-François d’Assise. 

Pour information : André Massicotte : [email protected]

                        Jean-Claude Bergeron : [email protected]

Étudiant
10 $
Enfants 12 ans et moins
Gratuit
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