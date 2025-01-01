« En couleur » (#1 à 49 / A à L) encan de levée de fonds du Centre des arts visuels

Organisé par
Enchère de départ
Peeled Orange (2025)
Porcelaine, colorants et oxydes, cuisson au cône 10 avec soude / Porcelain, stains and oxides, cone 10 Soda Fired
20 x 20 x 50 cm
Valeur marchande / Market value
2 000 $
Enchère de départ
When the Snakes are Pacified (2025)
Aquarelle et gouache sur papier 100% coton Winsor & Newton / Watercolor & Gouache on Winsor & Newton 100% cotton paper
40,5 x 30,5 cm
Valeur marchande / Market value
1 000 $
Enchère de départ
Daniel (2023)
Transfert de dessin à l'encaustique / Drawing transfer in encaustic
20 x 20 cm
Valeur marchande / Market value
300 $
Enchère de départ
Turquoise (2015)
Huile sur toile / Oil on canvas
32,5 x 44,5 cm
Valeur marchande / Market value
700 $
Enchère de départ
Alberta (1982)
Gravure, linogravure / Etching, linocut
23 x 30 cm
Valeur marchande / Market value
350 $
Enchère de départ
Serpent siffleur mangeur de masque (2021)
Céramique / Ceramic
28 x 35 x 20 cm
Valeur marchande / Market value
450 $
Enchère de départ
Venez Danser sur ma Table / Come Dance on My Table (2021)
Huile sur contreplaqué de bouleau / Oil on Birchply
40 x 30 x 4 cm
Valeur marchande / Market value
950 $
Enchère de départ
Sans titre / Untitled (2024)
Peinture à l'huile / Oil painting
30 x 40 cm
Valeur marchande / Market value
300 $
Enchère de départ
Repère no. 1 (2023)
Broche-boîte en laiton, cuivre, bronze, argent, ficelle, grenat, acier / Brooch-box in brass, copper, bronze, silver, string, garnet, steel
2 x 2 x 1,2 cm
Valeur marchande / Market value
450 $
https://catrie.com
Enchère de départ
Repère no. 2 (2023)
Broche-boîte en laiton, argent sterling, cuivre, acier, topaz, plastique / Brooch-box in brass, sterling silver, copper, steel, topaz, plastic
2 x 2 x 1,3 cm
Valeur marchande / Market value
450 $
Enchère de départ
Repère no. 3 (2023)
Broche-boîte en laiton, argent sterling, cuivre, acier, topaz, plastique / Brooch-box in brass, sterling silver, copper, steel, topaz, plastic
4 x 4 x 1,4 cm
Valeur marchande / Market value
600 $
Enchère de départ
Sarah (2024)
Photographie, impression jet d'encre / Photography, Inkjet print
20 x 25 cm
Valeur marchande / Market value
200 $
Enchère de départ
Les Éphémères no. 1 (2025)
Dentelle, déchets textiles, coutures, colle de lapin, peinture pour la maison, clous en bronze coulé / Lace, waste textiles seams, rabbit glue, house paint, cast bronze nails
60 x 28 x 5 cm
Enchère de départ
Enchère de départ
The attractive value of greed (2022)
Huile sur toile / Oil on canvas
35,5 x 45.5 cm
Valeur marchande / Market value
950 $
Enchère de départ
Tongues (2024)
Sculpture en vannerie / Basketry sculpture
63,5 x 15,5 x 10 cm
Valeur marchande / Market value
1 750 $
Enchère de départ
Espace du dedans no. 46 (2017)
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
61 x 61 cm
Valeur marchande / Market value
700 $
Enchère de départ
Winter Abstract (2024)
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
38 x 76 cm
Valeur marchande / Market value
1 000 $
Enchère de départ
vulnerable I (2024)
Encre sur papier / Ink on paper
12 x 17 cm
Valeur marchande / Market value
850 $
Enchère de départ
Comuna 13 (2019)
Techniques mixtes sur papier / Mixed media on paper
20 x 20 cm
Valeur marchande / Market value
300 $
Enchère de départ
Serene Waterfall (2025)
Peinture à l'huile / Oil painting
60 x 92 cm
Valeur marchande / Market value
300 $
Enchère de départ
Family First (2024)
Sérigraphie / Silkscreen print
23 x 40 cm
Valeur marchande / Market value
250 $
Enchère de départ
So Much (2024)
Acryliques sur toile / Acrylics on canvas
40,5 x 35,5 x 4 cm
Valeur marchande / Market value
1 100 $
Enchère de départ
Compliant (2024)
Sculpture en céramique en pâte à papier / Paper clay ceramic sculpture
40,5 x 38 x 33 cm
Valeur marchande / Market value
3 600 $
Enchère de départ
Red Hot (2022)
Acrylique / Acrylic
51 x 51 x 2,5 cm
Valeur marchande / Market value
600 $
Enchère de départ
Iceberg White (de la série / from the series ''Arctic Melt'') (2024)
Acrylique / Acrylic
63,5 cm x 53,3 cm
Valeur marchande / Market value
900 $
Enchère de départ
Bantu dancing (2025)
Image numérique d'un aquarelle originale (2003) / Digital image of an original watercolour (2003)
21 x 43 cm
Valeur marchande / Market value
500 $
Enchère de départ
Enlivened (2024)
Acrylique / Acrylic
35 x 46 cm
Valeur marchande / Market value
1 200 $
Enchère de départ
Justine : les 100 jours de la démocratie (2017)
Huile sur toile / OIl on canvas
40 x 30 cm
Valeur marchande / Market value
1 600 $
Enchère de départ
À la bonne place / Right where I should be (2022)
Aquarelle / Watercolour
23 x 32 cm
Valeur marchande / Market value
425 $
Enchère de départ
A winter night (2024)
Aquarelle et graphite / Watercolour and graphite
15 x 15 cm
Valeur marchande / Market value
600 $
Enchère de départ
Maïson (2024)
Linogravure / Linogravure
35,5 x 28 cm
Valeur marchande / Market value
250 $
Enchère de départ
The Sour Bath (2023)
Huile, acrylique sur toile de jute avec gesso / Oil, acrylic on burlap with gesso
50 x 40 cm
Valeur marchande / Market value
1 500 $
Enchère de départ
Fantaisie des couleurs no.7 (2024)
Acrylique et aérosol sur papier, marouflé sur panneau de bois / Acrylic and spray paint on paper, mounted on wood panel
50 x 41 cm
Valeur marchande / Market value
1 200 $
Enchère de départ
Magia Nera (2024)
Graphite et aquarelle / Graphite and watercolour
76 x 56 cm
Valeur marchande / Market value
2 600 $
Enchère de départ
Sans titre / Untitled (2019)
Aquarelle sur papier / Watercolour on paper
34 x 44 cm
Valeur marchande / Market value
325 $
Enchère de départ
Mother, Maiden, Wise Woman (2019)
Sculpture en céramique / Ceramic sculpture
12 x 10 x 10 cm
Valeur marchande / Market value
250 $
Enchère de départ
Transported XXXII (2025)
Aquarelle sur papier Gemini / Watercolour on Gemini paper
19 x 14 cm
Valeur marchande / Market value
400 $
Enchère de départ
Wisteria / Les Glycines (2024)
Huile sur toile / Oil on canvas
40,5 x 51 cm
Valeur marchande / Market value
Enchère de départ
WARNING, EXTREMELY DANGEROUS (2023)
Céramique, bois peinturé / Ceramic, painted wood
72 x 72 x 14 cm
Valeur marchande / Market value
6 000 $
Enchère de départ
Brick Pink (2025)
Huile sur toile / Oil on canvas
15 x 20 cm
Valeur marchande / Market value
2 200 $
Enchère de départ
Made Through One Another (2018)
Collage
53,5 x 76 cm
Valeur marchande / Market value
3 000 $
Enchère de départ
nothing (2024)
Argile et pigment noir / Clay and black pigment
14,5 x 20,5 x 1 cm
Valeur marchande / Market value
900 $
Enchère de départ
Jacinthes no. 7 (2022)
Impression numérique sur papier Hahnemühle chiffon 308 gr. / Digital print on Hahnemühle chiffon paper 308 gr.
28 x 20 cm
Valeur marchande / Market value
400 $
Enchère de départ
Blue White Collar 5 (Launderer) (2024)
Crayon bleu non photographique sur papier / Non-photo blue pencil on paper
28 x 20 cm
Valeur marchande / Market value
800 $
Enchère de départ
Gift (2025)
Impression graphique numérique / Digital graphic print
30 x 40 cm
Valeur marchande / Market value
475 $
Enchère de départ
Le jardin déménage (2021)
Acrylique sur bois / Acrylic on wood
53 x 68 cm
Valeur marchande / Market value
2 800 $
Enchère de départ
Dancing with the Sun (2019)
Aquarelle / Watercolour
41 x 30 cm
Valeur marchande / Market value
900 $
Enchère de départ
Tenir tête / Face the Music (2023)
Crayons aquarellables / Watercolour pencils
114 x 84 cm
Valeur marchande / Market value
5 000 $
