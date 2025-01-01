Organisé par

« En couleur » (#1 à 49 / A à L) encan de levée de fonds du Centre des arts visuels

Etty Anderson
1 200 $

Enchère de départ

Peeled Orange (2025)

Porcelaine, colorants et oxydes, cuisson au cône 10 avec soude / Porcelain, stains and oxides, cone 10 Soda Fired

20 x 20 x 50 cm


Valeur marchande / Market value

2 000 $


www.yyycollection.com

Federico Cuartas Aristizabal
540 $

Enchère de départ

When the Snakes are Pacified (2025)

Aquarelle et gouache sur papier 100% coton Winsor & Newton / Watercolor & Gouache on Winsor & Newton 100% cotton paper

40,5 x 30,5 cm


Valeur marchande / Market value

1 000 $


www.instagram.com/muerte17suerte

Michèle Atkinson
150 $

Enchère de départ

Daniel (2023)

Transfert de dessin à l'encaustique / Drawing transfer in encaustic

20 x 20 cm


Valeur marchande / Market value

300 $


www.micheleatkinson.com

Kay Aubanel
500 $

Enchère de départ

Turquoise (2015)

Huile sur toile / Oil on canvas

32,5 x 44,5 cm


Valeur marchande / Market value

700 $

Paul Ballard
250 $

Enchère de départ

Alberta (1982)

Gravure, linogravure / Etching, linocut

23 x 30 cm


Valeur marchande / Market value

350 $

Guillaume Bégin Champagne
325 $

Enchère de départ

Serpent siffleur mangeur de masque (2021)

Céramique / Ceramic

28 x 35 x 20 cm


Valeur marchande / Market value

450 $


www.guillaumebegin.com

Kathryn Bemrose
650 $

Enchère de départ

Venez Danser sur ma Table / Come Dance on My Table (2021)

Huile sur contreplaqué de bouleau / Oil on Birchply

40 x 30 x 4 cm


Valeur marchande / Market value

950 $


www.kathrynbemrose.net

Raphaël Biscotti
200 $

Enchère de départ

Sans titre / Untitled (2024)

Peinture à l'huile / Oil painting

30 x 40 cm


Valeur marchande / Market value

300 $


www.instagram.com/raphael.biscotti

Éliane-Catrie Blouin-Achim
350 $

Enchère de départ

Repère no. 1 (2023)

Broche-boîte en laiton, cuivre, bronze, argent, ficelle, grenat, acier / Brooch-box in brass, copper, bronze, silver, string, garnet, steel

2 x 2 x 1,2 cm


Valeur marchande / Market value

450 $

https://catrie.com

Éliane-Catrie Blouin-Achim
350 $

Enchère de départ

Repère no. 2 (2023)


Broche-boîte en laiton, argent sterling, cuivre, acier, topaz, plastique / Brooch-box in brass, sterling silver, copper, steel, topaz, plastic

2 x 2 x 1,3 cm


Valeur marchande / Market value

450 $


https://catrie.com

Éliane-Catrie Blouin-Achim
500 $

Enchère de départ

Repère no. 3 (2023)


Broche-boîte en laiton, argent sterling, cuivre, acier, topaz, plastique / Brooch-box in brass, sterling silver, copper, steel, topaz, plastic

4 x 4 x 1,4 cm


Valeur marchande / Market value

600 $


https://catrie.com

Isabelle Bredt
120 $

Enchère de départ

Sarah (2024)

Photographie, impression jet d'encre / Photography, Inkjet print

20 x 25 cm


Valeur marchande / Market value

200 $


https://isabellemaeyenbredt.ca

Jessica Brouder
500 $

Enchère de départ

Les Éphémères no. 1 (2025)

Dentelle, déchets textiles, coutures, colle de lapin, peinture pour la maison, clous en bronze coulé / Lace, waste textiles seams, rabbit glue, house paint, cast bronze nails

60 x 28 x 5 cm


www.jessicabrouder.com

Joséanne Brunelle
400 $

Enchère de départ

Hope (2003)

Huile / Oil

40,5 x 30,5 cm


Valeur marchande / Market value

700 $


https://joseanebrunelle.ca

Louise Campion
650 $

Enchère de départ

The attractive value of greed (2022)

Huile sur toile / Oil on canvas

35,5 x 45.5 cm


Valeur marchande / Market value

950 $


www.louisecampion.net

Kristi Chen
1 000 $

Enchère de départ

Tongues (2024)

Sculpture en vannerie / Basketry sculpture

63,5 x 15,5 x 10 cm


Valeur marchande / Market value

1 750 $


www.kristichen.com

Guylaine Chevarie-Lessard
500 $

Enchère de départ

Espace du dedans no. 46 (2017)

Acrylique sur toile / Acrylic on canvas

61 x 61 cm


Valeur marchande / Market value

700 $


www.guylainechevarielessard.ca

Sara Colby
900 $

Enchère de départ

Winter Abstract (2024)

Acrylique sur toile / Acrylic on canvas

38 x 76 cm


Valeur marchande / Market value

1 000 $


www.sarapeckcolby.com

Camille Courier de Mèré
420 $

Enchère de départ

vulnerable I (2024)

Encre sur papier / Ink on paper

12 x 17 cm


Valeur marchande / Market value

850 $


https://site2025.camillecourier.net

Andras Csaszar
200 $

Enchère de départ

Comuna 13 (2019)

Techniques mixtes sur papier / Mixed media on paper

20 x 20 cm


Valeur marchande / Market value

300 $


http://andrasc.com

India Darson
150 $

Enchère de départ

Serene Waterfall (2025)

Peinture à l'huile / Oil painting

60 x 92 cm


Valeur marchande / Market value

300 $

Kathryn Delaney
190 $

Enchère de départ

Family First (2024)

Sérigraphie / Silkscreen print

23 x 40 cm


Valeur marchande / Market value

250 $

Claire Desjardins
800 $

Enchère de départ

So Much (2024)

Acryliques sur toile / Acrylics on canvas

40,5 x 35,5 x 4 cm


Valeur marchande / Market value

1 100 $


https://clairedesjardins.com

Colleen Dwyer Meloche
3 000 $

Enchère de départ

Compliant (2024)

Sculpture en céramique en pâte à papier / Paper clay ceramic sculpture

40,5 x 38 x 33 cm


Valeur marchande / Market value

3 600 $


https://colleendwyermeloche.com

Beverly Farley
300 $

Enchère de départ

Red Hot (2022)

Acrylique / Acrylic

51 x 51 x 2,5 cm


Valeur marchande / Market value

600 $

Helen Fortin
450 $

Enchère de départ

Iceberg White (de la série / from the series ''Arctic Melt'') (2024)

Acrylique / Acrylic

63,5 cm x 53,3 cm


Valeur marchande / Market value

900 $


www.instagram.com/helen.fortin

Susan Fowler
400 $

Enchère de départ

Bantu dancing (2025)

Image numérique d'un aquarelle originale (2003) / Digital image of an original watercolour (2003)

21 x 43 cm


Valeur marchande / Market value

500 $


www.susanfowlerart.com

Holly Friesen
500 $

Enchère de départ

Enlivened (2024)

Acrylique / Acrylic

35 x 46 cm


Valeur marchande / Market value

1 200 $


www.hollyfriesen.com

Cynthia G.Renard
800 $

Enchère de départ

Justine : les 100 jours de la démocratie (2017)

Huile sur toile / OIl on canvas

40 x 30 cm


Valeur marchande / Market value

1 600 $


https://cynthiagirardrenard.ca

Annelise Gadoury
325 $

Enchère de départ

À la bonne place / Right where I should be (2022)

Aquarelle / Watercolour

23 x 32 cm


Valeur marchande / Market value

425 $


www.annelisegadoury.com

Elisabeth Galante
375 $

Enchère de départ

A winter night (2024)

Aquarelle et graphite / Watercolour and graphite

15 x 15 cm


Valeur marchande / Market value

600 $


https://elisabethgalante.com

Sarah Galarneau
150 $

Enchère de départ

Maïson (2024)

Linogravure / Linogravure

35,5 x 28 cm


Valeur marchande / Market value

250 $


www.instagram.com/sarahgalarneau

James Gardner
600 $

Enchère de départ

The Sour Bath (2023)

Huile, acrylique sur toile de jute avec gesso / Oil, acrylic on burlap with gesso

50 x 40 cm


Valeur marchande / Market value

1 500 $


www.jamesgardner.ca

Sébastien Gaudette
750 $

Enchère de départ

Fantaisie des couleurs no.7 (2024)

Acrylique et aérosol sur papier, marouflé sur panneau de bois / Acrylic and spray paint on paper, mounted on wood panel

50 x 41 cm


Valeur marchande / Market value

1 200 $


www.sebastiengaudette.com

Gianni Giuliano
1 800 $

Enchère de départ

Magia Nera (2024)


Graphite et aquarelle / Graphite and watercolour

76 x 56 cm


Valeur marchande / Market value

2 600 $


www.gianni-giuliano.com

Tracy Grosvenor
225 $

Enchère de départ

Sans titre / Untitled (2019)

Aquarelle sur papier / Watercolour on paper

34 x 44 cm


Valeur marchande / Market value

325 $

Melza Harvey
140 $

Enchère de départ

Mother, Maiden, Wise Woman (2019)

Sculpture en céramique / Ceramic sculpture

12 x 10 x 10 cm


Valeur marchande / Market value

250 $


www.melzaharvey.com

Leona Heillig
300 $

Enchère de départ

Transported XXXII (2025)

Aquarelle sur papier Gemini / Watercolour on Gemini paper

19 x 14 cm


Valeur marchande / Market value

400 $


https://leonaheillig.com

Anthony Hobbs
650 $

Enchère de départ

Wisteria / Les Glycines (2024)

Huile sur toile / Oil on canvas

40,5 x 51 cm


Valeur marchande / Market value

800 $

www.instagram.com/anthonyjhobbs

Veronika Horlik
4 600 $

Enchère de départ

WARNING, EXTREMELY DANGEROUS (2023)

Céramique, bois peinturé / Ceramic, painted wood

72 x 72 x 14 cm


Valeur marchande / Market value

6 000 $


www.v-ron.com

Jennifer Hornyak
1 800 $

Enchère de départ

Brick Pink (2025)

Huile sur toile / Oil on canvas

15 x 20 cm


Valeur marchande / Market value

2 200 $


https://jenniferhornyak.com

Jessica Houston
1 500 $

Enchère de départ

Made Through One Another (2018)

Collage

53,5 x 76 cm


Valeur marchande / Market value

3 000 $


www.jessicahouston.net

Céline Huyghebaert
450 $

Enchère de départ

nothing (2024)

Argile et pigment noir / Clay and black pigment

14,5 x 20,5 x 1 cm


Valeur marchande / Market value

900 $


www.fadingpaper.ca

Raymonde Jodoin
250 $

Enchère de départ

Jacinthes no. 7 (2022)

Impression numérique sur papier Hahnemühle chiffon 308 gr. / Digital print on Hahnemühle chiffon paper 308 gr.

28 x 20 cm


Valeur marchande / Market value

400 $

Corina Kennedy
450 $

Enchère de départ

Blue White Collar 5 (Launderer) (2024)

Crayon bleu non photographique sur papier / Non-photo blue pencil on paper

28 x 20 cm


Valeur marchande / Market value

800 $


www.corinakennedy.com

Laila Labba
260 $

Enchère de départ

Gift (2025)

Impression graphique numérique / Digital graphic print

30 x 40 cm


Valeur marchande / Market value

475 $


www.instagram.com/labba.art

David Lafrance
1 900 $

Enchère de départ

Le jardin déménage (2021)

Acrylique sur bois / Acrylic on wood

53 x 68 cm


Valeur marchande / Market value

2 800 $


www.davidlafrance.net

Eva Lapka
600 $

Enchère de départ

Dancing with the Sun (2019)

Aquarelle / Watercolour

41 x 30 cm


Valeur marchande / Market value

900 $


www.evalapka.com

Lise-Hélène Larin
3 000 $

Enchère de départ

Tenir tête / Face the Music (2023)

Crayons aquarellables / Watercolour pencils

114 x 84 cm


Valeur marchande / Market value

5 000 $


lisehelenelarin-dessins.com

www.lisehelenelarin.com

