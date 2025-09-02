« En couleur » (#50 à 99 / L à Z) encan de levée de fonds du Centre des arts visuels

Spirographe 02, Spirographe 03 et Spirographe 04 (triptyque) (2024)

Attache de nylon teint et acrylique / Dyed nylon ties and acrylic

13,5 x 13,5 x 5 cm



Valeur marchande / Market value

1 000 $





https://elisabethpicard.com





*Les trois éléments de ce triptyque ne sont pas vendus séparément.

*The three elements in this triptych may not be sold separately.