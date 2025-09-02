« En couleur » (#50 à 99 / L à Z) encan de levée de fonds du Centre des arts visuels

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Oversight (2022)
Huile et graphite sur Mylar / Oil and graphite on Mylar
28 x 30 cm
Valeur marchande / Market value
Enchère de départ
Menagerie (2019)
Encre sur soie, encadrée / Ink on silk, framed
30 x 27 cm
Valeur marchande / Market Value
1000 $
Enchère de départ
Lumière (2024)
Calligraphy / Calligraphie
39 x 31 cm
Valeur marchande / Market Value
450 $
Enchère de départ
Best Friends (2025)
Acrylique / Acrylic
27 x 33,5 cm
Valeur marchande / Market value
300 $
Enchère de départ
Paysage de montagne (2023)
Technique mixte - huile et crayons sur Mylar / Mixed media - oil & crayons on Mylar
39 x 29 cm
Valeur marchande / Market value
800 $
Enchère de départ
Guaranteed Milk Co. Limited (2020)
Graphite sur Mylar / Graphite on Mylar
29 x 20 cm
Valeur marchande / Market value
800 $
https://macleod9.com
Enchère de départ
Kiss Bowls (2007)
Porcelaine / Porcelain
20 x 25 x 15 cm
Valeur marchande / Market value
7 500 $
Enchère de départ
Still Life with fluo magenta (2025)
Acrylique sur papier et panneau / Acrylic on paper and panel
40 x 51 cm
Valeur marchande / Market value
350 $
https://melaniematthews.ca
Enchère de départ
Crotch Eye (2022)
Acrylique sur panneau / Acrylic on panel
60 x 46 cm
Valeur marchande / Market value
1 100 $
www.madeleinemayo.com
Enchère de départ
Arbores 1 (2022)
Techniques mixtes / Mixed media
55 x 55 cm
Valeur marchande / Market value
495 $
Enchère de départ
Drift (2024)
Huile sur bois / Oil on wood
25,5 x 20,5 cm
Valeur marchande / Market value
350 $
Enchère de départ
Morning dew on pine tree (2023)
Huile sur panneau d'argile / Oil on clayboard
18 x 12,5 cm
Valeur marchande / Market value
1 000 $
Enchère de départ
Sean (2022)
Techniques mixtes sur papier / Mixed media on paper
30 x 23 cm
Valeur marchande / Market value
120 $
Enchère de départ
People, Pattern, Place: Brazil (2018)
Photographie et couture à la main / Photography and hand-sewing
54 x 54 cm
Valeur marchande / Market value
600 $
www.shelleymillerstudio.com
Enchère de départ
Scientific Question (2019)
Huile sur toile / Oil on Canvas
51 x 61 cm
Valeur marchande / Market value
600 $
Enchère de départ
Palo Alto (2021)
Acrylique sur mylar / Acrylic on Mylar
61 x 43 cm
Valeur marchande / Market value
980 $
Enchère de départ
Clear Enigma (2023)
Gouache sur papier / Gouache on paper
30 x 40 cm
Valeur marchande / Market value
1 000 $
www.eriknieminen.com
Enchère de départ
Age of bloom'in gold (2025)
Techniques mixtes / Mixed Media
71 x 50 cm
Valeur marchande / Market value
1 600 $
https://irisnowa.com
Enchère de départ
Blue Tile (2025)
Céramique moulée et façonnée avec glaçures / Cast and manipulated ceramic with glazes
18 x 17 x 3,5 cm
Valeur marchande / Market value
300 $
Enchère de départ
Abstraction 22 (2025)
Assemblage-collage
41 x 76 cm
Valeur marchande / Market value
850 $
Enchère de départ
El vestido rojo (2020)
Acrylique et collage / Acrylic and collage
60 x 45 cm
Valeur marchande / Market value
200 $
Instagram @lilypart
https://www.instagram.com/lilypart?igsh=bGlxa3F2ZDYxc2Zz&utm_source=qr
Enchère de départ
Plongeur / Diver (2025)
Huile sur Mylar / Oil on Mylar
20,5 x 20,5 cm
Valeur marchande / Market value
550 $
Enchère de départ
Joan of Arc (2025)
Aquarelle / Watercolour
30,5 x 23 cm
Valeur marchande / Market value
300 $
Enchère de départ
Spirographe 02, Spirographe 03 et Spirographe 04 (triptyque) (2024)
Attache de nylon teint et acrylique / Dyed nylon ties and acrylic
13,5 x 13,5 x 5 cm
Valeur marchande / Market value
1 000 $
*Les trois éléments de ce triptyque ne sont pas vendus séparément.
*The three elements in this triptych may not be sold separately.
Enchère de départ
His Golden Robe (2023)
Collage, papiers mixtes / Collage, mixed papers
38 x 28 cm
Valeur marchande / Market value
400 $
Enchère de départ
Vieilles baigneuses dans l'eau (2022)
Céramique / Ceramic
25 x 63,5 x 22,5 cm
Valeur marchande / Market value
3 500 $
Enchère de départ
L'autre (2024)
Huile sur bois / OIl on wood
20 x 16 cm
Valeur marchande / Market value
1 200 $
Enchère de départ
Sculpture with light (2024)
Sculpture en céramique / Ceramic sculpture
35 x 18 x 18 cm
Valeur marchande / Market value
600 $
Enchère de départ
Moisson imaginaire (2025)
Aquarelle, encre et graphite sur papier St-Gilles / Watercolour, ink and graphite on St. Gilles paper
31,5 x 43 cm
Valeur marchande / Market value
400 $
Enchère de départ
Passage (2020)
Huile sur toile / Oil on canvas
61 x 61 cm
Valeur marchande / Market value
1 100 $
Enchère de départ
Chaîne Ludique (2024)
Argent sterling/technique : par construction / Stirling silver
20 x 15 cm
Valeur marchande / Market value
450 $
Enchère de départ
in a time of confinement the mind travels among memories and longing (2022)
Photographie numérique en couleur / Digital colour photograph
8 x 15 cm
Valeur marchande / Market value
650 $
Enchère de départ
Leather-like, de la série «Terrible beauties », 2/5 (2021)
Photographie sur papier Hahnemühle Photo Rag, verre antireflet / Photograph on Hahnemühle Photo Rag paper, anti-reflective glass
51 x 76 cm
Valeur marchande / Market value
2 000 $
Enchère de départ
Girl by a stream (2017)
Aquarelle et collage sur terraskin / Watercolour and collage on terraskin
36 x 50 cm
Valeur marchande / Market value
2 000 $
Enchère de départ
Là où tu ne pourras jamais aller, série. no. 3 (2020)
Huile et solvants sur toile / Oil and solvents on canvas
20 x 25 cm
Valeur marchande / Market value
720 $
Enchère de départ
Shadow (2025)
Huile sur toile / Oil on canvas
25,4 x 30,5 cm
Valeur marchande / Market value
850 $
Enchère de départ
Basket with Witchhazel handle (2025)
Grès cuit au feu du bois / Woodfired stoneware clay
28 x 27 x 17 cm
Valeur marchande / Market value
200 $
Enchère de départ
Blue (2024)
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
51 x 41 cm
Valeur marchande / Market value
250 $
Enchère de départ
18 Shades of Gay (2020)
Photographie / Photography
61 x 91,4 cm
Valeur marchande / Market value
500 $
Enchère de départ
Staten Island Ferry (2023)
Huile sur panneau / Oil on board
25,5 x 20,5 cm
Valeur marchande / Market value
850 $
Enchère de départ
Sturgeon Moon (2022)
Huile sur toile / Oil on canvas
101,5 x 76 cm
Valeur marchande / Market value
2 800 $
Enchère de départ
Pink Aberrations (2025)
Collages numériques de macrophotographies de fleurs rares à tiges fasciées, chacune capturée individuellement et disposée en grille sur un fond noir. Imprimées sous forme de tirages pigmentaires d'archivage montés sur acrylique. / Digitally collaged macro photographs of rare fasciated flowers, each individually captured and arranged in a grid on a black background. Printed as an archival pigment print face-mounted to acrylic.
30,5 x 91,4 cm
Valeur marchande / Market value
800 $
Enchère de départ
Vernal pond in the back woods (2024)
Aquarelle sur papier fait main / Watercolour on handmade paper
51 x 40,5 cm
Valeur marchande / Market value
950 $
Enchère de départ
Cluster grape pearl earrings (2024)
Joallerie / Jewellery
7 x 4 x 3 cm
Valeur marchande / Market value
275 $
Enchère de départ
Red Horizon / Horizon rouge (2022)
Aquarelle / Watercolour
12 x 17 cm
Valeur marchande / Market value
300 $
Enchère de départ
Line Poem - Alchemy of Light (2013)
Papier découpé au laser / Lasercut paper
27 x 24 x 5 cm
Valeur marchande / Market value
400 $
Enchère de départ
Botanical Gardens, Plein air (2024)
Huile sur panneau préparé / Oil on prepared panel
20,5 x 15 cm
Valeur marchande / Market value
100 $
Enchère de départ
bound ∗ aries 1/5 (2023)
Broderie à la machine sur coton biologique / Machine embroidery on organic cotton
35 x 23 x 2 cm
Valeur marchande / Market value
275 $
Enchère de départ
Nuestra Luz (2022)
Encre sur papier / Ink on paper
22 x 28 cm
Valeur marchande / Market value
250 $
Enchère de départ
Interrupted Ceremony (2023)
Techniques mixtes sur papier / Mixed media on paper
35 x 25 cm
Valeur marchande / Market value
500 $
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