Organisé par

Centre des arts visuels

À propos de cet événement

Ventes fermées

« En couleur » (#50 à 99 / L à Z) encan de levée de fonds du Centre des arts visuels

Lieu de prise en charge

350 Av. Victoria, Westmount, QC H3Z 2N4, Canada

Victoria LeBlanc item
Victoria LeBlanc item
Victoria LeBlanc
600 $

Enchère de départ

Oversight (2022)

Huile et graphite sur Mylar / Oil and graphite on Mylar

28 x 30 cm

Valeur marchande / Market value

800 $

www.victorialeblancart.com

Leisure (Meredith Carruthers + Susannah Wesley) item
Leisure (Meredith Carruthers + Susannah Wesley) item
Leisure (Meredith Carruthers + Susannah Wesley) item
Leisure (Meredith Carruthers + Susannah Wesley)
500 $

Enchère de départ

Menagerie (2019)
Encre sur soie, encadrée / Ink on silk, framed
30 x 27 cm


Valeur marchande / Market Value
1000 $


www.instagram.com/wesley.carruthers

Yolande Lessard item
Yolande Lessard item
Yolande Lessard
475 $

Enchère de départ

Lumière (2024)
Calligraphy / Calligraphie
39 x 31 cm


Valeur marchande / Market Value
 450 $


https://belleecriture.ca/

Bernice Levi item
Bernice Levi item
Bernice Levi
200 $

Enchère de départ

Best Friends (2025)
Acrylique / Acrylic
27 x 33,5 cm


Valeur marchande / Market value
300 $

Alexandra MacDougall item
Alexandra MacDougall item
Alexandra MacDougall
400 $

Enchère de départ

Paysage de montagne (2023)
Technique mixte - huile et crayons sur Mylar / Mixed media - oil & crayons on Mylar
39 x 29 cm


Valeur marchande / Market value
800 $


www.instagram.com/alexandramacdougallart

G. Scott MacLeod item
G. Scott MacLeod item
G. Scott MacLeod
600 $

Enchère de départ

Guaranteed Milk Co. Limited (2020)
Graphite sur Mylar / Graphite on Mylar
29 x 20 cm


Valeur marchande / Market value
800 $

https://macleod9.com

Paul Mathieu item
Paul Mathieu item
Paul Mathieu
500 $

Enchère de départ

Kiss Bowls (2007)

Porcelaine / Porcelain

20 x 25 x 15 cm


Valeur marchande / Market value

7 500 $


www.paulmathieu.ca

Melanie Matthews item
Melanie Matthews item
Melanie Matthews
300 $

Enchère de départ

Still Life with fluo magenta (2025)


Acrylique sur papier et panneau / Acrylic on paper and panel
40 x 51 cm


Valeur marchande / Market value
350 $

https://melaniematthews.ca

Madeleine Mayo item
Madeleine Mayo item
Madeleine Mayo
750 $

Enchère de départ

Crotch Eye (2022)
Acrylique sur panneau / Acrylic on panel
60 x 46 cm


Valeur marchande / Market value
1 100 $

www.madeleinemayo.com

Ann McCall item
Ann McCall item
Ann McCall
200 $

Enchère de départ

Arbores 1 (2022)

Techniques mixtes / Mixed media

55 x 55 cm


Valeur marchande / Market value

495 $


www.annmccall.com

Kelly McDonald item
Kelly McDonald item
Kelly McDonald
250 $

Enchère de départ

Drift (2024)
Huile sur bois / Oil on wood
25,5 x 20,5 cm


Valeur marchande / Market value
350 $


www.instagram.com/art_kellymcdonald

Jane McKenzie item
Jane McKenzie item
Jane McKenzie
550 $

Enchère de départ

Morning dew on pine tree (2023)
Huile sur panneau d'argile / Oil on clayboard
18 x 12,5 cm


Valeur marchande / Market value
1 000 $


www.janemckenziestudio.com

Chris Michaud item
Chris Michaud item
Chris Michaud
50 $

Enchère de départ

Sean (2022)
Techniques mixtes sur papier / Mixed media on paper
30 x 23 cm


Valeur marchande / Market value
120 $

Shelley Miller item
Shelley Miller item
Shelley Miller
300 $

Enchère de départ

People, Pattern, Place: Brazil (2018)
Photographie et couture à la main / Photography and hand-sewing
54 x 54 cm


Valeur marchande / Market value
600 $

www.shelleymillerstudio.com

Jihane Mossalim item
Jihane Mossalim item
Jihane Mossalim
450 $

Enchère de départ

Scientific Question (2019)
Huile sur toile / Oil on Canvas
51 x 61 cm


Valeur marchande / Market value
600 $


www.jimoss.com

John Drew Munro item
John Drew Munro item
John Drew Munro
700 $

Enchère de départ

Palo Alto (2021)
Acrylique sur mylar / Acrylic on Mylar
61 x 43 cm


Valeur marchande / Market value
980 $


https://johndrewmunro.ca

Erik Nieminen item
Erik Nieminen item
Erik Nieminen
400 $

Enchère de départ

Clear Enigma (2023)
Gouache sur papier / Gouache on paper
30 x 40 cm


Valeur marchande / Market value
1 000 $

www.eriknieminen.com

Iris Nowa item
Iris Nowa item
Iris Nowa
900 $

Enchère de départ

Age of bloom'in gold (2025)
Techniques mixtes / Mixed Media
71 x 50 cm


Valeur marchande / Market value
1 600 $

https://irisnowa.com

Claire Olwen Stewart item
Claire Olwen Stewart item
Claire Olwen Stewart
200 $

Enchère de départ

Blue Tile (2025)
Céramique moulée et façonnée avec glaçures / Cast and manipulated ceramic with glazes
18 x 17 x 3,5 cm


Valeur marchande / Market value
300 $


www.claireolwen.ca

Stella Pace item
Stella Pace item
Stella Pace
600 $

Enchère de départ

Abstraction 22 (2025)
Assemblage-collage
41 x 76 cm


Valeur marchande / Market value
850 $


https://stellapace.ca

Lisa Paradis item
Lisa Paradis item
Lisa Paradis
100 $

Enchère de départ

El vestido rojo (2020)
Acrylique et collage / Acrylic and collage
60 x 45 cm


Valeur marchande / Market value
200 $


Instagram @lilypart 

https://www.instagram.com/lilypart?igsh=bGlxa3F2ZDYxc2Zz&utm_source=qr

Theresa Passarello item
Theresa Passarello item
Theresa Passarello
250 $

Enchère de départ

Plongeur / Diver (2025)
Huile sur Mylar / Oil on Mylar
20,5 x 20,5 cm


Valeur marchande / Market value
550 $


www.theresapassarello.com

Julian Peters item
Julian Peters item
Julian Peters
200 $

Enchère de départ

Joan of Arc (2025)
Aquarelle / Watercolour
30,5 x 23 cm


Valeur marchande / Market value
300 $


https://julianpeterscomics.com

Elisabeth Picard item
Elisabeth Picard item
Elisabeth Picard item
Elisabeth Picard
600 $

Enchère de départ

Spirographe 02, Spirographe 03 et Spirographe 04 (triptyque) (2024)
Attache de nylon teint et acrylique / Dyed nylon ties and acrylic
13,5 x 13,5 x 5 cm


Valeur marchande / Market value
1 000 $


https://elisabethpicard.com


*Les trois éléments de ce triptyque ne sont pas vendus séparément.
*The three elements in this triptych may not be sold separately.

Marcia Pitch item
Marcia Pitch item
Marcia Pitch
100 $

Enchère de départ

His Golden Robe (2023)
Collage, papiers mixtes / Collage, mixed papers
38 x 28 cm


Valeur marchande / Market value
400 $


www.instagram.com/marciapitch

Élise Provencher item
Élise Provencher item
Élise Provencher
1 600 $

Enchère de départ

Vieilles baigneuses dans l'eau (2022)
Céramique / Ceramic
25 x 63,5 x 22,5 cm


Valeur marchande / Market value
3 500 $


www.eliseprovencher.com

Nicolas Ranellucci-Tremblay item
Nicolas Ranellucci-Tremblay item
Nicolas Ranellucci-Tremblay
750 $

Enchère de départ

L'autre (2024)
Huile sur bois / OIl on wood
20 x 16 cm


Valeur marchande / Market value
1 200 $


www.instagram.com/nicolasranellucci555

Tamara Rejwan item
Tamara Rejwan item
Tamara Rejwan
400 $

Enchère de départ

Sculpture with light (2024)
Sculpture en céramique / Ceramic sculpture
35 x 18 x 18 cm


Valeur marchande / Market value
600 $

Viviane Revez item
Viviane Revez item
Viviane Revez
280 $

Enchère de départ

Moisson imaginaire (2025)
Aquarelle, encre et graphite sur papier St-Gilles / Watercolour, ink and graphite on St. Gilles paper
31,5 x 43 cm


Valeur marchande / Market value
400 $

Eva Richardson item
Eva Richardson item
Eva Richardson
800 $

Enchère de départ

Passage (2020)
Huile sur toile / Oil on canvas
61 x 61 cm


Valeur marchande / Market value
1 100 $


www.evarichardson.ca

Malika Rousseau item
Malika Rousseau item
Malika Rousseau item
Malika Rousseau
420 $

Enchère de départ

Chaîne Ludique (2024)
Argent sterling/technique : par construction / Stirling silver
20 x 15 cm


Valeur marchande / Market value
450 $


https://malikarousseau.com

Joyce Ryckman item
Joyce Ryckman item
Joyce Ryckman
325 $

Enchère de départ

in a time of confinement the mind travels among memories and longing (2022)
Photographie numérique en couleur / Digital colour photograph
8 x 15 cm


Valeur marchande / Market value
650 $


www.instagram.com/joyce.ryckman

Douglas Scholes item
Douglas Scholes item
Douglas Scholes
800 $

Enchère de départ

Leather-like, de la série «Terrible beauties », 2/5 (2021)
Photographie sur papier Hahnemühle Photo Rag, verre antireflet / Photograph on Hahnemühle Photo Rag paper, anti-reflective glass
51 x 76 cm


Valeur marchande / Market value
2 000 $


https://dougscholes.ca

Susan G. Scott item
Susan G. Scott item
Susan G. Scott
500 $

Enchère de départ

Girl by a stream (2017)
Aquarelle et collage sur terraskin / Watercolour and collage on terraskin
36 x 50 cm


Valeur marchande / Market value
2 000 $


www.susangscott.com

Naghmeh Sharifi item
Naghmeh Sharifi item
Naghmeh Sharifi
360 $

Enchère de départ

Là où tu ne pourras jamais aller, série. no. 3 (2020)
Huile et solvants sur toile / Oil and solvents on canvas
20 x 25 cm


Valeur marchande / Market value
720 $


www.naghmehsharifi.com

Justine Skahan item
Justine Skahan item
Justine Skahan
500 $

Enchère de départ

Shadow (2025)
Huile sur toile / Oil on canvas
25,4 x 30,5 cm


Valeur marchande / Market value
850 $


www.justineskahan.com

Brenda Sutton Mader item
Brenda Sutton Mader item
Brenda Sutton Mader
200 $

Enchère de départ

Basket with Witchhazel handle (2025)
Grès cuit au feu du bois / Woodfired stoneware clay
28 x 27 x 17 cm


Valeur marchande / Market value
200 $


https://bsmpottery.weebly.com

Hazel Thexton item
Hazel Thexton item
Hazel Thexton
150 $

Enchère de départ

Blue (2024)
Acrylique sur toile / Acrylic on canvas
51 x 41 cm


Valeur marchande / Market value
250 $


https://hazelthexton.com

Shaune Thompson item
Shaune Thompson item
Shaune Thompson
250 $

Enchère de départ

18 Shades of Gay (2020)
Photographie / Photography
61 x 91,4 cm


Valeur marchande / Market value
500 $


www.shaunethompson.com

Tristan Tondino item
Tristan Tondino item
Tristan Tondino
425 $

Enchère de départ

Staten Island Ferry (2023)
Huile sur panneau / Oil on board
25,5 x 20,5 cm


Valeur marchande / Market value
850 $


https://tristantondino.ca

Cynthia van Frank item
Cynthia van Frank item
Cynthia van Frank
1 600 $

Enchère de départ

Sturgeon Moon (2022)
Huile sur toile / Oil on canvas
101,5 x 76 cm


Valeur marchande / Market value
2 800 $


https://cynthiavanfrank.art

Emery Vanderburgh item
Emery Vanderburgh item
Emery Vanderburgh item
Emery Vanderburgh
500 $

Enchère de départ

Pink Aberrations (2025)


Collages numériques de macrophotographies de fleurs rares à tiges fasciées, chacune capturée individuellement et disposée en grille sur un fond noir. Imprimées sous forme de tirages pigmentaires d'archivage montés sur acrylique. / Digitally collaged macro photographs of rare fasciated flowers, each individually captured and arranged in a grid on a black background. Printed as an archival pigment print face-mounted to acrylic.
30,5 x 91,4 cm


Valeur marchande / Market value
800 $


https://emeryvanderburgh.ca

Patricia Walsh item
Patricia Walsh item
Patricia Walsh
750 $

Enchère de départ

Vernal pond in the back woods (2024)
Aquarelle sur papier fait main / Watercolour on handmade paper
51 x 40,5 cm


Valeur marchande / Market value
950 $


https://patwalshart.com

Elin Weinstein item
Elin Weinstein item
Elin Weinstein
200 $

Enchère de départ

Cluster grape pearl earrings (2024)
Joallerie / Jewellery
7 x 4 x 3 cm


Valeur marchande / Market value
275 $


www.elinweinstein.com

Elizabeth Whalley item
Elizabeth Whalley item
Elizabeth Whalley
150 $

Enchère de départ

Red Horizon / Horizon rouge (2022)
Aquarelle / Watercolour
12 x 17 cm


Valeur marchande / Market value
300 $


www.elizabethwhalley.com

Pavitra Wickramasinghe item
Pavitra Wickramasinghe item
Pavitra Wickramasinghe item
Pavitra Wickramasinghe
200 $

Enchère de départ

Line Poem - Alchemy of Light (2013)
Papier découpé au laser / Lasercut paper
27 x 24 x 5 cm


Valeur marchande / Market value
400 $


https://www.pavitraw.com

Robert Wiseman item
Robert Wiseman
50 $

Enchère de départ

Botanical Gardens, Plein air (2024)
Huile sur panneau préparé / Oil on prepared panel
20,5 x 15 cm


Valeur marchande / Market value
100 $


https://robertwiseman.ca

Vanessa Yanow item
Vanessa Yanow item
Vanessa Yanow item
Vanessa Yanow
135 $

Enchère de départ

bound ∗ aries 1/5 (2023)
Broderie à la machine sur coton biologique / Machine embroidery on organic cotton
35 x 23 x 2 cm


Valeur marchande / Market value
275 $


https://www.vanessayanow.com

Alejandra Zamudio item
Alejandra Zamudio item
Alejandra Zamudio
150 $

Enchère de départ

Nuestra Luz (2022)
Encre sur papier / Ink on paper
22 x 28 cm


Valeur marchande / Market value
250 $


https://www.alejandrazamudio.com

Z'otz* Collective item
Z'otz* Collective item
Z'otz* Collective
300 $

Enchère de départ

Interrupted Ceremony (2023)

Techniques mixtes sur papier / Mixed media on paper

35 x 25 cm


Valeur marchande / Market value

500 $


https://zotzcollective.blogspot.com

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