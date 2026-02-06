Centre d'exposition L'Imagier

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Inscription | Camp EN PLEIN ART 2026

Inscription – 1ère semaine
396,66 $

(prix taxes incluses)

Inscription initiale obligatoire incluant le formulaire complet de l’enfant et le choix de la première (ou seule) semaine.


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Semaine(s) supplémentaire(s) – même enfant
367,92 $

(prix taxes incluses)

À ajouter après l’inscription initiale pour inscrire une ou plusieurs semaines additionnelles pour le même enfant, à tarif réduit.


⚠️ Valide uniquement avec une inscription à la première semaine pour le même enfant.

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