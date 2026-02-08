Championnats Nationaux 2026 | Carcajou Bleu U15

Billets (4) pour les Rocket de Laval vs Calgary

Samedi 4 avril

Valeur de 400 $





Un Coffret Prestige – 12 bouteilles de vin soigneusement sélectionnées

Valeur approximative de 300 $





Un panier de produits parfumés Scentsy

Offert par Julie Prévost

Valeur de 100 $





Un massage de 60 minutes à domicile

Offert par Ballyhoo Massothérapie

Valeur de 90 $

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Le tirage aura lieu le 28 mars prochain et le nom du gagnant sera annoncé sur notre page Facebook. Un courriel sera également envoyé au gagnant.





À noter qu’il est de la responsabilité du gagnant de se déplacer dans la région de Saint-Jérôme afin de récupérer son prix.

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Un billet pour vous, un pas de plus vers les Nationaux pour nos athlètes!