Encan virtuel - 40e anniversaire de la Société Alzheimer de l'Estrie

[Valeur de 5200$ - Prix de départ 1500$] Vélo électrique hybride de marque Moustaches Bikes modèle Samedi 28.3 grandeur Large.
Samedi 28.3 possède tous les ingrédients pour faire de ce modèle un allié de choix dans vos déplacements quotidiens, à la ville comme à la campagne. Un cadre à la fois confortable et dynamique, intégration de la batterie Bosch PowerTube 500Wh, moteur Bosch Active Line Plus, une fourche télescopique de 63mm de débattement ainsi qu’une tige de selle suspendue offrant 40mm de confort supplémentaire, sans oublier des accessoires vraiment pratiques pour pour vous faciliter la vie, tels que notre porte-bagages compatible avec les standards de fixation QL3 et MIK. Dans sa version Open, il vous offrira un large dégagement à l’entrejambe pour une meilleure accessibilité. Quels avantages à la transmission Nexus ? • facile d'utilisation • durabilité du système • très peu d'entretien
https://momosports.ca/fr/moustaches-bikes-sa28c034-samedi-28.3
[Valeur de 104$ - Prix de départ 52$] Deux (2) paires de billets pour le Phoenix de Sherbrooke - Régiment de Terre-Neuve vs Phoenix de Sherbrooke.
Date : jeudi 13 novembre 2025
Heure : 19 h 00
Lieu : Palais des sports Léopold-Drolet (360, rue du Cégep, Sherbrooke)
[Valeur de 1250$ - Prix de départ 700$] Toile peinture à l'huile de Pierre Jeanson intitulée Au nid du lac, créée à Sherbrooke le 22 juillet 2007.
Dimensions : 10" x 20"
Vient avec le certificat d'authenticité et d'expertise.
https://www.facebook.com/p/Pierre-Jeanson-artiste-peintre-et-enseignant-100063471160108/?locale=fr_CA
[Valeur de 700$ - Prix de départ 350$] Tableau intitulé Courges et poire de Alexi-Martin Courtemanche.
Dimensions : 11" x 14"
Vient avec le certificat d'authenticité et d'expertise.
https://www.facebook.com/p/Pierre-Jeanson-artiste-peintre-et-enseignant-100063471160108/?locale=fr_CA
[Valeur de 595$ - Prix de départ 297$] Panier du Dermapure comprenant une carte-cadeau et des produits de soins de la peau Functionalab, une gamme conçue ici, au Québec. Le panier inclut une routine beauté complète.
La directrice de Dermapure Sherbrooke, Josée, a également laissé sa carte d’affaires dans le coffret : la personne gagnante pourra la contacter pour obtenir une explication de la routine ou passer directement en clinique.
[Valeur de 279$ - Prix de départ 140$] Montre pour femme de marque Candino avec bracelet en cuir provenant de Turcotte le bijoutier.
Montres conçues et fabriquées en Suisse depuis 1947.
[Valeur de 179$ - Prix de départ 90$] Montre pour homme de marque Pulsar avec bracelet en cuir provenant de Turcotte le bijoutier.
Montres conçues et fabriquées en Suisse depuis 1947.
[Valeur de 175$ - Prix de départ 88$] Panier-cadeau de produits provenant de la Boucherie du terroir contenant :
[Valeur de 275$ - Prix de départ 138$] Ce certificat vous donne droit à une nuitée à l'auberge Au Sommet du Lac Magog (à l'exeption du samedi), ainsi qu'à un montant de 50$ applicable au restaurant La Confesse, à même l'auberge. Mentionnez ce certificat lors de la
réservation.
Surplombant le lac Magog et voisin mitoyen du Club de Golf Venise, les locations Au Sommet du Lac Magog proposent différentes unités à louer que ce soit pour des vacances, pour l’organisation d’un événement ou simplement le temps d’un week-end. L’ajout de notre nouveau bistro-terrasse saura agrémenter votre séjour ou votre évènement en proposant un menu frais, des vins importés, des cocktails et bières microbrasserie. En été comme en hiver la région vous offre une foule d’activités tout aussi divertissantes les unes que les autres. Visite vignoble, pistes cyclables, activités nautiques, randonnées, Ski au Mont-Orford, pêche sur glace. Et tout ça à 15 minutes du centre-ville de Magog!
[Valeur de 300$ - Prix de départ 150$] Cerificat-cadeau de 300 $ au restaurant King Alexandre.
Une expérience gastronomique unique au centre-ville de Sherbrooke!
Le restaurant King Alexandre se distingue par ses menus exquis à des tarifs accessibles, une carte des vins exclusive, et un accueil de qualité, adapté à tout type de groupe.
[Valeur de 400$ - Prix de départ 100$] Partagez un moment privilégié en compagnie de Me Julien Collin, avocat et agent de marques de commerce chez Dunton Rainville à Sherbrooke, et président de la Société Alzheimer de l’Estrie.
Ce souper gastronomique pour deux convives, en compagnie du président et d’un invité, offre l’occasion de savourer une expérience culinaire raffinée autour d’une table de qualité, dans un lieu d’exception choisi par le président.
Détails : date à convenir avec Me Collin selon les disponibilités
[Valeur de 100$ - Prix de départ 50$] Certificat-cadeau de 100$ au Centre de beauté Confidence à Sherbrooke.
Services offerts :
[Valeur de 52$ - Prix de départ 26$] Paire de billets pour le spectacle de Edwin Raphael à la Petite Boîte Noire de Sherbrooke.
Date : samedi 25 avril 2026
Heure : 20h00 – 23h00 / Entrée : 19h00
https://lapetiteboitenoire.com/
[Valeur de 200$ - Prix de départ 100$] Quatre (4) chèques-cadeaux d'une valeur de 50 $ chacun à la Biblairie GGC.
On y retrouve : livres, jeux, matériel d’art et papeterie
[Valeur de 50$ - Prix de départ 25$] Panier des Butineuses de l'Estrie contenant :
[Valeur de 50$ - Prix de départ 25$] Carte-cadeau d'une valeur de 50 $ à la Boucherie Face de boeuf.
[Valeur de 30$ - Prix de départ 15$] Carte-cadeau d'une valeur de 30 $ à la Boutique Joséphine.
On y retrouve : bijoux, accessoires décoratifs, livres, cartes, jeux, vaisselle, papeterie et autres
[Valeur de 220,75$ - Prix de départ 110$] Certificat-cadeau de 10 cours gratuits au Studio Boomerang.
Disponible : spinning, yoga, entraînement fonctionnel
[Valeur de 220$ - Prix de départ 110$] Certificat-cadeau de 4 droits de jeux de 18 trous incluant la demi-voiturette sur le parcours Sherbrooke à partir de 12h.
Complexe de 36 trous, situé près du lac Magog.
https://www.clubdegolfvenise.ca/
[Valeur de 150$ - Prix de départ 75$] Paire (2) billets pour le 4e concert classique de la saison 2025-2026, le 21 mars 2026 à la salle Maurice-O'Bready du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke.
[Valeur de 100$ - Prix de départ 50$] Certificat-cadeau donnant droit à recevoir 1 boisseau (40 lbs) de pommes et 1 cruche de 2 L de jus de pommes.
Note : Le gagnant pourra choisir parmi les variétés de pommes disponibles.
[Valeur de 600$ - Prix de départ 300$] Paire de passeports pour la 45e édition de la Fête du Lac des nations en juillet 2026.
[Valeur de 38$ - Prix de départ 20$] Laissez-passer pour 2 personnes incluant :
[Valeur de 100$ - Prix de départ 50$] Certificat-cadeau de 100 $ au restaurant La Suite.
Cuisine des sens - Fusion des saveurs
[Valeur de 20$ - Prix de départ 10$] Certificat-cadeau de 20 $ à la Librairie Les deux soeurs.
Librairie générale agréée de langue française 📚
avec un penchant pour la littérature jeunesse et de la diversité ✨
[Valeur de 160$ - Prix de départ 80$] Quatre (4) memberships annuels au Musée des beaux-arts de Sherbrooke.
[Valeur de 92$ - Prix de départ 46$] Deux (2) billets pour le spectacle d'humour Champion de Mario Tessier à la salle Maurice O'Bready du Centre culturel de l'Université de Sherbrooke le 16 janvier 2026 à 20 h.
L’humoriste Mario Tessier présente son 3e one-man-show intitulé Champion, alors qu’il est de retour avec l’énergie explosive qu’on lui connait. Champion, c’est un concentré d’humour irrésistible qui mélange autodérision et situations improbables. Dans ce spectacle, Mario affronte ses propres contradictions avec une dose de folie : suivre un entraînement de boxe professionnel juste après une séance de botox, devenir propriétaire d’une jument alors qu’il n’est jamais monté à cheval ou encore se prendre pour un génie alors que… bon, vous voyez le tableau! Avec Champion, Mario met en lumière ce « grand champion » qui sommeille en chacun de nous, celui qui nous pousse à viser plus haut… ou à nous ridiculiser de la plus drôle des façons. Si vous l’aimez à la radio sur Énergie, attendez de le voir sur scène! Il vous fera encore plus rire grâce à son énergie contagieuse, son efficacité comique légendaire et cette tête de vainqueur qu’on ne peut qu’aimer!
[Valeur de 550$ - Prix de départ 275$] Certificat-cadeau pour une nuitée en occupation double dans une chambre Deluxe en forfait Éveil sur le lac (incluant petit déjeuner). Taxes et pourboires inclus.
*Valable du dimanche au jeudi hors jours fériés et longs weekends.
Complexe Hôtelier, magnifiquement situé sur les rives du lac Massawippi, Cantons-de-l'Est.
[Valeur de 80$ - Prix de départ 40$] Abonnement familial valide pour 2 adultes et 2 enfants pendant un (1) an.
Une programmation originale et diversifiée qui plaît à tous!
[Valeur de 150$ - Prix de départ 75$] Certificat-cadeau un (1) mois illimité au Studio Enjoyoga.
Studio de Yoga situé au coeur de la ville de Sherbrooke dans des locaux spacieux & lumineux.
[Valeur de 40$ - Prix de départ 20$] Laissez-passer familial (parents et enfants) pour la visite du Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier.
Chaque laissez-passer donne la possibilité de visiter non seulement le Musée, mais également le centre culturel Yvonne L. Bombardier qui présente toujours des expositions exceptionnelles d’artistes renommées.
[Valeur de 190$ - Prix de départ 95$] Certificat-cadeau pour une (1) journée de ski pour deux (2) personnes durant la prochaine saison hivernale (2025-2026).
[Valeur de 50$ - Prix de départ 25$] Certificat-cadeau de 50 $ à LA station Eastman.
Dinette, Buvette, café & Cie ☕🥐✨
Café, viennoiseries, produits gourmand sandwicherie, bières de micro, vin d'importation privé & art local.
[Valeur de 100$ - Prix de départ 50$] Certificat-cadeau de 100 $ au restaurant Comme chez soi.
Restaurant apportez votre vin à Sherbrooke, Magog et Bromont.
[Valeur de 50$ - Prix de départ 25$] Cinq (5) certificats-cadeaux de 10 $ chacun au Laser Plus Sherbrooke.
Activités : poursuite laser, aventure LaserPutt, réalité virtuelle, jeux d'évasion, lancer de la hache, quizy, mur interactif.
[Valeur de 50$ - Prix de départ 25$] Cinq (5) certificats-cadeaux de 10 $ chacun à La Zone Plus Sherbrooke.
Activités : Jeux D'évasion, Lancer de la hache sur cible interactive, mur interactif familial & Réalité virtuelle.
