Encan virtuel - 40e anniversaire de la Société Alzheimer de l'Estrie

[Valeur de 595$ - Prix de départ 297$] Panier du Dermapure comprenant une carte-cadeau et des produits de soins de la peau Functionalab, une gamme conçue ici, au Québec. Le panier inclut une routine beauté complète.





La directrice de Dermapure Sherbrooke, Josée, a également laissé sa carte d’affaires dans le coffret : la personne gagnante pourra la contacter pour obtenir une explication de la routine ou passer directement en clinique.





https://www.dermapure.com/emplacements/sherbrooke/