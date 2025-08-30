Encan au profit des Poules en cavale

auctionV2.input.startingBid
Forfait pour les amateurs de vin, comprenant :
- Une expérience pour deux personnes au Domaine du Ridge, laquelle comprend une visite du vignoble, une dégustation commentée et une planche de produits locaux (valeur de 90$);
- Un forfait VIP au Vignoble Coteau Rougemont, laquelle comprend deux palettes de dégustation de 4 produits chacune (valeur de 40$);
- Deux bouteilles de vin blanc du vignoble le Marathonien (valeur de 40$).
Forfait pour passer du bon temps en Estrie, comprenant :
- Une expérience pour deux personnes au Domaine du Ridge, laquelle comprend une visite du vignoble, une dégustation commentée et une planche de produits locaux (valeur de 90$);
- Un certificat-cadeau pour deux personnes pour une partie de mini-putt et une partie de laser tag chez Lasertag Miniputt Invasion (valeur de 40$);
- Un certificat cadeau de 20$ à la microbrasserie la Terre à boire (valeur de 20$).
Forfaits de jeux d'évasion comprenant :
- Un coupon pour 4 personnes chez Adventures city games (valeur de 70$);
- Un coupon pour deux personnes dans les centres Échappe-Toi, FindTheKey ou Vortex (valeur de 70$).
Coffret cadeau Pure comprenant :
- Un Ensemble Grand virage Pure contenant :
- Un gel douche amour d'été
- Un ensemble duo cheveux tangerine
- Un parfum d'ambiance fleur de pommier
Pour une valeur totale de 140$
Une Scelleuse Sous Vide Portable Seallie® 4-en-1 et un ensemble de sacs Découverte, pour une valeur totale de 80$
Ensemble de Créations MJ en acier inoxydable
Ensemble de Créations MJ en acier inoxydable
Bracelet Créations MJ
Ensemble de Créations MJ en acier inoxydable
Ensemble de Créations MJ en acier inoxydable
Ensemble de Créations MJ en acier inoxydable et crystaux swarovsky
Ensemble de Créations MJ en acier inoxydable
Ensemble de Créations MJ en acier inoxydable
Bracelet croire de Créations MJ en acier inoxydable et zircon
Ensemble de Créations MJ en acier inoxydable
