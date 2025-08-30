eventClosed

Encan au profit des Poules en cavale

Pour les amateurs de vin
CA$70

Forfait pour les amateurs de vin, comprenant :


- Une expérience pour deux personnes au Domaine du Ridge, laquelle comprend une visite du vignoble, une dégustation commentée et une planche de produits locaux (valeur de 90$);


- Un forfait VIP au Vignoble Coteau Rougemont, laquelle comprend deux palettes de dégustation de 4 produits chacune (valeur de 40$);


- Deux bouteilles de vin blanc du vignoble le Marathonien (valeur de 40$).

Forfait de l'Estrie
CA$60

Forfait pour passer du bon temps en Estrie, comprenant :


- Une expérience pour deux personnes au Domaine du Ridge, laquelle comprend une visite du vignoble, une dégustation commentée et une planche de produits locaux (valeur de 90$);


- Un certificat-cadeau pour deux personnes pour une partie de mini-putt et une partie de laser tag chez Lasertag Miniputt Invasion (valeur de 40$);


- Un certificat cadeau de 20$ à la microbrasserie la Terre à boire (valeur de 20$).

Pour les amateurs de jeux d'évasion
CA$40

Forfaits de jeux d'évasion comprenant :


- Un coupon pour 4 personnes chez Adventures city games (valeur de 70$);


- Un coupon pour deux personnes dans les centres Échappe-Toi, FindTheKey ou Vortex (valeur de 70$).

Ensemble Pure
CA$50

Coffret cadeau Pure comprenant :


- Un Ensemble Grand virage Pure contenant :

  • Détergent à lessive Fleur d'amandier 2.5 L
  • Liquide vaisselle Mangue 500 ml
  • Détachant tissu 500 ml
  • Cuisine Salle de bain 500 ml
  • Multisurface 500 ml
  • Multiusage ultraconcentré 500 ml 
  • Nettoyant pour cuvette 1L
  • Crème récurante 500ml
  • Savon mains corps Thé vert 500 ml

- Un gel douche amour d'été

- Un ensemble duo cheveux tangerine

- Un parfum d'ambiance fleur de pommier


Pour une valeur totale de 140$



Scelleuse Sous Vide Portable Seallie 4-en-1
CA$40

Une Scelleuse Sous Vide Portable Seallie® 4-en-1 et un ensemble de sacs Découverte, pour une valeur totale de 80$

Ensemble collier et boucles d'oreilles
CA$10

Ensemble de Créations MJ en acier inoxydable

Bracelet
CA$10

Bracelet Créations MJ

Ensemble collier et boucles d'oreilles
CA$10

Ensemble de Créations MJ en acier inoxydable et crystaux swarovsky

Ensemble collier et boucles d'oreilles
CA$10

Ensemble de Créations MJ en acier inoxydable

Bracelet à breloques
CA$10

Bracelet croire de Créations MJ en acier inoxydable et zircon

