Encan au profit des Poules en cavale

Forfait pour les amateurs de vin, comprenant :





- Une expérience pour deux personnes au Domaine du Ridge, laquelle comprend une visite du vignoble, une dégustation commentée et une planche de produits locaux (valeur de 90$);





- Un forfait VIP au Vignoble Coteau Rougemont, laquelle comprend deux palettes de dégustation de 4 produits chacune (valeur de 40$);





- Deux bouteilles de vin blanc du vignoble le Marathonien (valeur de 40$).