Encan - Bal GAÏA des Jeunes Philanthropes du Québec

Enchère de départ
Un lot exclusif réunissant trois vins d’exception :
👉 Valeur de : 280$
Enchère de départ
Light painting photo sur métal – 70” x 24”
Entrez dans le royaume du soin de soi et de la guérison avec Empowering Reflections, le deuxième chef-d’œuvre de la collection Therapy Light. Laissez-vous emporter par le jeu dynamique de la lumière et de l’émotion, et explorez un voyage intérieur vers la découverte de soi et la guérison.
👨🎨 Artiste : Jeff Malo
💰 Valeur : 1 499,99 $
Enchère de départ
Cette création murale signée Karolane Ducharme (La Witcherie) incarne l’abondance et la protection spirituelle, inspirée du symbole Ojiwé.
🌿 Matériaux : cristaux (pierre de lave, agate, nacre de perle, amazonite), plumes de dindon, corde de peau de chevreuil, fil de chanvre.
Taille : 40 po. x 16 po.
Valeur : 450 $
Une œuvre vibrante qui relie force, équilibre et intuition, rappelant notre profonde connexion à la Terre-Mère.
Enchère de départ
Élevez vos parties d’échecs avec cet échiquier en bois artisanal accompagné de pièces de poids professionnel, conçues pour le jeu de tournoi.
📏 Dimension de l’échiquier : 50 cm
💰 Valeur : 195 $
Un ensemble à la fois élégant et fonctionnel, idéal pour les passionnés et collectionneurs.
Enchère de départ
Découvrez un échiquier de tournoi professionnel en vinyle, léger et facilement transportable – parfait pour s’entraîner en vue d’une compétition ou simplement jouer entre amis.
📏 Dimension de l’échiquier : 50 cm
📚 Inclus : Livre sur Alhekine de l’historien québécois renommé Guy Gignac
💰 Valeur totale : 96 $
Un lot qui plaira autant aux passionnés d’échecs qu’aux amateurs d’histoire et de stratégie.
Enchère de départ
Un ensemble pratique pour les passionnés d’échecs qui veulent toujours avoir un jeu sous la main!
🖱️ Échiquier version mouse-pad (format moyen), léger et idéal pour la pratique ou l’étude en ligne
♟️ Pièces au format compact, faciles à transporter
📚 Inclus : Livre sur Alhekine de l’historien québécois renommé Guy Gignac
💰 Valeur totale : 73 $
Un kit parfait pour combiner pratique, passion et apprentissage.
Enchère de départ
Offrez-vous le parfait mélange de style et de raffinement grâce à un certificat cadeau de 400 $ applicable sur une paire de lunettes solaires haut de gamme, accompagné d’une séance de stylisme sur mesure dans les boutiques Lunetz et Eye Religion.
Valeur : 400$
Enchère de départ
L'œuvre d'Art "VEGAS", par l'artiste peintre VéroniKaH.
22x38 pouces
Valeur de 1 700 $
Plongez dans l’univers électrique de VeroniKAH avec cette œuvre mêlant néons rétro, pop culture et ambiance urbaine.
Artiste peintre depuis 2012, ses œuvres sont empreintes de souffrance et d’intensité, mais aussi de dynamisme et d’audace qui la caractérisent bien.
Son inspiration vient de son quotidien, ses enfants, son mari et ses émotions. Elle adore fusionner le réel et l’imaginaire en créant des images stupéfiantes et puissantes qui transmettent un message d’espoir.
Enchère de départ
Profitez d’une journée de golf au prestigieux Club de Golf Le Versant grâce à un lot de 4 billets pour un départ (voiturette non incluse).
👉 Idéal pour une sortie entre amis ou en famille dans l’un des clubs les plus réputés de la région.
Offert par : NexWav
💰 Valeur : 292 $
Enchère de départ
Enchère de départ
Expérience en VUS - Cadillac Escalade OU Lincoln Navigator : Vivez une sortie mémorable avec un service de limousine de luxe et chauffeur professionnel, à bord d’un Cadillac Escalade ou Lincoln Navigator entièrement équipé pour un confort haut de gamme à Montréal, jusqu'à 6 personnes. Prix offert par AbiLuxTransport.
Fonctionnement : Le gagnant pourra utiliser le service pour un déplacement ou une occasion spéciale (événement, soirée, transport aéroport, etc.). Réservation préalable requise.
Valeur : 450$
Enchère de départ
Expérience en Berline : Cadillac Lyriq : Découvrez le prestige du tout premier Cadillac électrique, spacieux et élégant, pour un transport haut de gamme avec chauffeur privé. Parfait pour une occasion unique ou un événement corporatif (1–2 passagers) à Montréal. Prix offert par AbiLuxTransport.
Fonctionnement : Le gagnant pourra utiliser le service pour un déplacement ou une occasion spéciale (événement, soirée, transport aéroport, etc.). Réservation préalable requise.
Valeur : 350$
Enchère de départ
Ajoutez une touche d’élégance sauvage à votre décor avec La Panthère Ivar.
Ce print format 24 x 24 est signé et authentifié à l’arrière par Mario Adornetto.
Un coupon rabais de 15 % pour l’encadrement chez DeSerres est également inclus.
https://adornetto-galerie.ca/en/product/la-panthere-ivar/
Valeur : 350 $ + taxes
Enchère de départ
Abonnement Argent au prestigieux Club St-Denis à Montréal. Valeur de 1 995 $
Cet abonnement comprend:
- 1 membre inclus
- Carte d'accès conjoint en option*
- Casier à vin de 10 bouteilles
- Accès au salon et à la salle de bal à partir de 9 h la semaine et de 11 h la fin de semaine
- 6 invités inclus sans frais
- 4 invités supplémentaires payants maximum**
Le St-Denis est un lieu patrimonial chargé d'histoire qui a accueilli de nombreuses décisions importantes du monde des affaires québécois et canadien pendant 135 ans. Le Club St-Denis était le rendez-vous privilégié de l'élite d'affaires francophone, accueillant des personnalités de renom, des entrepreneurs prospères et des leaders d'opinion.
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Offrez-vous le luxe d’une escapade au Fairmont : une nuitée élégante avec petit-déjeuner inclus. Une expérience raffinée dans l’un des hôtels les plus prestigieux, d’une valeur de 450 $.
Adresse: 900 Boul. René-Lévesque O, Montréal, QC H3B 4A5
Enchère de départ
Un certificat cadeau numérique de 100 $ à utiliser en une seule transaction via l’application mobile ou la boutique en ligne TOPLÀ. L’occasion idéale de savourer des plats frais et gourmands!
Enchère de départ
Offrez-vous une expérience artistique enrichissante avec 4 billets donnant accès aux collections permanentes et aux expositions à l’affiche du Musée des beaux-arts de Montréal.
Valeur : 124$
Enchère de départ
Consultation fiscale avec Audrey Ann Dumont, fiscaliste du Family office de Guy Laliberté : Optimisation fiscale, Analyse de la structure actuelle et proposition de structuration fiscale internationale, au besoin et autres services fiscaux pour entreprise. L' acheteur pourra contacter directement pour prendre rendez-vous et utiliser le crédit de 1 000 $ applicable sur les honoraires.
Valeur de 1000$.
Enchère de départ
Vivez une escapade raffinée dans le seul vignoble situé sur l’île de Montréal. Ce forfait exclusif pour 2 personnes comprend :
🥂 Une flûte de champagne à l’arrivée
🍷 Une dégustation de vins
🥓 Un plateau gourmand de charcuteries et foie gras
🎁 Une petite surprise offerte par le vignoble
Un moment unique qui marie gastronomie, terroir et découverte, dans un décor aussi inattendu qu’élégant.
💰 Valeur : 140 $
Enchère de départ
Faites tourner les têtes avec un style impeccable! Cet ensemble complet comprend veston, chemise, pantalon, bas et souliers. Que ce soit pour une soirée chic, un événement professionnel ou une sortie spéciale, vous serez habillé de la tête aux pieds.
💰 Valeur : 1 000 $
Enchère de départ
Offrez-vous deux nuits dans un superbe chalet de construction 2024, situé directement au bord de l’eau. Ce havre de paix peut accueillir jusqu’à 11 personnes (maximum 8 adultes) et offre une expérience haut de gamme :
🌿 Spa privé avec vue sur le lac
🔥 Foyer extérieur pour des soirées mémorables
🚣♂️ 2 kayaks (adultes et enfants) + paddle board inclus
🌅 Couchers de soleil spectaculaires sur le lac
Un décor raffiné, une ambiance calme et un cadre naturel exceptionnel pour un séjour entre amis ou en famille.
💰 Valeur : 1 000 $
Enchère de départ
Une journée inoubliable pour 4 à 6 personnes sur un yacht privé de 45 pieds, incluant une croisière sur le fleuve Saint-Laurent et un repas raffiné à bord.
Départ de Québec ou Montréal
Valeur de 3 000$
Enchère de départ
Découvrez une création unique de l’artiste autodidacte Chantal Lavoie (Marieville), reconnue pour son art abstrait riche en reliefs, en dimensions et en textures.
Titre : Amarrez le visage et les rêves à chaque terre
Dimension : 48 x 48 pouces
Artiste : Chantal Lavoie
Valeur estimée : 3 860 $
L’art abstrait de Chantal Lavoie reflète sa liberté créative, où couleurs, textures et imagination s’entrelacent pour donner vie à des œuvres vibrantes et évocatrices.
Enchère de départ
Certificat cadeau de 100$ chez POP Underwear
Enchère de départ
Certificat cadeau de 100$ chez POP Underwear
Enchère de départ
Offrez-vous une expérience unique et mémorable devant l’objectif d’un photographe professionnel de chez Nuovo Photography. Ce forfait prestigieux inclut :
Valeur totale : 5 100 $ avant taxes
Enchère de départ
Immortalisez votre complicité avec une séance photo professionnelle digne des plus beaux souvenirs. Ce forfait comprend :
Valeur totale : 4 000 $ avant taxes
Enchère de départ
Un séjour clé en main qui combine détente et gastronomie :
💰 Valeur : 550 $
Idéal pour une escapade romantique ou une sortie mémorable entre amis!
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!