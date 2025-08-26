Encan - Bal GAÏA des Jeunes Philanthropes du Québec

Light painting photo sur métal – 70” x 24”





Entrez dans le royaume du soin de soi et de la guérison avec Empowering Reflections, le deuxième chef-d’œuvre de la collection Therapy Light. Laissez-vous emporter par le jeu dynamique de la lumière et de l’émotion, et explorez un voyage intérieur vers la découverte de soi et la guérison.





👨‍🎨 Artiste : Jeff Malo

💰 Valeur : 1 499,99 $