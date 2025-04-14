Encan - Banquet Boréal des Jeunes Philanthropes du Québec
Le kit du parfait coureur
CA$200
Le kit du parfait coureur offert par Physiothérapie PCN - La Clinique Du Coureur. Valeur total de 544 $.
Ce kit comprend :
- 1 évaluation biomécanique à PCN La Capitale de 1h avec Blaise Dubois
- 1 Inscription à la course de route 5 km du 10 mai 2025
- 1 Inscription à la course TRAIL, distance au choix
- 1 livre dédicacé La santé par la course à pied
- 1 foulard tubulaire
- 1 tuque
- 1 T-shirt
- 1 gourde
Chalets Grands Bois à Saint-Philémon
CA$600
Certificat de 2 000$ pour un hébergement dans les Chalets Grands Bois à Saint-Philémon.
Séjour dans l'un des chalets majestueux qui marie bois ronds authentiques et luxe moderne, situé au pied du sublime Massif du Sud.
Multitude d’activités offertes à proximité des magnifiques installations: randonnée pédestre, vélo de montagne, sentiers de quad, ski, snow, raquettes, restaurants, bars…
Avec autant de choix, il y en a vraiment pour tous les goûts!
Abonnement Argent au prestigieux Club St-Denis
CA$500
Abonnement Argent au prestigieux Club St-Denis à Montréal. Valeur de 1 995 $
Cet abonnement comprend:
- 1 membre inclus
- Carte d'accès conjoint en option*
- Casier à vin de 10 bouteilles
- Accès au salon et à la salle de bal à partir de 9 h la semaine et de 11 h la fin de semaine
- 6 invités inclus sans frais
- 4 invités supplémentaires payants maximum**
Le St-Denis est un lieu patrimonial chargé d'histoire qui a accueilli de nombreuses décisions importantes du monde des affaires québécois et canadien pendant 135 ans. Le Club St-Denis était le rendez-vous privilégié de l'élite d'affaires francophone, accueillant des personnalités de renom, des entrepreneurs prospères et des leaders d'opinion.
Conférence en entreprise à Québec de François-Guy Thivierge
CA$500
Une conférence en entreprise à Québec de François-Guy Thivierge, alpiniste, auteur, conférencier, entrepreneur et propriétaire du Roc Gyms et de Aventurex, d'une valeur de 3 000$.
François-Guy Thivierge fait partie des quelques 30 aventuriers à travers le monde à avoir complété Le grand slam des explorateurs qui consiste à avoir gravi les sept sommets des 7 continents et atteindre en ski les deux pôles du globe. L’alpiniste et aventurier François-Guy Thivierge est natif de Québec. Au cours de sa carrière de montagnard, il a voyagé, exploré et grimpé des centaines de montagnes. Il compte à son actif plus de 3 000 ascensions à travers le monde.
Son audace et sa détermination d’entrepreneur l’ont aussi amené à mettre sur pied en 1993 le premier centre d’escalade intérieure au Québec, le Roc Gyms. Ce pionnier de l’escalade moderne était un visionnaire à l’époque et avait vu juste en développant l’escalade intérieure, car ce sport est devenu un sport olympique aujourd’hui. Avec son école d’escalade l’Ascension et Aventurex, cet entrepreneur des hauteurs à succès a initié et motivé avec son équipe plus de 1 million de personnes à la montagne au Québec.
Cet aventurier et entrepreneur émérite est également un conférencier professionnel et motivateur-né. Avec son témoignage authentique qui inspire les gens à atteindre leurs sommets. Ses nombreuses présentations obtiennent un grand succès auprès des entreprises, écoles, associations et congrès à travers le pays. Il s’est vu remettre de nombreux prix et distinctions, dont la prestigieuse médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du Québec en novembre 2014 pour l’ensemble de sa carrière, ses conférences et ses exploits. Il s’est vu remettre également en 2008, la Médaille d’honneur Samuel de Champlain remises à 100 personnalités ayant marqué l’histoire de la Ville de Québec depuis sa fondation en 1608.
En 2021, il est devenu professeur entraineur-coach de la grande institution de formation d’entrepreneur du Québec; l’École d'Entrepreneurship de Beauce.
L'œuvre d'Art "CANTATRICE" de VéroniKaH
CA$500
L'œuvre d'Art "CANTATRICE", par l'artiste peintre VéroniKaH.
31x18 pouces
Valeur de 1 200 $
Artiste peintre depuis 2012, ses œuvres sont empreintes de souffrance et d’intensité, mais aussi de dynamisme et d’audace qui la caractérisent bien.
Son inspiration vient de son quotidien, ses enfants, son mari et ses émotions. Elle adore fusionner le réel et l’imaginaire en créant des images stupéfiantes et puissantes qui transmettent un message d’espoir.
Ses œuvres présentent une vision de la vie qui rappelle que nous sommes tous connectés.
Artiste dans le cœur et dans l’âme, elle se dédie à son art à temps plein avec l’intention de faire du bien et de faire rêver.
Week-end aux Palissades de Charlevoix
CA$200
Un week-end aux Palissades de Charlevoix, incluant un hébergement d'une nuit en glamping de luxe et Via ferrata pour deux personnes. Une valeur de 599$
Abonnement VIP premium au Centre d'escalade Roc Gyms
CA$300
Un abonnement VIP premium au Centre d'escalade Roc Gyms incluant accès un privilégié aux zones spa pour 1 an.
Une valeur de 699$.
Fin de semaine au Petit Manoir du Casino à Charlevoix
CA$350
Une fin de semaine au Petit Manoir du Casino à Charlevoix. Valeur de 750$.
Le prix inclut :
- Deux nuitées en occupation double au Petit Manoir du Casino;
- Deux petits-déjeuners par personne (samedi & dimanche);
- Un souper 4 services au restaurant Les Délices du Petit Manoir par personne (samedi soir)
- Accès au Spa et autres activités comprises dans le forfait.
INFORMATION :
- Ce lot n’est ni échangeable, ni monnayable et ni transférable.
- Ce voyage doit être réservé exclusivement chez Voyages Centaure.
- La réservation du voyage devra, sous peine de nullité, être effectuée entre le 1er octobre 2025 et le 30 mai 2026, sous réserve des disponibilités;
- Veuillez noter que l’horaire et les dates sont sujets à changement dépendamment des périodes de haute saison. - Les congés fériés, les vacances scolaires, le congé de Pâques et certaines semaines en juillet et en août sont exclus."
Nuitée en chambre Citadine au Capitole Hôtel
CA$300
Une nuitée en chambre Citadine au Capitole Hôtel, situé au coeur du Vieux-Québec.
Incluant les déjeuners pour deux personnes et le service de voiturier. Valeur de 550$.
Hébergés au cœur du Carré des spectacles, vous serez à quelques pas de tous les attraits touristiques du Vieux-Québec : les rues Saint-Jean et Saint-Louis, la Grande Allée, le Petit Champlain, les fortifications, les plaines d'Abraham, le centre des Congrès et les musées.
Consultation fiscale avec Audrey Ann Dumont
CA$250
Consultation fiscale de deux heures avec Audrey Ann Dumont, fiscaliste du Family office de Guy Laliberté, incluant une première et deuxième rencontre, afin d'optimiser certaines structures fiscales et d'obtenir des conseils fiscaux.
Valeur de 1000$.
Crédit de 100 $ chez Institut Créa
CA$25
Crédit de 100 $ chez Institut Créa
L'Institut Créa offre des services à la fine pointe de la technologie en épilation au laser Triton, des soins du visage Thésera, le tixel, le bloomea, le soin Bela MD, le Lumecca, le microneedling RF Divine pro et le bio-microneedling dans un espace ultra propre et hygiénique, intime et chaleureux.
10 séances d'entrainement au Gym Fitsanté
CA$80
10 séances d'entrainement au Gym Fitsanté.
Valeur de 170$
Coaching privé avec le mentor André Léger
CA$200
Coaching privé avec le Mentor André Léger (CFO de Guy Laliberté).
Valeur de 500 $.
Certificat cadeau de 250 $ chez Surmesur
CA$100
Certificat cadeau de 250 $ chez Surmesur.
Ce prix permettra de vivre l’expérience Surmesur et de créer un vêtement entièrement sur mesure, que ce soit pour hommes ou femmes : un complet, un veston, un pantalon, une robe ou toute autre pièce de leur choix selon leurs préférences et besoins.
Certificat Cadeau de 650$ chez le traiteur L'effet-mer
CA$450
Certificat Cadeau de 650$ chez le traiteur L'effet-mer.
Service de bar à huîtres de 100 huîtres (incluant tous les accompagnements, le bar à huîtres, et l'écailler sur place).
Coaching personnalisé en santé mieux-être et leadership
CA$500
Un programme exclusif de coaching personnalisé en santé mieux-être et leadership avec Julie Gagnon, comprenant :
- Une séance de coaching privé par mois pendant 6 mois;
- Un accès à un accompagnement entre les séances pour un soutien continu et stratégique.
- Valeur du programme : 6 000 $.
Description du programme :
À travers son expertise en santé mieux-être et en leadership, elle a accompagné plusieurs centaines de personnes à naviguer avec succès leurs tempêtes intérieures, retrouver leur alignement personnel et professionnel, et maximiser leur impact positif dans leur vie et leur carrière.
Le programme offert permettra à la personne gagnante de :
- Renforcer sa santé émotionnelle et son bien-être global;
- Clarifier ses objectifs personnels et professionnels;
- Développer un leadership authentique, enraciné dans ses forces intérieures.
Cet accompagnement s'adresse particulièrement aux jeunes leaders et entrepreneurs engagés à bâtir une vie alignée, inspirante et durable.
Programme personnalisé de coaching en gestion d’entreprise
CA$500
Programme personnalisé de coaching en gestion d’entreprise, d’une durée de 6 mois, avec Andre Roseberry incluant :
- Une séance de coaching stratégique par mois (90 minutes)
- Un accompagnement en continu entre les séances pour assurer la mise en œuvre concrète des actions
- Valeur du programme : 12 000 $ (2 000 $ / mois)
Description du programme :
À travers son expertise en analyses financières, structuration d’équipes et stratégies d’affaires, il a accompagné de nombreux entrepreneurs à clarifier leurs enjeux critiques, optimiser leurs ressources, et accélérer leur croissance de manière durable.
Ce programme permettra à la personne gagnante de :
- Structurer efficacement son entreprise et bâtir une équipe performante
- Comprendre et interpréter ses données financières pour prendre de meilleures décisions
- Déployer des stratégies claires et rentables adaptées à sa réalité entrepreneuriale
Cet accompagnement s’adresse particulièrement aux entrepreneurs ambitieux qui souhaitent passer au prochain niveau de croissance, tout en solidifiant les fondations de leur entreprise.
Journée pour 4 à 6 personnes sur un yacht privé de 45 pieds
CA$500
Une journée inoubliable pour 4 à 6 personnes sur un yacht privé de 45 pieds, incluant une croisière sur le fleuve Saint-Laurent et un repas raffiné à bord.
Départ de Québec au Yacht Club.
Valeur de 3 000$
Lunch et coaching de 5 heures avec Georges Karam
CA$500
Lunch et coaching de 5 heures avec Georges Karam, entrepreneur, investisseur et Dragon à l'émission "Dans l'oeil du Dragon" à Montréal.
Les 5 heures de coahcing peuvent être effectuées sur plusieurs rencontres.
Valeur de 5 000$.
Hébergement d'une semaine en studio au Costa Rica
CA$500
Une semaine d’hébergement en studio, pour deux personnes, à Solindo, à Marbella au Costa Rica, incluant :
- petit déjeuner
- 2 heures de cours de Surf
- 2 heures de yoga et méditation inclus
- Accès aux infrastructure.
Valeur de 2 000 $.
Toile - L’Éveil par Mélanie Roy
CA$500
Grandeur: 36''x 30''
Technique: acrylique
"Éveil", est une œuvre envoûtante réalisée à l'acrylique, qui vous invite à un voyage émotionnel à travers les yeux d'une jeune fille. C'est un moment capturé où la conscience éclaire le regard, soulignant l'importance cruciale de préserver nos forêts.
Certificat cadeau de 100$ chez POP Underwear
CA$50
Certificat cadeau de 100$ chez POP Underwear
CA$50
Certificat cadeau de 100$ chez POP Underwear
CA$50
Certificat cadeau de 100$ chez POP Underwear
Certificat cadeau de 100$ chez POP Underwear
CA$50
Certificat cadeau de 100$ chez POP Underwear
Certificat cadeau de 100$ chez POP Underwear
CA$50
Certificat cadeau de 100$ chez POP Underwear
Forfait laser triton chez Viva
CA$300
Forfait laser triton de 6 séances pour une région chez Viva médico-esthétique
Valeur de 600 $.
Certificat cadeau de 200 $ chez Tanguay
CA$100
Certificat cadeau de 200$ chez Tanguay
Encadrement autographié de Raymond Bourque
CA$125
Encadrement avec photo 8x10 autographié de Raymond Bourque.
Valeur de 250$
Encadrement autographié de Marie-Philip Poulin
CA$125
Encadrement autographié 8 x 10 de Marie-Philip Poulin.
Valeurs de 250$.
