Encan - Banquet Boréal des Jeunes Philanthropes du Québec

Une conférence en entreprise à Québec de François-Guy Thivierge, alpiniste, auteur, conférencier, entrepreneur et propriétaire du Roc Gyms et de Aventurex, d'une valeur de 3 000$. François-Guy Thivierge fait partie des quelques 30 aventuriers à travers le monde à avoir complété Le grand slam des explorateurs qui consiste à avoir gravi les sept sommets des 7 continents et atteindre en ski les deux pôles du globe. L’alpiniste et aventurier François-Guy Thivierge est natif de Québec. Au cours de sa carrière de montagnard, il a voyagé, exploré et grimpé des centaines de montagnes. Il compte à son actif plus de 3 000 ascensions à travers le monde. Son audace et sa détermination d’entrepreneur l’ont aussi amené à mettre sur pied en 1993 le premier centre d’escalade intérieure au Québec, le Roc Gyms. Ce pionnier de l’escalade moderne était un visionnaire à l’époque et avait vu juste en développant l’escalade intérieure, car ce sport est devenu un sport olympique aujourd’hui. Avec son école d’escalade l’Ascension et Aventurex, cet entrepreneur des hauteurs à succès a initié et motivé avec son équipe plus de 1 million de personnes à la montagne au Québec. Cet aventurier et entrepreneur émérite est également un conférencier professionnel et motivateur-né. Avec son témoignage authentique qui inspire les gens à atteindre leurs sommets. Ses nombreuses présentations obtiennent un grand succès auprès des entreprises, écoles, associations et congrès à travers le pays. Il s’est vu remettre de nombreux prix et distinctions, dont la prestigieuse médaille d’honneur de l’Assemblée nationale du Québec en novembre 2014 pour l’ensemble de sa carrière, ses conférences et ses exploits. Il s’est vu remettre également en 2008, la Médaille d’honneur Samuel de Champlain remises à 100 personnalités ayant marqué l’histoire de la Ville de Québec depuis sa fondation en 1608. En 2021, il est devenu professeur entraineur-coach de la grande institution de formation d’entrepreneur du Québec; l’École d'Entrepreneurship de Beauce.

