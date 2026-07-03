Hands engaged in various crafts like pottery, metalworking, and carving are showcased against a white background with bold text announcing an art auction.
Fondation MUMAQ (Fondation du Musée des maîtres et artisans du Québec)

Organisé par

Fondation MUMAQ (Fondation du Musée des maîtres et artisans du Québec)

À propos de cet événement

Encan bénéfice 2026 - Évènement de clôture

615 Av. Sainte-Croix

Saint-Laurent, QC H4L 3X6, Canada

Billet Participant (*reçu de don 20$)
55 $

Profitez de l'événement de clôture et l'encan à la criée de pièces exclusives.

Le billet inclut : Entrée, vin, bouchées, encan à la criée avec lots exclusifs, moments d'échanges privilégiés, *reçu pour fins d'impôt de 20 $.

Billet Ami (*reçu de don 65$)
100 $

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Profitez de l'événement de clôture avec nous en tant qu'ami.

Le billet inclut : Entrée, vin, bouchées, encan à la criée avec lots exclusifs, moments d'échanges privilégiés, *reçu pour fins d'impôt de 65 $.

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