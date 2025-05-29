ENCAN-BÉNÉFICE 60 ans, 60 œuvres

René Derouin

Les petits fils à Menaud

1967

Gravure sur bois

4/10, C.A. I

80 x 56 cm





Valeur Estimée : 700 $





René Derouin (1936, Montréal) habite Val-David, municipalité située au Québec dans la région des Laurentides, au nord de la ville de Montréal. Depuis plus de cinquante ans, cet artiste multidisciplinaire poursuit son œuvre unique où les notions d'identité et de territoire s'inscrivent dans une perspective globale des Amériques. Apprécié sur plusieurs continents, le travail de René Derouin obtient une large diffusion au Québec, au Canada et à l’étranger, plus spécifiquement au Mexique où il a reçu les plus grands honneurs du gouvernement mexicain. Dans une entrevue de 1985, Derouin dit : « À l'Atelier Libre, j'ai pu bénéficier d'un milieu de formation, de la présence d'un groupe qui se constituait [...] un peu pour retrouver ce que j'avais vécu au Mexique lors d'un séjour dans un atelier de gravure. J'ai réalisé ma première eau-forte sur la rue Marie-Anne et c'est Pierre Ayot qui m'a initié à cette technique [...] ».



