ENCAN-BÉNÉFICE 60 ans, 60 œuvres

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À propos de cet événement
Enchère de départ
René Derouin
Les petits fils à Menaud
1967
Gravure sur bois
4/10, C.A. I
80 x 56 cm
Valeur Estimée : 700 $
René Derouin (1936, Montréal) habite Val-David, municipalité située au Québec dans la région des Laurentides, au nord de la ville de Montréal. Depuis plus de cinquante ans, cet artiste multidisciplinaire poursuit son œuvre unique où les notions d'identité et de territoire s'inscrivent dans une perspective globale des Amériques. Apprécié sur plusieurs continents, le travail de René Derouin obtient une large diffusion au Québec, au Canada et à l’étranger, plus spécifiquement au Mexique où il a reçu les plus grands honneurs du gouvernement mexicain. Dans une entrevue de 1985, Derouin dit : « À l'Atelier Libre, j'ai pu bénéficier d'un milieu de formation, de la présence d'un groupe qui se constituait [...] un peu pour retrouver ce que j'avais vécu au Mexique lors d'un séjour dans un atelier de gravure. J'ai réalisé ma première eau-forte sur la rue Marie-Anne et c'est Pierre Ayot qui m'a initié à cette technique [...] ».
Pour plus d’information sur l’artiste nous vous invitons à consulter : renederouin.com
Enchère de départ
Serge Tousignant
Neuf coins d'atelier
1974
Offset et sérigraphie
16/60
50 x 65 cm
Valeur Estimée : 1100 $
Serge Tousignant (1942, Montréal) est un artiste multidisciplinaire qui a joué un rôle clé dans l'essor de la scène artistique québécoise. Diplômé de l'École des beaux-arts de Montréal en arts graphiques, il maîtrise la calligraphie, la typographie et le graphisme. Il se perfectionne ensuite en estampe auprès d'Albert Dumouchel. Intéressé par la relation entre les structures abstraites et l'illusion, il travaille d'abord comme peintre et sculpteur. Plus tard, il incorpore des images venant du monde naturel. Au tournant des années 1960-1970, il abandonne la peinture pour se consacrer uniquement à la photographie. De 1975 à 2005, Tousignant fait carrière comme professeur au département d'histoire de l'art à l'Université de Montréal. Il réalise de nombreuses expositions au Québec et à l'étranger et ses œuvres font partie de grandes collections muséales.
Enchère de départ
Michel Leclair
Paysage de la cité
1975
Sérigraphie
33/35 C.A.
57 x 73 cm
Valeur Estimée : 600 $
Michel Leclair (1948, Montréal) fait partie de cette génération d'artistes qui a permis l'essor de la création artistique au Québec, particulièrement par la gravure. Il est associé à l'atelier Graff dont il fût un des piliers. Au courant des années 1970-1980, Graff est reconnu comme un des lieux les plus dynamiques pour la création, la recherche et la diffusion de la gravure. Après des études en arts, Leclair s'adonne d'abord à la gravure avant de choisir la photographie comme principal moyen d'expression dans les années 1980. Il recourt aussi à la peinture pour créer des œuvres qui ne sont ni tout à fait des photos, ni tout à fait des peintures. C'est un artiste qui observe la nature - le paysage, la rue, la vitrine, l’humain - pour nous dévoiler ses paysages intérieurs. Michel Leclair réalise « Bagels » pour l'album collectif Graff Dinner en 1978.
Pour plus d’information sur l’artiste nous vous invitons à consulter :michel-leclair.com
Enchère de départ
Indira Nair
Au secours...
1976
Eau-forte
17/25 (C.A. I)
53 x 50 cm
Valeur Estimée : 450 $
Indira Nair (1938, Guruvayur – 2018, Val-David) est une peintre, graveuse et sculptrice. Elle étudie à Mumbai, à l'Université de Sorbonne Beaux-Arts de Paris et à l’Université du Québec à Montréal. Après s'être installée au Québec en 1972, Nair complète sa maîtrise et enseigne à l'Université de Québec à Montréal entre 1979 et 1987. Pendant ce temps, Nair se joint à l'équipe de l'Atelier Graff pour la création de Graff Dinner en 1978, un album collectif de 27 estampes créées par 27 artistes. Son art révèle un monde symbolique et spirituel qui renvoie à l'univers de son enfance.
Ses œuvres se retrouvent maintenant dans des institutions privées et publiques du Québec et de Paris. Elle compte aussi plusieurs projets d'intégration à l'architecture, notamment pour l’Hôpital Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme, l’École primaire de Terrebonne et l’Hôpital Le Gardeur à Repentigny.
Enchère de départ
Éditions Graff
Graff Dinner
1978
Livre d’artistes à techniques variées
27 estampes de Claude Arseneault, Pierre Ayot, Louis-Pierre Bougie, Francine Beauvais, Hélène Blouin, Renée Chevalier, Carl Daoust, Lorraine Dagenais, Benoît Desjardins, Madeleine Forcier, Denis Forcier, Michel Fortier, Paule Girard, Christian Lepage, Nancy Lambert, Michel Leclair, Serge Lemoyne, Odile Loulou, Jacques Lafond, Andres Manniste, Indira Nair, Louis Pelletier, Hannelore Storm, Pierre Léon Tétreault, Bé Van der Heide, Christiane Valcourt et Robert Wolfe.
C.A. 2/10
23 x 23 x 4 cm
Valeur Estimée : 700 $
En 1978, Graff lance un projet créatif et humoristique qui rassemble vingt-sept membres de son atelier pour créer un livre d'artiste cannibalisant le livre de recettes traditionnel. Chaque artiste crée une estampe originale qui reflète à la fois sa pratique artistique singulière et une recette. Lorsque prêtes, ces vingt-sept recettes sont alors soigneusement rangées dans un boîtier conçu par Pierre Ouvrard, donnant ainsi naissance à Graff Dinner. Accompagnant Graff Dinner, un grand banquet est organisé où chaque artiste prépare sa propre recette à partager, créant ainsi un festin des plus farfelus. Ce projet d'édition est le troisième de son genre après Pilulorum (1968) et les Graffofones (1973), marquant la grande histoire de l'Atelier Graff. Graff Dinner rassemble ainsi toutes les techniques d'impression pratiquées à l'atelier Graff et illustre également la tendance et tradition québécoise du livre d’artiste durant les années 70.
Enchère de départ
Jacques Hurtubise
Tamakinac
1979
Sérigraphie
E.A., 4/5
67 x 65 cm
Valeur Estimée : 2000 $
Peintre québécois, Jacques Hurtubise (1939, Cap-Breton - 2014, Cap-Breton) obtient son diplôme de l'École des beaux-arts de Montréal en 1960, où il est influencé par le groupe des Plasticiens de Montréal. L'année suivante, il obtient la bourse Max Beckmann pour aller étudier à New York et découvre l'expressionnisme abstrait. Presqu'une décennie plus tard, il revient à Montréal et fait la rencontre de Claude Tousignant et Guido Molinari. Les nombreux prix honorant ses productions (Prix Victor-Martyn-Lynch-Staunton du Conseil des arts du Canada en 1993 et Prix Paul-Émile-Borduas en 2000), ainsi que ses nombreuses expositions dans les grands musées (Musée des beaux-arts de Montréal en 1961 et 1998, Musée du Québec en 1972 et Musée d’art contemporain de Montréal en 1973 et 1981) lui confère aujourd'hui une reconnaissance incontestable dans le milieu de l'art au Québec. Son travail se trouve dans les collections des grandes villes du monde comme Paris, Londres et Sao Paulo au Brésil. En 1983, Hurtubise s'installe définitivement en Nouvelle-Écosse jusqu'à sa mort en 2014.
Enchère de départ
Andrès Manniste
Sans titre
1979
Sérigraphie
C.A.
76 x 56 cm
Valeur Estimée : 500 $
Andrès Manniste (1951, Sault Ste-Marie, Ontario) est un peintre, graveur et artiste médiatique. Il est titulaire d'un baccalauréat en beaux-arts de l'Université du Manitoba (1974) et d'une maîtrise en arts visuels de l'Université du Québec à Montréal (1979). Son travail est présenté dans diverses expositions individuelles et collectives. Son exposition Una cartolina per pace est diffusée dans plusieurs centres d'art en Italie en 2000. Il reçoit une invitation à participer à la première biennale internationale de Téhéran, une exposition itinérante d'art multimédia présentée à Istanbul, Berlin et Belgrade. En 2006, Manniste reçoit le Drunken Boat Pan Literary Awards pour l’art Web à New York. Andrès Manniste est représenté par la Galerie Joyce Yahouda.
Enchère de départ
Cozic
Traces et pliage I
1980
Sérigraphie, collage et pliage
5/35, C.A. I/II
50 x 65 cm
Valeur Estimée : 1500 $
COZIC est un collectif d’artistes formé par Yvon Cozic (1942, France – 2025, Montréal) et Monic Brassard (1944, Nicolet). Fort de plus de 50 ans de pratique artistique, le duo compte à son actif plus de 300 expositions, ainsi qu’une trentaine d’œuvres d’art public. Le duo est nourri par une réflexion tangible sur l’utilisation de matériaux inusités. Le glanage, le cumul, l’amalgame d’objets trouvés infusent une nouvelle sémantique, un sens inédit au langage plastique. Récipiendaire de nombreux prix et bourses dont les prestigieuses Bourses de carrière Jean-Paul-Riopelle 2012, le prix Paul-Émile Borduas 2015 et le Prix Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques en 2019. Cozic est présent dans la plupart des grands musées canadiens, dans les collections d’entreprises et les collections privées au Canada et en Europe. La Galerie Graff à Montréal a représenté et soutenu Cozic durant plus de trente-cinq ans.
Pour plus d’information sur l’artiste nous vous invitons à consulter : cozic.ca
Enchère de départ
Luc Béland
Non! (d'après M. Darwin)
1983
Sérigraphie
C.A. 1
56 x 76 cm
Valeur Estimée : 700 $
Luc Béland (1951, Québec - 2006, Québec) est un artiste estampier, peintre et vidéaste québécois. Au Canada, il participe à plus de 65 expositions ; il expose aussi aux États-Unis, en France, en Suisse et en Allemagne. Il a été l’un des acteurs marquants de la scène des arts visuels montréalaise et québécoise pendant 35 ans. Béland obtient un brevet en arts plastiques de l'école normale de Ville-Marie (1971) ainsi qu’un baccalauréat en arts plastiques, spécialisé en gravure, de l’UQAM (1973). Il effectue également un stage de perfectionnement en photogravure et photolithographie au Pratt Institute Printmaking Department à New York (1973). Entre 1983 et 2001, il expose huit fois son travail à la galerie Graff à Montréal. Parmi ses réalisations les plus importantes, on compte l'exposition Luc Béland : études 1976 au Musée des arts contemporain de Montréal en plus de 14 expositions collectives au même musée. Ses œuvres se retrouvent dans les grandes collections nationales, dont celles du Conseil des arts du Canada et de l'Université de Sherbrooke.
Enchère de départ
Daniel Sylvestre
Babel
1986
Sérigraphie
C.A. I/II
76,5 x 57 cm
Valeur Estimée : 500 $
Daniel Sylvestre pratique la lithographie sur pierre, l'illustration, la rédaction et la peinture. L'artiste se démarque en tant qu'imprimeur lors de sa participation à la Biennale de l’estampe contemporaine de Trois-Rivières. Il fait de nombreuses expositions collectives et individuelles. Il remporte le Prix du Gouverneur général du Canada pour le recueil de poésie Rose, derrière le rideau de la folie en 2010. En 2018, Sylvestre partage son art dans sa première exposition solo, Lithographe par plaisir, à l'Atelier circulaire où il réalise ses œuvres depuis plus de vingt ans. Il a aussi un blog de textes courts et d’illustrations appelé Carnets Libres.
Enchère de départ
Carlos Calado
Monument en ruines
1986
Lithographie
C.A. I/II
76 x 57 cm
Valeur Estimée : 700 $
En début de carrière, Carlos Calado (1946, Angola) est sculpteur et enseignant au Portugal. Ce n'est qu'à partir des années 1980 qu'il s'oriente vers l'estampe. Au cours des années suivantes, Calado visite le Québec à mainte reprise. Lorsqu'il découvre l'Atelier Graff, il décide de s'y installer de manière permanente. À Graff, Calado trouve un endroit unique pour apprendre et créer ses œuvres. Il y découvre aussi une famille chaleureuse et accueillante. Calado travaille à Graff durant quatre décennies, pendant lesquelles, il expérimente avec l’estampe et les manières dont la technique peut être provoquée à évoluer. En 2003, il devient coordonnateur de l'atelier de lithographie à l'Atelier Circulaire, et par la suite, assume la responsabilité des techniques du relief et des procédés photographiques liés à l'utilisation de la chambre noire comme la photogravure ou la photolithographie. Maître dans différentes techniques, il est considéré par ses pairs comme un gardien et un passeur du savoir-faire en lithographie. Calado partage son savoir sur l’estampe en tant que professeur et formateur depuis les soixante dernières années dans plusieurs ateliers au Québec, y compris L'imprimerie.
Enchère de départ
General Idea
Phoenix with a P
1986
Sérigraphie
C.A. I
89 x 58,5 cm
Valeur Estimée : 3500 $
General Idea est un collectif d'artistes de trois Canadiens (Ronald Gabe alias Felix Partz (1945, Winnipeg–1994, Toronto), Slobodan Saia-Levy alias Jorge Zontal (1944, Italie–1994, Toronto) et Michael Tims alias AA Bronson
(1946, Vancouver)), actif de 1967 à 1994 et partageant son temps entre Toronto et New York. Pionniers de l’art conceptuel et utilisant les médias, leur travail est souvent présenté sous des formes non conventionnelles telles que des cartes postales, des impressions, des posters, du papier peint, des ballons et des épinglettes dans un style provocateur. La fin du collectif est signée quand deux de ses membres meurent du sida en 1994. Bronson poursuit en tant qu'artiste indépendant à Toronto et Berlin, souvent en collaboration avec les générations plus jeunes, comme récemment dans sa série de performances Invocation of the Queer Spirits. En 2011, il reçoit au nom de General Idea le titre de Chevalier de l'ordre des Arts et des Lettres par François Mitterrand, à cette époque ministre français de la culture. Les archives de General Idea sont conservées à la bibliothèque du Musée des beaux-arts du Canada. Le musée réalise une rétrospective du collectif en 2022.
Pour plus d’information sur l’artiste nous vous invitons à consulter : www.gallery.ca/collection/artist/general-idea
Enchère de départ
Mirella Aprahamian
Là-haut sur la colline
1988
pastel, sérigraphie
1/1 monotype
66 x 50 cm
Valeur Estimée : 400 $
Mirella Aprahamian (1939, Beyrouth) commence à nourrir sa passion pour les arts à l'Académie libanaise des beaux-arts (ALBA). Aprahamian parcourt le monde et étudie dans de nombreuses institutions d’art comme à l’École de beaux-arts à Genève en Suisse, à l’Université métropolitaine de Londres puis, à l’atelier et galerie Le Pratt Graphic Art Center à New York. Ensuite, en 1984, Aprahamian s'établit en permanence à Montréal pour continuer sa formation professionnelle dans le monde des arts à travers nombreux stages et ateliers principalement à Graff. À Graff, Aprahamian fait des stages avec Luc Guérin et Peter Daglish dans les années 1990 et en devient membre en 2014. Mirella Aprahamian présente plusieurs expositions au Canada et à l'étranger, et ses œuvres font partie de nombreuses collections muséales et institutionnelles, notamment le Musée de Lodz en Pologne, le San Lazzaro Museo à Venise, la Bibliothèque nationale du Canada et la Bibliothèque nationale du Québec.
Enchère de départ
Françoise Lavoie
Hôtel III
1988
Taille-douce, pointe-sèche, méthode au sucre
C.A. II/II
76 x 56 cm
Valeur Estimée : 550 $
Françoise Lavoie (1954, Rimouski) commence sa carrière artistique en 1979. Elle se spécialise dans les arts d'impression. Diplômée d'une maîtrise en arts de l'Université du Québec à Montréal, elle développe des séries narratives. Ses créations illustrent la relation entre nature et errances humaines. Elle conçoit des livres d'artiste qui explorent la psyché humaine, notamment Le Réticule tue (1986), L'Hôtel (1988) et Cinéma Intérieur (2019-2024). Ces œuvres montrent son approche hybride et démontrent une formation d’un réseau narratif interconnecté. Outre ses livres d’artiste, Lavoie réalise des installations qui établissent un lien entre estampe et image numérique. Elle présente son travail au Québec et à l'international. Elle reçoit plusieurs bourses et ses œuvres figurent dans de nombreuses collections privées et publiques. Elle mène aussi des projets d'intégration architecturale, enseigne à l'UQÀM, donne des conférences et participe à des jurys.
Pour plus d’information sur l’artiste nous vous invitons à consulter : francoiselavoie.com
Enchère de départ
Odile Loulou
Alléatoire ! nature morte
1988
Sérigraphie rehaussée de couleurs de papier
C.A. 1/2
56 x 38 cm
Valeur Estimée : 400 $
Odile Loulou (1941, Lyon) est une artiste-peintre issue d'une famille d'artistes depuis plusieurs générations. Elle s'installe au Québec au début des années 1970. Elle étudie les arts plastiques à l'École des Beaux-Arts de Montréal (EBAMA), puis l'histoire de l'art à l'Université du Québec à Montréal (UQAM). Elle obtient également un diplôme à l'atelier d'art de l'université de Californie. Sa rencontre avec l'atelier Graff lui permet de contribuer à divers projets collectifs, notamment Graff Dinner en 1978, un livre d'artiste pour lequel elle crée Makoud. Ses œuvres sont présentées dans diverses villes du Québec, du Canada, des États-Unis, de France, d'Espagne et d'autres pays. Elle réalise une vingtaine d'expositions individuelles, parmi lesquelles se distinguent Les Carnets de Voyages de l'Inde du Nord à la Maison de la Culture Côte-des-Neiges de Montréal et Sur un arbre perchée au château de St Bonnet-le-Mure en Dauphiné, France. Loulou participe à de multiples expositions collectives: Mini Impression Internacional de Cadaqués en Espagne, expositions des ateliers de Graff, les femmeuses, Boston-Montréal, Les impatients, TRAM, Women's Art Society of Montreal, ainsi que plusieurs autres aux États-Unis, au Japon et en France.
Enchère de départ
Heather Thomas
Green Sea
1988
Sérigraphie, papier
C.A. 1/2
50 x 65 cm
Valeur Estimée : 300 $
Heather Thomas, originaire de Nouvelle-Écosse, réside maintenant à Qualicum Beach en Colombie-Britannique. Elle possède une formation en gravure et réalise des sérigraphies ainsi que des impressions en relief. Son art s'étend également vers la création d'œuvres tridimensionnelles.
Son art aborde des thèmes de justice sociale. Elle détient un baccalauréat de l'Université de Colombie-Britannique et une maîtrise en beaux-arts de la Donau Universität du Transart Institute de Berlin. Entre 1987-1988, elle travaille à l'atelier Graff pour réaliser des sérigraphies. En 1993, avec l'aide de Pierre Ayot, elle organise à Vancouver une exposition d'estampes Graff. Ses expositions solo comprennent "In the Presence of Absence" (2013, Comox Valley Art Gallery), "Mute Traces" (2010, The Point Gallery, Salt Spring Island), "Wounded" (2008, Kelowna Art Gallery), "The Physics of Power" (2007, Nanaimo Art Gallery) et "Saturate" (1999, Open Studio, Toronto).
Enchère de départ
Claude Fortaich
Rouge #4
1990
Sérigraphie
C.A. II/II
76 x 57 cm
Valeur Estimée : 400 $
Membre de l’atelier Graff de 1984 à 2020, l'artiste Claude Fortaich (1958) est surtout connu pour son travail d’imprimeur. Il est conseiller technique et artistique d'abord chez Graff et puis à L'imprimerie centre d'artistes.
Expert en sérigraphie, il partage ses connaissances et son savoir-faire durant plusieurs années. De très nombreux artistes à Montréal et au Québec ont bénéficié de son talent pour réaliser leurs épreuves en art imprimé.
Son travail personnel est maintes fois exposé à la Galerie Graff. La collection d'art de L'imprimerie possède un grand nombre d'œuvres de Fortaich, lui qui avait à cœur la pratique du dépôt de la copie d'atelier.
Enchère de départ
Yves Boucher
Traces d’âmes
1994
Bois gravé, eau- forte, sérigraphie
C.A. I/II
56 x 76 cm
Valeur Estimée : 1800 $
Yves Boucher (1964, Ville-Marie) trouve son expression à travers le médium de l’estampe. Jeune apprenti, Boucher s’y avère un virtuose de la composition. Récipiendaire du Prix Albert- Dumouchel à la fin de son baccalauréat en arts visuels de l’UQAM (1994), il est invité la même année au Symposium international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul. Il a enseigné le dessin à l’École nationale de théâtre avant d’occuper le poste de professeur d’art au Cégep de Sherbrooke. La Divine comédie par Dante Alighieri (1265/67- 1321), prend place dans les œuvres de Boucher à deux étapes de sa pratique artistique; de 1990 à 1995 (Le Cercle de l’enfer) et de 2016 à aujourd’hui (Le Paradis). Le poème élaboré par Dante incite Boucher à perfectionner ses méthodes d'impression. Il multiplie les passages sous presse pour capturer cette richesse poétique. Chaque exemplaire exige une reproduction fidèle de cette complexité, ce qui restreint la quantité d'œuvres produites. Ses créations figurent dans les collections du Musée des beaux-arts de Québec, de Loto-Québec, du Musée d'art de Baie-Saint-Paul et de la Banque d'œuvres du Conseil des arts du Canada.
Enchère de départ
Betty Goodwin
sans-titre
1996
Linogravure sur papier japonais
C.A. II/II
30 x 37 cm
Valeur Estimée : 1200 $
Majoritairement autodidacte, Betty Goodwin (1923, Montréal - 2008, Montréal) reçoit beaucoup d'appuis de la communauté juive de Montréal durant son enfance ce qui l'encourage à persévérer dans son art. Après ses études secondaires, Betty Goodwin entre à la Valentine's Commercial School of Art de Montréal. Elle débute sa carrière majoritairement autodidacte puis, en 1968, Goodwin s'inscrit au cours de gravure de l'artiste Yves Gaucher (1934-2000) à l'université Sir George Williams (maintenant Concordia). C’est durant cette formation qu’ elle découvre la gravure et l’eau-forte qui deviennent les techniques les plus représentatives de sa carrière. Entre 1972 et 2003, Goodwin est honoré à répétition et reçoit sept grands prix pour son art . Aujourd’hui, Betty Goodwin est considérée comme l'une des meilleures représentantes de l'art contemporain canadien.
Enchère de départ
Julianna Joos
Trio
1999
Sérigraphie
C.A. I/II
50 x 35 cm
Valeur Estimée : 250 $
Julianna Joos (1954, Québec) est une artiste montréalaise qui compte plus de 40 ans de pratique en arts imprimés, particulièrement en gravure, gravure sur bois et impression numérique, avec plus d'une vingtaine d'expositions individuelles et plus de 200 expositions collectives.
En 2012, elle présente son travail au centre national d'exposition à Jonquière, en 2013 à la Galerie du Rift au Témiscamingue et en 2014 à la Galerie du Parc à Trois-Rivières. Son travail est primé dans deux biennales internationales d’estampe : Prix d’acquisition au 5e Premio Acqui (Italie, 2005) et Premier prix à l’exposition internationale Voir Grand (Montréal, 2002).
Détentrice d'une maîtrise ès arts en création de l’Université du Québec à Montréal, elle est coordonnatrice à l'Atelier Graff de 1989 à 1998. Elle enseigne au département des arts visuels du Collège Dawson depuis 1998.
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