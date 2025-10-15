Fondation MUMAQ (Fondation du Musée des maîtres et artisans du Québec)

Encan bénéfice - Évènement de clôture

615 Av. Sainte-Croix

Saint-Laurent, QC H4L 3X6, Canada

Billet Participant (*reçu de don 20$)
55 $

Profitez de l'événement de clôture et l'encan à la criée de pièces exclusives.

Le billet inclut : Entrée, vin, bouchées, encan à la criée avec lots exclusifs, moments d'échanges privilégiés, *reçu pour fins d'impôt de 20 $.

Billet Ami (*reçu de don 65$)
100 $

Soutenez davantage Votre Musée.

Profitez de l'événement de clôture avec nous en tant qu'ami.

Le billet inclut : Entrée, vin, bouchées, encan à la criée avec lots exclusifs, moments d'échanges privilégiés, *reçu pour fins d'impôt de 65 $.

