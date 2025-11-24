Encan Célébration Hockey Féminin Caroline Ouellette 2025

Célébration Hockey Caroline Ouellette

Bâton utilisé en match et signé par Marie-Philip Poulin
100 $

Enchère de départ

Bâton de hockey utilisé en match et signé par Marie-Philip Poulin - une pièce rare de l’histoire du hockey canadien.
Bâton utilisé en match et signé par Laura Stacey
100 $

Enchère de départ

Bâton utilisé en match et signé par Laura Stacey, médaillée olympique et vedette de la Vctoire de Montréal dans la LPHF.
Chandail Équipe Canada signé par Marie-Philip Poulin (Taille S)
150 $

Enchère de départ

Chandail officiel d’Équipe Canada signé par Marie-Philip Poulin. Une pièce rare de la capitaine légendaire.
Chandail Équipe Canada signé par l’équipe complète – Jeunesse TG
150 $

Enchère de départ

Chandail rouge d’Équipe Canada signé par des membres de l’Équipe nationale féminine. Taille jeunesse TG.
Photo d'équipe encadrée signée par les Canadiennes - Epic !
150 $

Enchère de départ

Possédez un morceau d'histoire du hockey ! Photo de l'équipe des Canadiennes de Montréal 2017-2018, encadrée et signée avec nombreuses figures emblématiques du hockey féminin montréalais, d'hier et d'aujourd'hui, dont Marie-Philip Poulin, Caroline Ouellette, Julie Chu, Noémie Marin, Charline Labonté, Ann-Sophie Bettez, Kim Deschênes, et Karell Émard. 94 x 43 cm
Patins élites CCM item
Patins élites CCM
200 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour une paire de patins de hockey CCM de votre choix. Valeur : plus de 1 300 $
Bâton de hockey elite CCM item
Bâton de hockey elite CCM
100 $

Enchère de départ

Certificat cadeau pour un bâton de hockey CCM de votre choix. Valeur : plus de 400 $
Casquette Équipe Canada signée par Caroline Ouellette item
Casquette Équipe Canada signée par Caroline Ouellette
20 $

Enchère de départ

Casquette rouge Équipe Canada signée par Caroline Ouellette, quadruple médaillée d’or olympique.
T-Shirt Hockey Canada Beijing 2022 – Multi-signé (Taille L) item
T-Shirt Hockey Canada Beijing 2022 – Multi-signé (Taille L)
25 $

Enchère de départ

T-shirt édition Beijing 2022 signé par Laura Stacey, Erin Ambrose, Marie-Philip Poulin, Caroline Ouellette, Kristin O’Neill et Ann-Renée Desbiens.
T-Shirt LS7 multi-signé (Taille L) + Bannière Laura Stacey 2018 signée
50 $

Enchère de départ

T-shirt de performance gris de l'événement LS7 de Laura Stacey signé par plusieurs joueuses de la Victoire de Montréal: Victoire de Montréal players: Abby Roque, Erin Ambrose, Sandra Abstreiter, Nicole Gosling, Laura Stacey, Maureen Murphy, Dara Greig, Kati Tabin, Amanda Boulier, Maya Labad, Maggie Flaherty, Jessica DiGirolamo, Natálie Mlýnková, Ann-Renée Desbiens, Shiann Darkangelo, Kaitlin Willoughby, Hayley Scamurra, Alexandra Labelle, et Megan Warrener, et fanion (8x14 po) de la médaille d'argent des Jeux olympiques de 2018, signé par Laura Stacey
T-Shirt entraînement Hockey Canada - Multi-signé (Taille L)
20 $

Enchère de départ

T-shirt blanc à manches longues Nike Hockey Canada Dry-Fit signé par Marie-Philip Poulin, Laura Stacey, Erin Ambrose, Ann-Renée Desbiens, et Nicole Gosling
Photo encadrée et signée de Caroline Ouellette et Kim St-Pierre + billet du Temple de la renommée du hockey
50 $

Enchère de départ

Photo encadrée 8x10 de Kim St-Pierre et Caroline Ouellette, signée par les deux, et billet pour la cérémonie d'intronisation de Caro au Temple de la renommée du hockey, signé par Caro.
Tasse signée par les entraîneuses du Montréal Victoire item
Tasse signée par les entraîneuses du Montréal Victoire
20 $

Enchère de départ

Tasse PWHL signée par les entraîneuses de la LPHF Montréal : Kori Cheverie, Caroline Ouellette et Noémie Marin.
Tuque à pompon du Montréal Victoire (2024-2025) + carte (Anne-Renée Desbiens) autographiée par l'équipe
25 $

Enchère de départ

Tuque d’hiver du Montréal Victoire avec pompon, cadeau pour les détenteurs d'abonnements 2024-2025 + carte d'autographe imprimé (8.5x10 po) de l'équipe avec photos d'Ann-Renée Desbiens, Laura Stacey, Marie-Philip Poulin et Erin Ambrose.
Tuque à pompon du Montréal Victoire (2024-2025) + aimant calendrier d'équipe
25 $

Enchère de départ

Tuque d’hiver du Montréal Victoire avec pompon, cadeau pour les détenteurs d'abonnements 2025-2026 + calendrier magnétique 2025-2026 (cadeau du match d'ouverture).
Serviette commémorative signée du premier match de la PWHL au Centre Bell + Deux cartes autographes de La Victoire 2024
25 $

Enchère de départ

Serviette commémorant le Duel au Sommet du Centre Bell de la LPHF du 20 avril 2024 (qui détient le record d'assistance pour un match de hockey féminin) entre Montréal et Toronto, signée par Marie-Philip Poulin, Laura Stacey, Ann-Renée Desbiens, Erin Ambrose et Kristin O'Neill + 2 cartes autographes imprimés (8.5x10 po) signées par plusieurs membres de l'équipe inaugurale de Montréal dans la LPHF de 2024. Un cadeau parfait pour tout véritable fan de La Victoire !
Trois bracelets d'amitié de hockey féminin item
Trois bracelets d'amitié de hockey féminin
10 $

Enchère de départ

Bracelets élastiques personnalisés à perles : HOCK3Y IS FUN CELEBRATION CARO WE WILL ROQUE YOU 11 MTL
Trois bracelets d'amitié de hockey féminin (LS7) item
Trois bracelets d'amitié de hockey féminin (LS7)
10 $

Enchère de départ

Bracelets élastiques personnalisés à perles : SHES GAY MARCUS CELEBRATION CARO LS7
Deux mini-bâtons CCM Ribcor signé par Caroline Ouellette
25 $

Enchère de départ

Paire de mini-bâtons CCM signés par Caroline Ouellette - idéal pour les collectionneurs ou jeunes partisan·e·s.
Grenouillère PWHPA signée
10 $

Enchère de départ

Grenouillère rose cotton, taille 18 mois, signée par Caroline Ouellette et Julie Chu. Le plus doux souvenir d'une rivalité acharnée qui a mené à la fondation d'une famille !
Chandail crewneck vintage Les Canadiennes
30 $

Enchère de départ

Crew neck Les Canadiennes de Montréal (LCHF) navy, cotton, taille large adulte, de la Collection Vintage. Très rare: article de collection!
Série complète de cartes de hockey PWHL 2024-2025
30 $

Enchère de départ

Ensemble complet de base des cartes de hockey des joueuses de la PWHL Upper Deck 2024-2025
Carte de hockey Marie-Philip Poulin, signée
10 $

Enchère de départ

Carte de hockey autographiée Upper Deck Médailles de Championnat 2021-2022 - un objet de collection !
Carte de hockey Laura Stacey, signée
10 $

Enchère de départ

Carte de hockey autographiée Upper Deck Jersey de l'équipe féminine du Canada 2022 - un objet de collection !
Carte de hockey Ann-Renée Desbiens, signée
10 $

Enchère de départ

Carte de hockey autographiée Upper Deck de l'équipe féminine du Canada 2022 - un objet de collection !
Carte de hockey 2025 Ann-Renée Desbiens, signée
10 $

Enchère de départ

Carte de hockey Upper Deck PWHL Elevated Talent 2024-2025, autographiée
Carte de hockey recrue Erin Ambrose, signée
10 $

Enchère de départ

Carte de hockey autographiée Upper Deck World of Sports 2010 - une trouvaille rare pour les collectionneurs !
Carte de hockey 2024 Erin Ambrose, signée
10 $

Enchère de départ

Carte de hockey Upper Deck Young Guns Montréal PWHL 2024, autographiée - saison inaugurale !
Carte de hockey Lauriane Rougeau, signée
10 $

Enchère de départ

Carte de hockey autographiée 2015 Maple Leaf Forever Upper Deck - objet de collection !
Carte de hockey Prospects Manon Rheaume, signée
10 $

Enchère de départ

Carte de hockey autographiée Pro Hockey Classic Exclusive Prospects, The First Lady of Hockey - une trouvaille rare !
Carte de hockey souvenir du tournoi PeeWee Manon Rheaume, signée
10 $

Enchère de départ

Carte de hockey autographiée de la Collection Souvenir Canada du Tournoi international de hockey Pee-wee de Québec - un vrai objet de collection !
Carte de Hockey Hall of Fame Danièle Sauvageau, signée
10 $

Enchère de départ

Carte de hockey autographiée Premium Autographs & Collectibles 2025, réalisée sur mesure pour commémorer son intronisation au Temple de la renommée du hockey.
Carte de hockey Abby Roque, signée
10 $

Enchère de départ

Carte de hockey Upper Deck Portraits New York PWHL 2024, autographiée - saison inaugurale ! 29 Le nouveau chouchou des fans montréalais !
Carte de hockey Maureen Murphy, signée
10 $

Enchère de départ

Carte de hockey Upper Deck Dazzlers PWHL Montréal Victoire 2024-2025, autographiée
Carte de hockey Lina Ljungblom
10 $

Enchère de départ

Carte de hockey Upper Deck Young Guns PWHL Montréal Victoire 2024-2025
Carte de hockey Hilary Knight
5 $

Enchère de départ

Carte de hockey Upper Deck PWHL Boston Fleet Dazzlers 2024-2025
Carte de hockey Megan Keller
5 $

Enchère de départ

Carte de hockey Upper Deck Young Guns Boston PWHL 2024, saison inaugurale !

