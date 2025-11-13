Encan Centraide de Petal / Petal United Way Auction

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Les bulles préférées de notre CEO : garanties pour faire pétiller vos journées… et vos réunions ! 🥂💼 Même lui ne peut pas résister à leur charme effervescent.
Our CEO’s favorite bubbles: guaranteed to make your days… and your meetings sparkle! 🥂💼 Even he can’t resist their effervescent charm.
Champagne Drappier Brut Nature, 1,5L. + AJOUT DERNIÈRE MINUTE Champagne Pol Roger Reserve
Enchère de départ
L'Italie & la France par notre CFO ! 🍷✈️ Ses choix de vins sont aussi stratégiques que ses décisions financières… et beaucoup plus délicieux !
Italy & France, courtesy of our CFO! 🍷✈️ His wine choices are as strategic as his financial decisions… and way more delicious!
Sangiovese Brancaia Chianti, Montesecondo Saangiovese Toscana & La Grande de Piaugier Côtes Du Rhônes.
Enchère de départ
Les choix de Sancerre de notre VP RH : parce que même en ressources humaines, il faut savoir garder son vin… et son sang-froid ! 🍷😄
Our HR VP’s Sancerre picks: because even in human resources, you need to keep your wine… and your cool! 🍷😄
Sancerre - Domaine Vincent Delaporte à Chavignol & Sancerre - Domaine Fouassier Les Chasseignes 2023.
Enchère de départ
Mike, tout juste arrivé en Produit & Technologie, apporte son expertise… et son Scotch préféré pour faire couler les idées ! 🥃✨
Mike, fresh from Product & Tech, brings expertise… and his favorite Scotch to keep the ideas flowing! 🥃✨
Scotch Whisky Single Malt Aberlour 12 ans.
Enchère de départ
Vin d’Italie pour l’inspiration, Baileys pour la détente : le combo gagnant de notre VP légal ! 🥂⚖️
Italian wine for inspiration, Baileys for relaxation: our Legal VP’s winning combo! 🥂⚖️
Podere Sapaio Volpolo Bolgheri 2023 & Baileys L'Original - AUTOGRAPHIÉS!
Enchère de départ
Notre CCO, fraîchement arrivée chez Petal, nous fait voyager en France… à travers ses deux vins préférés ! 🍷🇫🇷
Our CCO, newly joined at Petal, takes us on a trip to France… through her two favorite wines! 🍷🇫🇷
François Crochet Sancerre 2023 & Chablis Premier Cru Vaucoupin 2023.
Enchère de départ
Marketing à la Petal, saveurs du Portugal : Cindy sait marier créativité et bons vins portugais ! 😄🍇
Marketing at Petal, flavors of Portugal: Cindy knows how to pair creativity with great Portuguese wines! 😄🍇
Quinta Do Infantado Douro 2021 & Porto Taylor Fladgate Tawny 10 ans. + Chocolats!
Enchère de départ
Notre VP Ventes sait conclure les meilleurs deals… et choisir les meilleurs vins rouges ! 🍷💼
Our VP of Sales knows how to close the best deals… and pick the best red wines! 🍷💼
Massaya Terrasses de Baalbeck, Vallée de Bekaa 2022, C'est pas la Mer à Boire 2023 & Domaine Olivier Pithon Côtes Catalanes Carignan 2023.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!