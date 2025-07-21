Ventes fermées

Encan chandails soirée du Hockey 2025 (Lions)

Lieu de prise en charge

1550 Av. Gilles-Villeneuve, Trois-Rivières, QC G8Z 3R7, Canada

Chandail N.2
50 $

Enchère de départ

Grandeur medium

Jerry Gonzales


Chandail N. 13
50 $

Enchère de départ

Grandeur X-Large

Jesen Therrien

Chandail N. 21
50 $

Enchère de départ

Grandeur X-Large

Mike Hansell

Chandail N. 26
50 $

Enchère de départ

Grandeur 2X-Large

Christian Scafidi

Chandail N. 15
50 $

Enchère de départ

Grandeur Large

David Vinsky

Chandail N. 55
50 $

Enchère de départ

Grandeur Large

Gavino Rosales

Chandail N. 3
50 $

Enchère de départ

Grandeur X-Large

Chris Burgess

Chandail N. 27
50 $

Enchère de départ

Grandeur X-Large

Jacob Peaden


Chandail N. 34
50 $

Enchère de départ

Grandeur 2X-Large

Jonathan Albaladejo

Chandail N. 44
50 $

Enchère de départ

Grandeur 2X-Large

Charles Lefebvre

Chandail N. 50
50 $

Enchère de départ

Grandeur 2X-Large

Nick Del Prado


Chandail N. 29
50 $

Enchère de départ

Grandeur X-Large

Harry Rutkowski



Chandail N. 32
50 $

Enchère de départ

Grandeur X-Large

Cal Carver

Chandail N. 11
50 $

Enchère de départ

Grandeur X-Large

Luis Curbelo

Chandail N. 16
50 $

Enchère de départ

Grandeur X-Large

Omar Meregildo

Chandail N. 20
50 $

Enchère de départ

Grandeur X-Large

Brandon Hylton

Chandail N.18
50 $

Enchère de départ

Grandeur X-Large

Victor Sanchez

Chandail N. 6
50 $

Enchère de départ

Grandeur Large

Mathieu Vallée

Chandail N. 28
50 $

Enchère de départ

Grandeur X-Large

Luis Manuel Rodriguez


Chandail N. 49
50 $

Enchère de départ

Grandeur X-Large

Jose Ramirez


Chandail N. 33
50 $

Enchère de départ

Grandeur X-Large

Alan Marrero


Chandail N. 23
50 $

Enchère de départ

Grandeur 2X-Large

James Smibert


Chandail N. 14
50 $

Enchère de départ

Grandeur X-Large

Cameron Kramer


Chandail N. 12
50 $

Enchère de départ

Grandeur X-Large

Justin Farmer


Chandail N. 30
50 $

Enchère de départ

Grandeur X-Large

Louis-Philippe Pelletier


Chandail N. 10
50 $

Enchère de départ

Grandeur Medium

John Montes


Chandail N. (Copier) (Copier) (Copier) (Copier)
50 $

Enchère de départ

Grandeur


Chandail N. 7
50 $

Enchère de départ

Grandeur Medium

Alexander Castro


Chandail N. 8
50 $

Enchère de départ

Grandeur Large

Bronson Chapple


Chandail N. 36
50 $

Enchère de départ

Grandeur 2X-Large



