Encan Chic Resto Pop - Jeudi Gourmand 2025

Nuitée et petit déjeuner pour deux à l’Auberge du Vieux-Port item
Nuitée et petit déjeuner pour deux à l’Auberge du Vieux-Port
400 $

Enchère de départ

Offrez-vous une parenthèse de charme avec une nuit pour deux à l’Auberge du Vieux-Port. Surplombant le fleuve Saint-Laurent, ce séjour inclut un petit déjeuner savoureux dans un cadre unique, alliant confort et vue imprenable.

Forfait Escale pour deux au Bota Bota item
Forfait Escale pour deux au Bota Bota
200 $

Enchère de départ

Faites escale sur le fleuve avec ce forfait pour deux au Bota Bota. Profitez d’un moment de détente absolue dans ce spa flottant emblématique de Montréal, entre bains chauds, froids et vue panoramique sur la ville.

Nuitée pour deux à l’hôtel Monville item
Nuitée pour deux à l’hôtel Monville
200 $

Enchère de départ

Offrez-vous une escapade au cœur de Montréal avec une nuitée pour deux à l’hôtel Monville. Un cadre chic et contemporain pour une pause urbaine tout en confort et en style.

Deux abonnements 2025-2026 au Théâtre Denise-Pelletier item
Deux abonnements 2025-2026 au Théâtre Denise-Pelletier
250 $

Enchère de départ

Ne manquez pas cette chance de découvrir la saison du théâtre dans l'un des lieux les plus emblématiques de la scène culturelle locale.

Il rendra accès aux spectacles de la saison 2025-2026, de la salle Denise-Pelletier.
Enchérir sur cet abonnement double au Théâtre Denise-Pelletier est l'occasion parfaite de vivre des moments culturels mémorables et de soutenir une cause qui vous tient à cœur.

Accès pour 4 au simulateur de golf - Le Golf Club item
Accès pour 4 au simulateur de golf - Le Golf Club
200 $

Enchère de départ

Offrez-vous une expérience de golf virtuel avec cet accès pour 2 personnes au simulateur de golf Golfin ! 
Que vous soyez un golfeur passionné ou que vous souhaitiez découvrir ce sport en famille ou entre amis, ce simulateur vous garantit une expérience immersive, amusante et instructive.

Accès pour 4 au Country Club de Montréal : 18 trous item
Accès pour 4 au Country Club de Montréal : 18 trous
600 $

Enchère de départ

Offrez-vous un moment relaxant et divertissant avec cet accès pour 4 personnes au Golf du Country Club de Montréal, un parcours en 18 trous qui ravira les golfeurs de tous niveaux. Que vous souhaitiez perfectionner votre jeu, passer un moment agréable en plein air, ou partager une expérience sportive avec un ami, ce parcours vous garantit une journée mémorable, tout en soutenant une noble cause. Usage de la voiturette électrique incluse.

Sensations fortes à La Ronde – Passeports Or pour deux item
Sensations fortes à La Ronde – Passeports Or pour deux
200 $

Enchère de départ

Profitez d’un accès illimité aux manèges pendant toute la saison estival 2026 grâce à deux passeports Or pour La Ronde, d’une valeur de 200 $. Une expérience pleine d’adrénaline et de fun à partager à deux !

Sac cadeau produits l'Oréal #1 item
Sac cadeau produits l'Oréal #1
250 $

Enchère de départ

Offrez-vous un moment de beauté et de bien-être avec un sac cadeau signé L’Oréal Canada. Ce sac a été soigneusement préparé par les participants du plateau de travail Les Petits rois chez L’Oréal Canada, un programme qui intègre 8 adultes vivant avec une déficience intellectuelle et qui sont fiers de contribuer à cette belle cause. Un lot qui allie élégance, solidarité et générosité !

Sac cadeau produits l'Oréal #2 item
Sac cadeau produits l'Oréal #2
250 $

Enchère de départ

Offrez-vous un moment de beauté et de bien-être avec un sac cadeau signé L’Oréal Canada. Ce sac a été soigneusement préparé par les participants du plateau de travail Les Petits rois chez L’Oréal Canada, un programme qui intègre 8 adultes vivant avec une déficience intellectuelle et qui sont fiers de contribuer à cette belle cause. Un lot qui allie élégance, solidarité et générosité !

Deux billets et un chandail du CF Montréal item
Deux billets et un chandail du CF Montréal
285 $

Enchère de départ

Vivez l’intensité du soccer montréalais avec deux billets pour un match du CF Montréal, au choix du gagnant. Pour compléter l’expérience, repartez avec un t-shirt officiel du club. Une sortie sportive et festive à partager !

Deux droits de jeu au Club de golf de l’Île de Montréal item
Deux droits de jeu au Club de golf de l’Île de Montréal
200 $

Enchère de départ

Profitez de deux droits de jeu valides du lundi au jeudi pour la saison 2026. Une belle occasion de passer un moment sportif et convivial sur le parcours ! ⛳️

Foulard en soie sérigraphié item
Foulard en soie sérigraphié
375 $

Enchère de départ

Un foulard 100 % soie, sérigraphié à la main par l’une de nos talentueuses collaboratrices du Chic Resto Pop. Inspiré du conte Le Petit Chaperon rouge, il allie élégance, poésie et savoir-faire local. Dimensions : 33 x 33 po.

