Encan Chic Resto Pop - Jeudi Gourmand 2025

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Offrez-vous une parenthèse de charme avec une nuit pour deux à l’Auberge du Vieux-Port. Surplombant le fleuve Saint-Laurent, ce séjour inclut un petit déjeuner savoureux dans un cadre unique, alliant confort et vue imprenable.
Enchère de départ
Faites escale sur le fleuve avec ce forfait pour deux au Bota Bota. Profitez d’un moment de détente absolue dans ce spa flottant emblématique de Montréal, entre bains chauds, froids et vue panoramique sur la ville.
Enchère de départ
Offrez-vous une escapade au cœur de Montréal avec une nuitée pour deux à l’hôtel Monville. Un cadre chic et contemporain pour une pause urbaine tout en confort et en style.
Enchère de départ
Ne manquez pas cette chance de découvrir la saison du théâtre dans l'un des lieux les plus emblématiques de la scène culturelle locale.
Il rendra accès aux spectacles de la saison 2025-2026, de la salle Denise-Pelletier.
Enchérir sur cet abonnement double au Théâtre Denise-Pelletier est l'occasion parfaite de vivre des moments culturels mémorables et de soutenir une cause qui vous tient à cœur.
Enchère de départ
Offrez-vous une expérience de golf virtuel avec cet accès pour 2 personnes au simulateur de golf Golfin !
Que vous soyez un golfeur passionné ou que vous souhaitiez découvrir ce sport en famille ou entre amis, ce simulateur vous garantit une expérience immersive, amusante et instructive.
Enchère de départ
Offrez-vous un moment relaxant et divertissant avec cet accès pour 4 personnes au Golf du Country Club de Montréal, un parcours en 18 trous qui ravira les golfeurs de tous niveaux. Que vous souhaitiez perfectionner votre jeu, passer un moment agréable en plein air, ou partager une expérience sportive avec un ami, ce parcours vous garantit une journée mémorable, tout en soutenant une noble cause. Usage de la voiturette électrique incluse.
Enchère de départ
Profitez d’un accès illimité aux manèges pendant toute la saison estival 2026 grâce à deux passeports Or pour La Ronde, d’une valeur de 200 $. Une expérience pleine d’adrénaline et de fun à partager à deux !
Enchère de départ
Offrez-vous un moment de beauté et de bien-être avec un sac cadeau signé L’Oréal Canada. Ce sac a été soigneusement préparé par les participants du plateau de travail Les Petits rois chez L’Oréal Canada, un programme qui intègre 8 adultes vivant avec une déficience intellectuelle et qui sont fiers de contribuer à cette belle cause. Un lot qui allie élégance, solidarité et générosité !
Enchère de départ
Offrez-vous un moment de beauté et de bien-être avec un sac cadeau signé L’Oréal Canada. Ce sac a été soigneusement préparé par les participants du plateau de travail Les Petits rois chez L’Oréal Canada, un programme qui intègre 8 adultes vivant avec une déficience intellectuelle et qui sont fiers de contribuer à cette belle cause. Un lot qui allie élégance, solidarité et générosité !
Enchère de départ
Vivez l’intensité du soccer montréalais avec deux billets pour un match du CF Montréal, au choix du gagnant. Pour compléter l’expérience, repartez avec un t-shirt officiel du club. Une sortie sportive et festive à partager !
Enchère de départ
Profitez de deux droits de jeu valides du lundi au jeudi pour la saison 2026. Une belle occasion de passer un moment sportif et convivial sur le parcours ! ⛳️
Enchère de départ
Un foulard 100 % soie, sérigraphié à la main par l’une de nos talentueuses collaboratrices du Chic Resto Pop. Inspiré du conte Le Petit Chaperon rouge, il allie élégance, poésie et savoir-faire local. Dimensions : 33 x 33 po.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!