Encan Chic Resto Pop - Jeudi Gourmand 2025

Ne manquez pas cette chance de découvrir la saison du théâtre dans l'un des lieux les plus emblématiques de la scène culturelle locale.



Il rendra accès aux spectacles de la saison 2025-2026, de la salle Denise-Pelletier.

Enchérir sur cet abonnement double au Théâtre Denise-Pelletier est l'occasion parfaite de vivre des moments culturels mémorables et de soutenir une cause qui vous tient à cœur.