Fondation Externat Saint-Jean-Eudes

Organisé par

Fondation Externat Saint-Jean-Eudes
Ventes fermées

Encan Cocktail novembre 2025

Ajouter un don pour Fondation Externat Saint-Jean-Eudes

$

#1 Fairmont le Château Frontenac
345 $

1 table d'hôte (3) services incluant une bouteille de vin de leur cuvée exclusive, Domaine Saint-Nabor, au Bistro Sam!
Pour 2 personnes, taxes et pourboire inclus

#2 Loge à Disney sur glace
650 $

Spectacle de Disney sur glace

Le vendredi 2 mars à partir de 11 h, au Centre Vidéotron.


Comprend les 14 billets, le service d’un(e) hôte(sse) ainsi que chips et popcorn.


#3 Manoir du Lac William
150 $

Certificat cadeau vous offre :

Un forfait dîner & bains pour 2 personnes, comprenant ce qui suit :

1 diner buffet

Accès aux bains nordiaque extérieur, piscine et salle de repos intérieur
Prêt d'une serviette

#4 Entourage Sur-Le-Lac
350 $

2 nuits en chambre King Classique Montagne

1 petit déjeuner pour 2

#5 Chèque-cadeau chez Wayspa
180 $

4 cartes cadeaux de 50 $ chez Wayspa


#6 Ensemble de carte-cadeau #1
150 $

1 carte cadeau de 50 $ chez Canadian-Tire

1 carte cadeau de 25 $ chez Canadian-Tire

1 carte cadeau de 25 $ chez Tim Horton

1 carte cadeau de 50 $ chez SAQ

#7 Ensemble de carte-cadeau #2
160 $

1 carte cadeau de 50 $ chez Canadian-Tire

2 carte cadeau de 50 $ chez SAQ

#8 Certificat cadeau de Sandra Gagné
525 $

5 heure de consultation avec Sandra Gagné

#9 Panier Cadeau Compliments de Belle-Maman #1
85 $

Panier cadeau Compliments de Belle-Maman

#10 Panier Cadeau Compliments de Belle-Maman #2
100 $

Panier cadeau Compliments de Belle-Maman

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!