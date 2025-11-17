Encan Cocktail novembre 2025

Organisé par
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1 table d'hôte (3) services incluant une bouteille de vin de leur cuvée exclusive, Domaine Saint-Nabor, au Bistro Sam!
Pour 2 personnes, taxes et pourboire inclus
Spectacle de Disney sur glace
Le vendredi 2 mars à partir de 11 h, au Centre Vidéotron.
Comprend les 14 billets, le service d’un(e) hôte(sse) ainsi que chips et popcorn.
Certificat cadeau vous offre :
Un forfait dîner & bains pour 2 personnes, comprenant ce qui suit :
1 diner buffet
Accès aux bains nordiaque extérieur, piscine et salle de repos intérieur
Prêt d'une serviette
2 nuits en chambre King Classique Montagne
1 petit déjeuner pour 2
4 cartes cadeaux de 50 $ chez Wayspa
1 carte cadeau de 50 $ chez Canadian-Tire
1 carte cadeau de 25 $ chez Canadian-Tire
1 carte cadeau de 25 $ chez Tim Horton
1 carte cadeau de 50 $ chez SAQ
1 carte cadeau de 50 $ chez Canadian-Tire
2 carte cadeau de 50 $ chez SAQ
5 heure de consultation avec Sandra Gagné
Panier cadeau Compliments de Belle-Maman
Panier cadeau Compliments de Belle-Maman
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