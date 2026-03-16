Encan de jeux de la Coop-école Sainte-Foy

Valeur neuf: 65$





Calico est un jeu de pose de tuiles, mettant en scène des courtepointes et des chats.





Dans Calico, les joueurs s'affrontent pour coudre la courtepointe la plus confortable en collectant et en plaçant des morceaux de différentes couleurs et motifs. Chaque courtepointe a un motif particulier qui doit être suivi, et les joueurs essaient également de créer des combinaisons de couleurs et de motifs qui non seulement sont esthétiquement plaisantes, mais attirent également les chats les plus câlins!