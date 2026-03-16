Encan de jeux de la Coop-école Sainte-Foy

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Valeur neuf: 65$
Calico est un jeu de pose de tuiles, mettant en scène des courtepointes et des chats.
Dans Calico, les joueurs s'affrontent pour coudre la courtepointe la plus confortable en collectant et en plaçant des morceaux de différentes couleurs et motifs. Chaque courtepointe a un motif particulier qui doit être suivi, et les joueurs essaient également de créer des combinaisons de couleurs et de motifs qui non seulement sont esthétiquement plaisantes, mais attirent également les chats les plus câlins!
Enchère de départ
Valeur neuf: 40$
Age: 8+
Durée: 15 min
Joueurs: 2 à 5
Votre objectif dans Draftosaurus est d'avoir le parc de dinos le plus susceptible d'attirer les visiteurs. Pour ce faire, vous devez sélectionner des petits dinos et les placer dans des enclos qui ont des restrictions de placement. Chaque tour, l'un des joueurs lance un dé et ça ajoute une contrainte pour le choix des enclos où les autres joueurs pourront ajouter leur dinosaure.
Draftosaurus est un jeu de sélection rapide et léger dans lequel vous avez un tas de petits dinos dans la paume de votre main que vous passez autour de la table (après en avoir sélectionné un).
Enchère de départ
Valeur neuf: 75$ + 30$
Age: 8+
Durée: 30-60 min
Joueurs: 2 à 5
Avec un gameplay élégamment simple, Ticket to Ride peut être appris en moins de 15 minutes. Les joueurs collectent des cartes de divers types de wagons de train qu'ils utilisent ensuite pour réclamer des itinéraires ferroviaires en Amérique du Nord. Plus les itinéraires sont longs, plus ils gagnent de points. Des points supplémentaires viennent à ceux qui remplissent les billets de destination - des cartes de but qui relient des villes éloignées ; et au joueur qui construit le plus long itinéraire continu.
Enchère de départ
Valeur neuf: 50$
Age: 8+
Durée: 20 à 40 min
Joueurs: 2 à 4
Amérique 1500 est un jeu compétitif où chaque joueur doit récolter des ressources afin d’être le premier à compléter 3 demandes de nourriture. Chaque joueur choisit une société différente et explore une faune et une flore propres à son territoire. Les joueurs doivent fabriquer les bons items afin de les aider dans leurs tâches de chasse, de pêche, de troc ou d’exploration.
Inclus les ressources améliorées
Enchère de départ
Valeur neuf: 53$
Age: 7+
Durée: 40 min
Joueurs: 2 à 6
Partez à la rencontre de l’extraordinaire richesse de la faune de notre planète : des animaux parfois répandus, parfois menacés mais toujours surprenants. Misez sur leurs points forts et défiez vos adversaires dans des batailles endiablées, où seuls les plus rapides et les plus malins remporteront la victoire ! Alors, prêts à relever le défi ?
Enchère de départ
Valeur neuf: 55$
Age: 7+
Durée: 30-45 min
Joueurs: 2 à 5
Carcassonne est un jeu de placement de tuiles dans lequel les joueurs dessinent et placent une tuile avec un morceau de paysage du sud de la France dessus. La tuile peut comporter une ville, une route, un cloître, une prairie ou une combinaison de ceux-ci, et elle doit être placée à côté des tuiles qui ont déjà été jouées, de telle sorte que les villes sont reliées aux villes, les routes aux routes, etc.
Après avoir placé une tuile, le joueur peut alors décider de placer l'un de ses meeples sur l'une des zones sur elle : sur la ville en tant que chevalier, sur la route en tant que voleur, sur un cloître en tant que moine, ou sur l'herbe en tant que fermier. Lorsque cette zone est terminée, ce meeple marque des points pour son propriétaire. Inclut l’extension « La rivière ».
Enchère de départ
Valeur neuf: 50$
Age: 6+
Durée: 15 à 30 min
Joueurs: 2 à 4
En général, les joueurs collectent des cartes de train, revendiquent des itinéraires sur la carte et essaient de connecter les villes indiquées sur leurs billets. Plus en détail, le plateau de jeu montre une carte de l'Europe avec certaines villes étant reliées par des chemins colorés. Chaque joueur commence avec quatre cartes de train colorées en main et deux billets ; chaque billet montre deux villes, et vous essayez de connecter ces deux villes avec un chemin contigu de vos trains afin de compléter le billet.
Enchère de départ
Valeur neuf: 50$
Age: 4+
Durée: 10-20 min
Joueurs: 2 à 4
Histoire : Le 14 juillet, fête nationale en France, les moutons, les poulets et les vaches sont libérés dans la ville de Carcassonne. Les enfants s'amusent beaucoup à attraper les animaux avant le crépuscule.
Dans Mon premier Carcassonne, les joueurs dessinent à leur tour une tuile de paysage et la placent ; contrairement à Carcassonne normal, ils correspondent toujours. Entre autres caractéristiques, les tuiles montrent les enfants dans les couleurs du joueur sur les routes. Chaque fois qu'une route est terminée, chaque joueur place l'un de ses meeples sur chaque image appropriée. Le premier joueur qui parvient à placer tous ses meeples gagne.
Enchère de départ
Age: 8+
Joueurs: 2 à 6
Avec Bioviva Le jeu, partez à la découverte des merveilles de la Nature et de l’incroyable diversité de la vie sur Terre. Un jeu familial incontournable mêlant questions-réponses insolites sur la Nature et défis amusants.
Découvrir la planète et ses innombrables richesses devient un jeu d’enfant !
Enchère de départ
Jeu original et poétique où l'on joue avec le sens du toucher. Le jeu raconte la vie d'un grand-père, Léon, qui présente ses souvenirs à ses petits-enfants. Les souvenirs sont répartis sur 100 cartes joliment illustrées. Le jeu contient aussi 11 Objets pour que les joueurs miment les souvenirs de Léon. À son tour, un joueur pioche une carte, choisit des objets et mime le souvenir dans la main d'un joueur qui a les yeux fermés et joue le rôle du grand-père. Ce dernier se concentre sur les sensations ressenties grâce au mime. Les adversaires voient également le mime et doivent trouver, parmi leurs cartes en main, celle qui peut correspondre à la scène mimée. On réalise cette opération deux fois puis on étale 8 cartes sur la table, dont deux cartes parasites de l'équipe adverse et le grand-père doit trouver les bonnes cartes. En mode compétitif ou coopératif, ce jeu est à la fois captivant et émouvant.
Contenu: 100 magnifiques cartes Souvenir numérotées de 1 à 100 dans l'ordre chronologique (8 x 12 cm), 20 cartes contrainte pour la règle Expert (4 x6,3 cm), 11 objets variés, 1 sac en tissu pour les ranger, 24 jetons points de victoire, livret de règles.
Enchère de départ
Cartes de lecture destinées aux élèves de 1re année du primaire ciblant l’habileté à comprendre des anaphores (inférences anaphoriques). Chacun des 48 textes est accompagné de questions et inclut une forte proportion de mots tirés de la liste orthographique du MELS.
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