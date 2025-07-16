Encan de LACOURSE POUR L'AUTISME x Défi 24h

Valeur de 1650$ - Lorsque des fonctionnalités haut de gamme s'allient à l'excellence, vous obtenez le barbecue au gaz propane Rogue® PRO-S 425 en acier inoxydable. Savourez de succulents rôtis grâce au brûleur infrarouge arrière pour rôtissoire, tandis que la grande station de cuisson infrarouge et le brûleur latéral vous permettent de préparer des sauces, des accompagnements ou des viandes grillées à la perfection, dignes d'un restaurant. Les grilles de cuisson emblématiques en forme de WAVE™ assurent une cuisson uniforme et empêchent les aliments de tomber, tandis que les plaques de cuisson en acier inoxydable à deux niveaux gardent votre barbecue impeccable en vaporisant les jus de cuisson. Les boutons de commande ergonomiques sont équipés de la technologie SafetyGlow™, qui s'illumine en rouge lorsqu'un brûleur est en marche, rendant l'utilisation sûre et facile. Une tablette latérale rabattable pratique et peu encombrante et des roulettes à verrouillage facile garantissent un confort d'utilisation optimal. La construction durable et élégante en acier inoxydable est facile à entretenir et résiste à tous les environnements. Améliorez vos grillades en plein air grâce à une qualité et un style supérieurs. Découvrez l'expérience ultime en matière de grillades avec le barbecue Rogue® PRO-S.