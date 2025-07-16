Encan de LACOURSE POUR L'AUTISME x Défi 24h

Organisé par
Le Marin Rift Zone 2 (VALEUR DE 2800$) est conçu pour offrir une expérience de vélo de montagne exceptionnelle. Que vous soyez en train de grimper ou de descendre, ce vélo tout-terrain vous assure une conduite fluide et contrôlée. Grâce à sa suspension bien équilibrée, ses composants de qualité et sa géométrie moderne, il est prêt à affronter tous les défis de la montagne.
Découvrez le support à vélos Rocky Mounts Monorail 1 1/4 pouces - un choix inégalé pour transporter vos vélos en toute sécurité.
Le sac Heritage Staff 2025 de cette année rend hommage au championnat national américain avec ses coloris rouge, blanc et bleu. On y retrouve également des logos TaylorMade vintage, des références à notre premier bois en métal, le Pittsburgh Persimmon™, et des clins d'œil au site hôte.
Quatuor au prestigieux Club de Golf le Mirage valeur de 620,00$.
Ecco Shoes certificat cadeau valeur de 300$.
Panier cadeau valeur de 500$ de Vichy.
Panier cadeau La Roche-Posay valeur de 400$.
Valeur de 1650$ - Lorsque des fonctionnalités haut de gamme s'allient à l'excellence, vous obtenez le barbecue au gaz propane Rogue® PRO-S 425 en acier inoxydable. Savourez de succulents rôtis grâce au brûleur infrarouge arrière pour rôtissoire, tandis que la grande station de cuisson infrarouge et le brûleur latéral vous permettent de préparer des sauces, des accompagnements ou des viandes grillées à la perfection, dignes d'un restaurant. Les grilles de cuisson emblématiques en forme de WAVE™ assurent une cuisson uniforme et empêchent les aliments de tomber, tandis que les plaques de cuisson en acier inoxydable à deux niveaux gardent votre barbecue impeccable en vaporisant les jus de cuisson. Les boutons de commande ergonomiques sont équipés de la technologie SafetyGlow™, qui s'illumine en rouge lorsqu'un brûleur est en marche, rendant l'utilisation sûre et facile. Une tablette latérale rabattable pratique et peu encombrante et des roulettes à verrouillage facile garantissent un confort d'utilisation optimal. La construction durable et élégante en acier inoxydable est facile à entretenir et résiste à tous les environnements. Améliorez vos grillades en plein air grâce à une qualité et un style supérieurs. Découvrez l'expérience ultime en matière de grillades avec le barbecue Rogue® PRO-S.
Forfait de 5000$ - Jobs Media est fier de matérialisé son engagement en offrant un forfait annuel d'affichage stratégique illimité pour vos offres d'emplois. Vous aurez la chance d'implanter au sein de votre entreprise un outil de pointe qui permettra à vos ressources humaines de sauver temps et argent, tout en assurant la qualité de vos candidatures à travers leurs partenariats et plateformes niches spécialisées.
