Encan de l'École Trilingue Vision St-Augustin

Paire de billets Club Desjardins Canadiens de MTL item
Paire de billets Club Desjardins Canadiens de MTL
275 $

Enchère de départ

1 paire de billets pour la saison 2025-26, d'une valeur de 450$, dans le Club Desjardins. Les dates seront à convenir ultérieurement lorsque l'horaire de la saison 2025-2026 sera sortie. Ce sera un match de fin de semaine entre les mois de novembre et janvier inclusivement. Certains matchs ne seront pas disponibles (ex : Toronto, Boston)
Court séjour au Camps Trois-Saumon pour l'été 2026 item
Court séjour au Camps Trois-Saumon pour l'été 2026
450 $

Enchère de départ

Gagnez un séjour au Camps Trois-Saumons pour votre enfant. Il s'agit d'un séjour de courte durée (5 ou 6 nuits) qui sera utilisable à l'été 2026. Le séjour s'adresse à des jeunes âgés de 4 à 10 ans. La valeur approximative est de 975$ avant taxes. Le calendrier et le prix exact seront déterminés à l'automne prochain. Faire grandir les enfants en leur proposant un mode de vie et des activités propices au plaisir, à la découverte et au dépassement de soi: voilà en quelques mots la mission que le camp Trois-Saumons poursuit depuis plus de 70 ans. Pour y arriver, le camp lance des défis de toutes sortes aux campeurs et campeuses, mais un fait demeure, la sécurité passe avant tout. Le camp Trois-Saumons est né de la volonté de contribuer au développement et à l’épanouissement de chaque enfant qui le fréquente. Encore aujourd’hui, un séjour à Trois-Saumons, c’est une expérience qui fait grandir. Merci au Camps Trois Saumon pour ce magnifique lot!
Conférence d'un psychologue pour votre entreprise - 2500$ item
Conférence d'un psychologue pour votre entreprise - 2500$
700 $

Enchère de départ

Conférence d'un psychologue pour les entreprises. https://www.christianhoude.ca/ « L’histoire que je me raconte » Objectif: Comprendre le fonctionnement des croyances dans nos vies. Nous verrons que ce ne sont pas les événements qui causent les émotions, mais bien notre façon de les percevoir. C'est à travers un peu d'humour que nous comprendrons nos schémas irrationnels et comment ils agissent dans nos vies pour engendrer et entretenir nos cercles vicieux. Apprendre des outils pour identifier nos schémas (l’histoire que je me raconte), et les comportements dysfonctionnels associés afin de favoriser une vie riche et pleine de sens pour nous.
Soin d'esthétique automobile d'une valeur de 500$ item
Soin d'esthétique automobile d'une valeur de 500$
350 $

Enchère de départ

Le Mans Auto Club vous offre: https://www.lemansautoclub.com/ Forfait Diamant d'une valeur de 500$ • Lavage extérieur à la main • Nettoyage complet de l’intérieur • Décontamination chimique de la carrosserie • Nettoyage et traitement des sièges • Nettoyage de la baie moteur • Application d’une cire protectrice (durée de 9 à 12 mois) https://www.lemansautoclub.com/
Entreposage de 2 mois pour une unité intérieur 9x14 -123p.c. item
Entreposage de 2 mois pour une unité intérieur 9x14 -123p.c.
190 $

Enchère de départ

Mini Entrepôt St-Aug Nord et Sud vous offre un entreposage de 2 mois pour une unité intérieur 9x14 (123p.c.) ou l'équivalent d'une valeur de 495$. Le certificat doit être dépensé avant décembre 2026. www.minientrepotstaug.com
Camps d'été mini Blizzard - valeur de 255$ item
Camps d'été mini Blizzard - valeur de 255$
185 $

Enchère de départ

Le SSF vous offre un camp d'été mini Blizzard d'une valeur de 255$. Semaine au choix: football, basketball, soccer, volleyball!
Camps d'été mini Blizzard - valeur de 255$
150 $

Enchère de départ

Le SSF vous offre un camp d'été mini Blizzard d'une valeur de 255$. Semaine au choix: football, basketball, soccer, volleyball!
Deux cours de cuisine- valeur de 190$ item
Deux cours de cuisine- valeur de 190$
95 $

Enchère de départ

Doyon Després vous offre 2 chèques-cadeaux donnant accès à deux cours de cuisine | Valeur de 190$ (95$ par certificat cadeau). Vous aurez accès à une panoplie de cours : confection de sauces, pizzas, cuisine végétarienne, pâtes farcies, BBQ, etc! Voir les offres ici: https://www.doyondespres.com/fr/cours/ Accessibles dans toutes nos succursales, selon les disponibilités. C'est l'activité parfaite à faire en couple ou avec un(e) ami(e)!
Carte cadeau de 100$ chez Doyon Després item
Carte cadeau de 100$ chez Doyon Després
50 $

Enchère de départ

1 carte cadeau Doyon Després| Valeur de 100$ Admissible sur tous nos produits dans toutes nos succursales. https://www.doyondespres.com/
Assortiments Produits maison Doyon Després item
Assortiments Produits maison Doyon Després
70 $

Enchère de départ

Assortiments de nos produits maison Doyon Després | Valeur de 125$ 3 pots d’épices (porc, poulet et bœuf), un pot de Dry Rub, 3 pots de sauces (Piri Piri, BBQ et Asiatique), 2 bières blondes Doyon Després.
Caymus Spécial Sélection, Napa, 2013 item
Caymus Spécial Sélection, Napa, 2013
190 $

Enchère de départ

Caymus Spécial Sélection, Napa, 2013 valeur de 350$
Champagne brut Cristal, Louis Roederer 2009 item
Champagne brut Cristal, Louis Roederer 2009
175 $

Enchère de départ

Champagne brut Cristal, Louis Roederer 2009 valeur de 300$
Château Gruaud Larose, ST Julien, bordeaux 2021 item
Château Gruaud Larose, ST Julien, bordeaux 2021
95 $

Enchère de départ

Valeur de 160$ Château Gruaud Larose, ST Julien, bordeaux 2021
Vin rouge - Luce Toscane 2020 item
Vin rouge - Luce Toscane 2020
85 $

Enchère de départ

Luce ,Toscane, 2020 Valeur de 150$
Abonnement annuel au Complexe tennis St-Augustin item
Abonnement annuel au Complexe tennis St-Augustin
160 $

Enchère de départ

Dans le cadre de l’encan virtuel de l’École Vision, le complexe de tennis de Saint-Augustin est heureux d’offrir gracieusement un abonnement annuel pour le tennis, le pickleball et la salle d’entraînement. Abonnement annuel tennis/pickleball: 125$ Abonnement annuel salle d’entraînement : 200$ Montant total du cadeau : 325 $
2 billets Canadiens de Montréeal zone 100 item
2 billets Canadiens de Montréeal zone 100
275 $

Enchère de départ

Gestion Constructas offre 1 paire de billets (2 billets) pour les Canadiens zone 100 valeur 400+tx chaque billet pour la saison 2025-26.
2 billets Canadiens de Montréeal zone 100
275 $

Enchère de départ

Gestion Constructas offre 1 paire de billets (2 billets) pour les canadiens zone 100 valeur 400+tx chaque billet pour la saison 2025-26.
Forfait à l'hôtel Entourage sur-le-Lac item
Forfait à l'hôtel Entourage sur-le-Lac
180 $

Enchère de départ

Une nuit en King Classique ainsi que le déjeuner inclus pour deux personnes. Valeur de 300$! Valide jusqu'au 31 décembre 2026. Entourage Resort: Situé sur une plage privée du lac Beauport, découvrez le tout nouvel hôtel resort à Québec au design moderne, aux espaces invitants et à la table gourmande. Jumelé à une offre d’animations et d’activités promettant un bien-être assuré, l’hôtel Entourage sur-le-Lac est bien plus qu’un hôtel, c’est un concept. Des produits de qualité, des services innovants axés sur l’art de vivre, notre resort est la destination par excellence à Québec pour vivre de bons moments en couple, en famille, ou encore, avec soi-même.
Chandail Ramparts autographié par Simon Gagné item
Chandail Ramparts autographié par Simon Gagné
100 $

Enchère de départ

Chandail Ramparts autographié par Simon Gagné d'une valeur de 250$
2 droits de jeux au Club de Golf de Cap-Rouge item
2 droits de jeux au Club de Golf de Cap-Rouge
145 $

Enchère de départ

Ce lot comprend 2 droits de jeux au club de golf de Cap-Rouge pour la saison 2025 d'une valeur de 250$.
Certificat cadeau de 250$ - Le Croquignolet item
Certificat cadeau de 250$ - Le Croquignolet
150 $

Enchère de départ

Chèque cadeau d’une valeur de 250.00$ échangeable pour l’année scolaire 2025-2026. Le gagnant pourra se procurer des repas pour son enfant via son compte extranet, si le gagnant n’a pas de dossier extranet, Le Croquignolet procédera à son inscription et il pourra utiliser le certificat cadeau de 250$.
Certificat cadeau de 250$ - Le Croquignolet
150 $

Enchère de départ

Chèque cadeau d’une valeur de 250.00$ échangeable pour l’année scolaire 2025-2026. Le gagnant pourra se procurer des repas pour son enfant via son compte extranet, si le gagnant n’a pas de dossier extranet, Le Croquignolet procédera à son inscription et il pourra utiliser le certificat cadeau de 250$.
Superbe planche à découper en bois item
Superbe planche à découper en bois
100 $

Enchère de départ

Procurez vous cette magnifique planche à découper en bois fabriquée à la main d'une valeur de 200$! Dimensions : 23x14x3 pouces Essences de bois : Noyer Noir et Érable Avec pattes anti-dérapantes Huilée et prête à l’utilisation Fabriquée par un parent de l'école, merci à M. Robert Barnabé.
Panier cadeau Canard Goulu valeur de 135$ item
Panier cadeau Canard Goulu valeur de 135$
65 $

Enchère de départ

Produits du Canard Goulu: rillettes de canard, rillettes de canard au foie gras, smoke meat de canard, confit de canard, bloc de foie gras de canard, pâté de canard au porto, croûtons et confit d'oignons au gingembre. https://canardgoulu.com/?srsltid=AfmBOoqYoCcE3oaixwpgk-bT1yco4TkYcmDwLxJpE849Dq_5B-IV_VFV
Panier cadeau IGA des Sources - produits variés Bleu Lavande item
Panier cadeau IGA des Sources - produits variés Bleu Lavande
60 $

Enchère de départ

Superbe panier cadeau avec plusieurs produits de chez Bleu Lavande (d'une valeur de 125$) gracieusement offert par le IGA des Sources: - Latte à la lavande - Crème à main - Savon artisanal - Savon à main - et plus encore!
Sac à dos et étui Lavoie item
Sac à dos et étui Lavoie
80 $

Enchère de départ

Brassardburo offre généreusement 1 ensemble de produits LAVOIE : sac à dos CHIC CHOC + étui simple, couleur lime d’une valeur de plus de 115$. https://www.brassardburo.com/
100$ chez Uniformes HFM item
100$ chez Uniformes HFM
55 $

Enchère de départ

Uniformes HFM vous offre une carte cadeau de 100$! https://uniformeshfm.com/
100$ chez Uniformes HFM
55 $

Enchère de départ

Uniformes HFM vous offre une carte cadeau de 100$! https://uniformeshfm.com/
Panier cadeau produits Botanika valeur de 80$ item
Panier cadeau produits Botanika valeur de 80$
45 $

Enchère de départ

Botanika vous offre plusieurs de leurs produits! Valeur de 80$ - Gel nettoyant - Shampoing - Revitalisant - Lotion Hydratante - Déodorant - Dentifrice https://botanika-marrakech.com/fr/ Botanika Marrakech offre des produits de beauté naturels inspirés des rituels marocains, à base d’ingrédients biologiques comme l’huile d’argan. Sans parabènes ni silicones, leurs soins du corps, du visage et des cheveux allient tradition et innovation.
Panier cadeau Douce Mousse - valeur de 80$ item
Panier cadeau Douce Mousse - valeur de 80$
45 $

Enchère de départ

Panier cadeau d'une valeur de 80$ : shampoing, gel nettoyant, lotion hydratante, trousse voyage pour bébé et plus encore! https://www.lacoursierebio-organic.com/ Douce Mousse est une marque québécoise spécialisée dans les soins corporels biologiques pour bébés. Ses produits, tels que la lotion hydratante, le gel nettoyant, la crème de change et le beurre régénérateur, sont formulés à partir d'ingrédients naturels comme le beurre de karité, l'huile d'olive, le calendula et l'aloès, certifiés biologiques par Québec Vrai. Sans sulfates, parabènes ni parfums synthétiques, ils respectent la peau délicate des tout-petits et sont compatibles avec les couches lavables. Fabriqués au Québec, ces soins allient douceur, efficacité et respect de l'environnement.
1 galon de sirop d'érable item
1 galon de sirop d'érable
35 $

Enchère de départ

Ce lot comprend un galon (8 cannes) de sirop d'érable de l'érablière familiale de la famille Therrien. La valeur est de 60$. La cabane à sucre, située à Portneuf, appartient à M. Laurier Therrien, qui est aussi le fondateur du restaurant la Tanière. La fabrication du sirop est faite de manière traditionnelle sur feux de bois. Vous aurez du délicieux sirop pour la prochaine année!
1 galon de sirop d'érable
35 $

Enchère de départ

Ce lot comprend un galon (8 cannes) de sirop d'érable de l'érablière familiale de la famille Therrien. La valeur est de 60$. La cabane à sucre, située à Portneuf, appartient à M. Laurier Therrien, qui est aussi le fondateur du restaurant la Tanière. La fabrication du sirop est faite de manière traditionnelle sur feux de bois. Vous aurez du délicieux sirop pour la prochaine année!
Éducazoo - Visite de refuge entrée familiale item
Éducazoo - Visite de refuge entrée familiale
20 $

Enchère de départ

Certificat Éducazoo pour une visite de refuge entrée familiale ( 2 x 13 ans et plus, 2 x 12 ans et moins). Valeur de 50$. https://educazoo.com/
Carte cadeau Réno Jouets - 50$ item
Carte cadeau Réno Jouets - 50$
25 $

Enchère de départ

https://www.reno-jouets.ca/
Carte cadeau Réno Jouets - 50$
25 $

Enchère de départ

https://www.reno-jouets.ca/
Carte cadeau SAQ 50$ item
Carte cadeau SAQ 50$
30 $

Enchère de départ

Entretien Capital offre une carte cadeau de 50$! https://entretiencapital.com/
Carte cadeau SAQ - 50$
30 $

Enchère de départ

Entretien Capital offre une carte cadeau de 50$! https://entretiencapital.com/
50$ sur les produits Leroy hair item
50$ sur les produits Leroy hair
25 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 50$ sur les produits Leroy hair, produits véganes et québécois, à l'Institut de Coiffure Marylène Rivière situé au 4328 St-Félix https://leroyhair.ca/
Institut de Coiffure Marylène Rivière-50$ sur les services item
Institut de Coiffure Marylène Rivière-50$ sur les services
25 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 50$ sur les services à l'Institut de Coiffure Marylène Rivière situé au 4328 St-Félix
Bonbonnière de savons - 30$ item
Bonbonnière de savons - 30$
15 $

Enchère de départ

Bonbonnière de 12 savons! https://savonneriediligences.ca/ La Savonnerie des Diligences est une entreprise québécoise fondée en 2005, spécialisée dans la fabrication artisanale de savons et de produits corporels naturels. Chaque savon est associé à une légende et à une illustration, offrant une expérience sensorielle et narrative unique. Les produits sont élaborés à partir d'ingrédients naturels tels que l'huile d'olive, l'huile de coco biologique et des huiles essentielles, sans parfums ni colorants synthétiques, et sont biodégradables. Engagée dans une démarche écoresponsable, la savonnerie propose également des options zéro déchet et privilégie les emballages réutilisables. Les produits sont fabriqués à la main au Québec et distribués dans environ 300 points de vente à travers la province.
Carte cadeau Archambault 25$ item
Carte cadeau Archambault 25$
15 $

Enchère de départ

Entretien Capital offre une carte cadeau de 25$ chez Archambault!
Carte cadeau Archambault 25$
15 $

Enchère de départ

Entretien Capital offre une carte cadeau de 25$ chez Archambault!
Carte cadeau Archambault 25$
15 $

Enchère de départ

Entretien Capital offre une carte cadeau de 25$ chez Archambault!
Carte cadeau Archambault 25$
15 $

Enchère de départ

Entretien Capital offre une carte cadeau de 25$ chez Archambault!
Carte cadeau Archambault 25$
10 $

Enchère de départ

Entretien Capital offre une carte cadeau de 25$ chez Archambault!
Abonnement de 6 mois au PEPS item
Abonnement de 6 mois au PEPS
225 $

Enchère de départ

Le PEPS de l'Université Laval offre un abonnement de 6 mois incluant l'accès au gym. Ce lot vaut 350$ + taxes. https://peps.ulaval.ca/
2 billets pour le tirage de la maison Enfant Soleil item
2 billets pour le tirage de la maison Enfant Soleil
12 $

Enchère de départ

Courez la chance de gagner: Maison meublée d'une valeur de 650 000$ Kia EV9 wind 2025 Offert par Emmanuelle Hamelin! https://emmanuellehamelin.com/fr https://www.remax-quebec.com/fr/oes-operation-enfant-soleil
2 billets pour le tirage de la maison Enfant Soleil
12 $

Enchère de départ

Courez la chance de gagner: Maison meublée d'une valeur de 650 000$ Kia EV9 wind 2025 Offert par Emmanuelle Hamelin! https://emmanuellehamelin.com/fr https://www.remax-quebec.com/fr/oes-operation-enfant-soleil
Carte cadeau de 115$ item
Carte cadeau de 115$
60 $

Enchère de départ

Carte cadeau de 115$ valide au Shaker Cap-Rouge seulement Merci au Shaker Cap-Rouge!
Certificat de 10 paniers de balles - Golf de l'Hêtrière item
Certificat de 10 paniers de balles - Golf de l'Hêtrière
60 $

Enchère de départ

Le Golf de l'Hêtrière offre 10 paniers de balles à claquer pour une valeur de 110$. https://golfhetriere.com/
Entrée familiale au mini putt item
Entrée familiale au mini putt
15 $

Enchère de départ

Le Golf de l'Hêtrière offre une entrée familiale pour aller jouer au mini putt. 2 adultes et 2 enfants. Valeur de 25$ https://golfhetriere.com/
Entrée familiale au mini putt
15 $

Enchère de départ

Le Golf de l'Hêtrière offre une entrée familiale pour aller jouer au mini putt. 2 adultes et 2 enfants. Valeur de 25$ https://golfhetriere.com/
Entrée familiale au mini putt
10 $

Enchère de départ

Le Golf de l'Hêtrière offre une entrée familiale pour aller jouer au mini putt. 2 adultes et 2 enfants. Valeur de 25$ https://golfhetriere.com/
Entrée familiale au mini putt
10 $

Enchère de départ

Le Golf de l'Hêtrière offre une entrée familiale pour aller jouer au mini putt. 2 adultes et 2 enfants. Valeur de 25$ https://golfhetriere.com/
Taille de haie pour 400$ item
Taille de haie pour 400$
275 $

Enchère de départ

Entretien Trépanier offre une taille de haie pour une valeur d'au plus 400$. Entretien Trépanier offre un service d'entretien paysager professionnel et personnalisé dans Cap-Rouge et Saint-Augustin-de-Desmaures. Tonte de pelouse Taille de haie Balais mécanique Déchaumage et aération Entretien de plate-bande Ramassage de feuilles https://www.facebook.com/entretientrepanier
Abonnement de 3 mois - Mon Gym en Ligne item
Abonnement de 3 mois - Mon Gym en Ligne
35 $

Enchère de départ

L'abonnement de 3 mois à Mon Gym en Ligne comprend: Kit de Bienvenue (50$) 3 mois Accès illimité (39,99$) Accès illimité 24/7 850+ vidéos en français 25+ types de cours différents 15+ entraineurs certifiés et kinésiologues Durée des entrainements entre 20 et 75 minutes. https://mongymenligne.tv/
Abonnement de 3 mois - Mon Gym en Ligne
35 $

Enchère de départ

L'abonnement de 3 mois à Mon Gym en Ligne comprend: Kit de Bienvenue (50$) 3 mois Accès illimité (39,99$) Accès illimité 24/7 850+ vidéos en français 25+ types de cours différents 15+ entraineurs certifiés et kinésiologues Durée des entrainements entre 20 et 75 minutes. https://mongymenligne.tv/
Abonnement de 3 mois - Mon Gym en Ligne
35 $

Enchère de départ

L'abonnement de 3 mois à Mon Gym en Ligne comprend: Kit de Bienvenue (50$) 3 mois Accès illimité (39,99$) Accès illimité 24/7 850+ vidéos en français 25+ types de cours différents 15+ entraineurs certifiés et kinésiologues Durée des entrainements entre 20 et 75 minutes. https://mongymenligne.tv/
Récréofun - Laissez passer pour 1 enfant et 1 adulte item
Récréofun - Laissez passer pour 1 enfant et 1 adulte
15 $

Enchère de départ

Le RécérOFUN vous offre 1 laissez passer pour son centre d'amusement (1 enfant et 1 adulte). C'est l'activité parfaite à faire en famille! Valeur de 35$
Récréofun - Laissez passer pour 1 enfant et 1 adulte
15 $

Enchère de départ

Le RécérOFUN vous offre 1 laissez passer pour son centre d'amusement (1 enfant et 1 adulte). C'est l'activité parfaite à faire en famille! Valeur de 35$
Carte cadeau de 100$ chez Viva clinique item
Carte cadeau de 100$ chez Viva clinique
50 $

Enchère de départ

Viva Clinique offre une carte cadeau de 100$. Merci Viva clinique! https://cliniqueviva.com/
Carte cadeau de 100$ chez Viva clinique
60 $

Enchère de départ

Viva Clinique offre une carte cadeau de 100$. Merci Viva clinique! https://cliniqueviva.com/
Carte cadeau de 100$ chez Viva clinique
60 $

Enchère de départ

Viva Clinique offre une carte cadeau de 100$. Merci Viva clinique! https://cliniqueviva.com/
Carte cadeau de 100$ chez Viva clinique
60 $

Enchère de départ

Viva Clinique offre une carte cadeau de 100$. Merci Viva clinique! https://cliniqueviva.com/
Carte cadeau de 100$ chez Viva clinique
60 $

Enchère de départ

Viva Clinique offre une carte cadeau de 100$. Merci Viva clinique! https://cliniqueviva.com/
Carte de cadeau de 250$ - Les Portes du Québec item
Carte de cadeau de 250$ - Les Portes du Québec
160 $

Enchère de départ

Carte cadeau d'une valeur de 250$ chez Les Portes du Québec. Cette compagnie est spécialisée en portes de garage résidentielles, commerciales, industrielles et agricoles. Ils offrent un service personnalisé pour tous vos besoins en porte de garage. https://www.lesportesduquebec.com/fr-ca?_gl=1*7hffmj*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=CjwKCAjwupGyBhBBEiwA0UcqaKHqb2buwBTRJvGIhYff1kVJ8CgsJIrtwB4-6n4JrGwgIpwwDDrsfhoC2kYQAvD_BwE
Carte de cadeau de 250$ - Les Portes du Québec
160 $

Enchère de départ

Carte cadeau d'une valeur de 250$ chez Les Portes du Québec. Cette compagnie est spécialisée en portes de garage résidentielles, commerciales, industrielles et agricoles. Ils offrent un service personnalisé pour tous vos besoins en porte de garage. https://www.lesportesduquebec.com/fr-ca?_gl=1*7hffmj*_up*MQ..*_gs*MQ..&gclid=CjwKCAjwupGyBhBBEiwA0UcqaKHqb2buwBTRJvGIhYff1kVJ8CgsJIrtwB4-6n4JrGwgIpwwDDrsfhoC2kYQAvD_BwE
Chandail UVArmure manche longue 8-10 ans item
Chandail UVArmure manche longue 8-10 ans
55 $

Enchère de départ

Chandail UVA Small (6-8 ans) pour enfant couleur grise pâle d'une valeur de 80$ UVArmure est une entreprise spécialisée dans la création et la confection d’accessoires et de vêtements de protection solaire UPF 50+ certifiés. Nous sommes situés au Canada et fiers de participer à l’économie canadienne en fabriquant tous nos vêtements ici. Nos recherches minutieuses démontrent que nos produits offrent une protection solaire optimale comparativement à ceux proposés sur le marché actuel. Tous nos vêtements sont testés selon la norme australienne AS/NZS 4399:2020, certifiant que 99,95 % des rayons UVA et UVB sont bloqués, et ce, même lorsqu’ils sont utilisés pour les sports nautiques. Pourquoi utilisons-nous la norme australienne au Canada ? Parce que nous avons pensé à ce que nos vêtements vous protègent partout où vous voyagez. Chaque vêtement de notre gamme est confectionné et examiné par des couturières expérimentées, ce qui nous permet de vous offrir des produits de qualité supérieure. Nous avons le souci d'offrir à notre clientèle un produit qui est à la fois confortable, nécessaire et à un prix abordable pour le quotidien. Respect de l’environnement, excellente protection solaire, produits haut de gamme, vêtements écoresponsables : ce sont les principes centraux chez UVArmure. Nous sommes fiers de nos produits et de l'impact positif qu'ils ont sur la vie de nos clients.
Chandail UVArmure manche longue 6-8 ans item
Chandail UVArmure manche longue 6-8 ans
55 $

Enchère de départ

Chandail UVA Small (6-8 ans) pour enfant couleur grise pâle d'une valeur de 80$ UVArmure est une entreprise spécialisée dans la création et la confection d’accessoires et de vêtements de protection solaire UPF 50+ certifiés. Nous sommes situés au Canada et fiers de participer à l’économie canadienne en fabriquant tous nos vêtements ici. Nos recherches minutieuses démontrent que nos produits offrent une protection solaire optimale comparativement à ceux proposés sur le marché actuel. Tous nos vêtements sont testés selon la norme australienne AS/NZS 4399:2020, certifiant que 99,95 % des rayons UVA et UVB sont bloqués, et ce, même lorsqu’ils sont utilisés pour les sports nautiques. Pourquoi utilisons-nous la norme australienne au Canada ? Parce que nous avons pensé à ce que nos vêtements vous protègent partout où vous voyagez. Chaque vêtement de notre gamme est confectionné et examiné par des couturières expérimentées, ce qui nous permet de vous offrir des produits de qualité supérieure. Nous avons le souci d'offrir à notre clientèle un produit qui est à la fois confortable, nécessaire et à un prix abordable pour le quotidien. Respect de l’environnement, excellente protection solaire, produits haut de gamme, vêtements écoresponsables : ce sont les principes centraux chez UVArmure. Nous sommes fiers de nos produits et de l'impact positif qu'ils ont sur la vie de nos clients.
VÉLO EVO BIG RIDGE 24" GRIS POUR JUNIOR item
VÉLO EVO BIG RIDGE 24" GRIS POUR JUNIOR
400 $

Enchère de départ

Magnifique vélo pour enfant d'une valeur de 630$ de chez Performance Bégin. C'est un vélo de 26 pouces. pour plus de détails: https://www.performancebegin.com/fr/velo-evo-big-ridge-24-gris-pour-junior
Sac à dos Vision item
Sac à dos Vision
40 $

Enchère de départ

Sac à dos pour ordinateur portable 15 pouces / Tissu de polyester 600d recyclé / couleur blanc beige
Sac à dos Vision
40 $

Enchère de départ

Sac à dos pour ordinateur portable 15 pouces / Tissu de polyester 600d recyclé / couleur blanc beige
Sac à dos Vision
40 $

Enchère de départ

Sac à dos pour ordinateur portable 15 pouces / Tissu de polyester 600d recyclé / couleur blanc beige
Sac à dos Vision
40 $

Enchère de départ

Sac à dos pour ordinateur portable 15 pouces / Tissu de polyester 600d recyclé / couleur blanc beige
Tuque Vision beige item
Tuque Vision beige
40 $

Enchère de départ

Tuque Vision verte forêt item
Tuque Vision verte forêt
40 $

Enchère de départ

Tuque Vision tan item
Tuque Vision tan
40 $

Enchère de départ

