Encan découverte Irénée Lemieux

L'érabliere en automne et au printemps item
L'érabliere en automne et au printemps
80 $

Enchère de départ

IL8. Aérosol sur masonite, 1977. Étude clair-ombrage. 14x14 pouces

Étude de barques item
Étude de barques item
Étude de barques
200 $

Enchère de départ

IL10. Aérosol sur masonite, 1977, 16x12 pouces. Étude de nuances d'ombres bleu. Pièce maitresse de sa collection.

L'imperceptible cri de la liberté item
L'imperceptible cri de la liberté
120 $

Enchère de départ

IL116. Aérosol sur masonite, 1976. Personnage en glissade sur la neige. 16x16 pouces.

Planète rouge item
Planète rouge item
Planète rouge
200 $

Enchère de départ

IL162. Huile sur toile non daté. 20X27 pouces avec cadre

Abstrait item
Abstrait item
Abstrait
120 $

Enchère de départ

IL84. Huile sur toile, 1987. 16x20 pouces

Hommage pour Riopelle item
Hommage pour Riopelle item
Hommage pour Riopelle
100 $

Enchère de départ

IL83. Huile sur toile 1986. 20x16 pouces

Sculpture personnage item
Sculpture personnage item
Sculpture personnage item
Sculpture personnage
100 $

Enchère de départ

IL289. Pierre de rivière 1984. 11.5 x 4.5 x 4.5

Pot de fleurs orange item
Pot de fleurs orange
100 $

Enchère de départ

IL289. Linogravure avec eccadrement, 1984. 17x14 pouces

Cheval dans la neige item
Cheval dans la neige
100 $

Enchère de départ

IL147. Imprimé et encadré. Série Québec 84. Signé. 10x8 pouces

Champs de fleurs item
Champs de fleurs
120 $

Enchère de départ

IL81. Huile sur toile 1988, 24x18 pouces

Quai de Montmagny item
Quai de Montmagny
80 $

Enchère de départ

Il82. Huile sur toile avec cadre, 1988. 14x18 pouces

Portrait de femme item
Portrait de femme
80 $

Enchère de départ

IL97. Huile sur toile 1987, 12x10 pouces

Autoportrait recto-verso item
Autoportrait recto-verso item
Autoportrait recto-verso
200 $

Enchère de départ

IL163. Huile sur toile, 1989. 30x24 pouces. Peintures originales peintes l'une à l'envers de l'autre sur la même toile.

Qu'est-ce qu'il y a de plus beau sur le corps d'une femme item
Qu'est-ce qu'il y a de plus beau sur le corps d'une femme
60 $

Enchère de départ

IL130. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau sur le corps d'une femme. Huile sur bois, 1997, 16x20 pouces.

2 tableaux oiseaux aquatiques (diptyque) item
2 tableaux oiseaux aquatiques (diptyque) item
2 tableaux oiseaux aquatiques (diptyque)
120 $

Enchère de départ

IL260 (Huard) et IL266(Canards Malard). Collage et huile sur agloméré, non daté, 8x10 pouces chacun.

La cueillette de l'eau d'érable item
La cueillette de l'eau d'érable item
La cueillette de l'eau d'érable
50 $

Enchère de départ

IL131. Matrice gravée sur linonéum 1992. Représentation traditionnelle de la cueillette de l'eau d'érable, 16x20 pouces.

Philomène et ses élèves (matrice) item
Philomène et ses élèves (matrice) item
Philomène et ses élèves (matrice)
50 $

Enchère de départ

IL119. Matrice gravé sur linonéum, non daté. Représentation d'une professeure et de ses élèves de chants. 12x16 pouces.

Philomène et ses élèves item
Philomène et ses élèves item
Philomène et ses élèves
60 $

Enchère de départ

IL118, Linogravure sur carton rehaussé, encadré, 1994. 12x16 pouces

Nature morte aux poires et cerises item
Nature morte aux poires et cerises
60 $

Enchère de départ

IL128. Huile sur toile, 1987 16x12 pouces. Non encadré.

Colibri à gorge rubis item
Colibri à gorge rubis
50 $

Enchère de départ

IL257. Collage et peinture sur aggloméré, non daté. 8x10 pouces. De sa série des oiseaux. Non encadré.

Dindon de métal item
Dindon de métal item
Dindon de métal
100 $

Enchère de départ

IL287. Sculpture et soudure représentant un dindon. Années 80. 24x18x25 pouces.

Massif et lourd. Pas de livraison.

Homme et cloture en hiver item
Homme et cloture en hiver
150 $

Enchère de départ

IL02. Peinture aérosol sur masonite, rehaussé. 1978, 36x24. Prélude a la série Québec 84, dans le style Jean-Paul Lemieux. Non encadré.

Nature morte item
Nature morte
50 $

Enchère de départ

IL61, linogravure sur Isorel 1973, 12x12 pouces. Encadré.

Les arbres item
Les arbres item
Les arbres
150 $

Enchère de départ

Femmes à la table et à la fenêtre item
Femmes à la table et à la fenêtre
50 $

Enchère de départ

Fleurs orange item
Fleurs orange item
Fleurs orange
60 $

Enchère de départ

Arbres rouge item
Arbres rouge
80 $

Enchère de départ

2 nus d'hommes (diptyque) item
2 nus d'hommes (diptyque) item
2 nus d'hommes (diptyque)
120 $

Enchère de départ

Oriole de Baltimore item
Oriole de Baltimore item
Oriole de Baltimore
50 $

Enchère de départ

Oiseau, inspiration Riopelle item
Oiseau, inspiration Riopelle item
Oiseau, inspiration Riopelle
200 $

Enchère de départ

Homard et paysage item
Homard et paysage item
Homard et paysage
40 $

Enchère de départ

Patineurs de vitesse item
Patineurs de vitesse
60 $

Enchère de départ

Personnage aux lunettes item
Personnage aux lunettes item
Personnage aux lunettes
50 $

Enchère de départ

Lancement du javelot item
Lancement du javelot
40 $

Enchère de départ

Critiques acerbes item
Critiques acerbes
50 $

Enchère de départ

Vase personnage item
Vase personnage item
Vase personnage item
Vase personnage
50 $

Enchère de départ

Nature morte peinte item
Nature morte peinte
20 $

Enchère de départ

Petite assiette paysage d'hiver item
Petite assiette paysage d'hiver
30 $

Enchère de départ

Portrait verre de vin rouge item
Portrait verre de vin rouge
30 $

Enchère de départ

Matrice violon item
Matrice violon item
Matrice violon
50 $

Enchère de départ

Femme nue dans une assiette item
Femme nue dans une assiette item
Femme nue dans une assiette
30 $

Enchère de départ

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!