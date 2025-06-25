Encan découverte Irénée Lemieux

Enchère de départ
IL8. Aérosol sur masonite, 1977. Étude clair-ombrage. 14x14 pouces
IL10. Aérosol sur masonite, 1977, 16x12 pouces. Étude de nuances d'ombres bleu. Pièce maitresse de sa collection.
IL116. Aérosol sur masonite, 1976. Personnage en glissade sur la neige. 16x16 pouces.
IL162. Huile sur toile non daté. 20X27 pouces avec cadre
IL84. Huile sur toile, 1987. 16x20 pouces
IL83. Huile sur toile 1986. 20x16 pouces
IL289. Pierre de rivière 1984. 11.5 x 4.5 x 4.5
IL289. Linogravure avec eccadrement, 1984. 17x14 pouces
IL147. Imprimé et encadré. Série Québec 84. Signé. 10x8 pouces
IL81. Huile sur toile 1988, 24x18 pouces
Il82. Huile sur toile avec cadre, 1988. 14x18 pouces
IL97. Huile sur toile 1987, 12x10 pouces
IL163. Huile sur toile, 1989. 30x24 pouces. Peintures originales peintes l'une à l'envers de l'autre sur la même toile.
IL130. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau sur le corps d'une femme. Huile sur bois, 1997, 16x20 pouces.
IL260 (Huard) et IL266(Canards Malard). Collage et huile sur agloméré, non daté, 8x10 pouces chacun.
IL131. Matrice gravée sur linonéum 1992. Représentation traditionnelle de la cueillette de l'eau d'érable, 16x20 pouces.
IL119. Matrice gravé sur linonéum, non daté. Représentation d'une professeure et de ses élèves de chants. 12x16 pouces.
IL118, Linogravure sur carton rehaussé, encadré, 1994. 12x16 pouces
IL128. Huile sur toile, 1987 16x12 pouces. Non encadré.
IL257. Collage et peinture sur aggloméré, non daté. 8x10 pouces. De sa série des oiseaux. Non encadré.
IL287. Sculpture et soudure représentant un dindon. Années 80. 24x18x25 pouces.
Massif et lourd. Pas de livraison.
IL02. Peinture aérosol sur masonite, rehaussé. 1978, 36x24. Prélude a la série Québec 84, dans le style Jean-Paul Lemieux. Non encadré.
IL61, linogravure sur Isorel 1973, 12x12 pouces. Encadré.
