Encan des artisans

Peluche chat
10 $

Enchère de départ

Peluche en tricot d'environ 15 cm de hauteur. Artisan: Simon Duchaine.

Peluche chat
10 $

Enchère de départ

Peluche en tricot d'environ 15 cm de hauteur. Artisan: Simon Duchaine.

Portrait loup (pastel sec)
20 $

Enchère de départ

Portrait au pastel sec d'un loup (35 cm x 28 cm, incluant le passe-partout). Artisane: Marlène Lemieux

Portrait renard (pastel sec)
20 $

Enchère de départ

Portrait au pastel sec d'un renard (35 cm x 28 cm, incluant le passe-partout). Artisane: Marlène Lemieux

Portrait lapin (pastel sec)
20 $

Enchère de départ

Portrait au pastel sec d'un lapin (35 cm x 28 cm, incluant le passe-partout). Artisane: Marlène Lemieux

Lot de sept cartes de Noël item
Lot de sept cartes de Noël
5 $

Enchère de départ

Sept cartes faites à la main. Artisanes: Cynthia Marchildon et sa fille Charlotte.

Couronne de Noël (broderie sur toile) item
Couronne de Noël (broderie sur toile)
5 $

Enchère de départ

Grandeur: environ 8 x 8 cm. Artisane: Geneviève Côté

Couronne de Noël (broderie sur toile)
5 $

Enchère de départ

Grandeur: environ 8 x 8 cm. Artisane: Geneviève Côté

"Let it snow" (broderie sur toile) item
"Let it snow" (broderie sur toile)
5 $

Enchère de départ

Grandeur: environ 15 x 8 cm. Artisane: Geneviève Côté

Bas de Noël item
Bas de Noël
10 $

Enchère de départ

Bas de Noël (couture) d'environ 47 x 20 cm. Artisane: Manon Dufour

Bas de Noël (couture)
10 $

Enchère de départ

Bas de Noël (couture) d'environ 47 x 20 cm. Artisane: Manon Dufour

Cabane pour mésanges item
Cabane pour mésanges
30 $

Enchère de départ

Cabane d'oiseaux en bois d'environ 25 x 16 cm. Idéale pour les mésanges. Artisan: Benoît Blondeau.

Lots de cinq cartes de Noël (lot 1) item
Lots de cinq cartes de Noël (lot 1)
10 $

Enchère de départ

Lot de cinq cartes de Noël faites à la main. Artisane: Martine Grenier

Lots de cinq cartes de Noël (lot 2) item
Lots de cinq cartes de Noël (lot 2)
10 $

Enchère de départ

Lot de cinq cartes de Noël faites à la main. Artisane: Martine Grenier

Lots de cinq cartes (lot 3) item
Lots de cinq cartes (lot 3)
10 $

Enchère de départ

Lot de cinq cartes faites à la main. Artisane: Martine Grenier

Lots de cinq cartes (lot 4) item
Lots de cinq cartes (lot 4)
10 $

Enchère de départ

Lot de cinq cartes faites à la main. Artisane: Martine Grenier

Lots de cinq cartes (lot 5) item
Lots de cinq cartes (lot 5)
10 $

Enchère de départ

Lot de cinq cartes faites à la main. Artisane: Martine Grenier

Masque de renard item
Masque de renard
5 $

Enchère de départ

Masque de renard en matériaux divers. Artisane: Charlotte Blondeau (fille de Cynthia Marchildon)

Chardonneret (crayons de couleur et aquarelle sur bois) item
Chardonneret (crayons de couleur et aquarelle sur bois)
50 $

Enchère de départ

Titre : Ton sur ton

Medium : Crayons de couleur et aquarelle sur panneau de bois

Dimension : 10 x 10

Artisane: Sandra Veillette

Moment magique (Reproduction numérotée sur papier arche) item
Moment magique (Reproduction numérotée sur papier arche)
15 $

Enchère de départ

Titre : Moment Magique

Medium : Reproduction numérotée sur papier arche

Dimension : 8 x 10 incluant les bordures blanches

Artisane: Sandra Veillette

Colibri (Crayons de couleur sur placage de bois) item
Colibri (Crayons de couleur sur placage de bois)
50 $

Enchère de départ

Titre : Torticoli

Medium : Crayons de couleur sur placage de bois

Dimension : 8 x 10 à encadrer

Artisane: Sandra Veillette

Tuque bleu marin item
Tuque bleu marin
20 $

Enchère de départ

Tuque de petite ou moyenne taille. 100 % laine. Tricotée par Émilie Champagne

Tuque
20 $

Enchère de départ

Tuque de taille moyenne à grande. 100 % laine. Tricotée par Émilie Champagne

Cache-cou item
Cache-cou
20 $

Enchère de départ

Cache-cou 80 % laine mérino, 20 % laine Targhée. Tricotée par Émilie Champagne

Décoration de Noël
40 $

Enchère de départ

Décoration en matériaux divers. Artisane: Jacqueline Lanoix (mère de Cynthia Marchildon)

Peluche de lapin
10 $

Enchère de départ

Lapin fait au crochet offert par Diane Michaud. Artisane: Juliette Perron, une étudiante qui a travaillé au Secteur des mines.

Fantôme et citrouille (tricot)
8 $

Enchère de départ

Fantôme (8 cm) et chapeau citrouille (5 cm). Artisane: Cynthia Deschênes

Chat-pirate (laine)
5 $

Enchère de départ

Chat-pirate en laine de 7 cm. Artisane: Cynthia Deschênes

Dinosaure (tricot)
10 $

Enchère de départ

Dinosaure en tricot de 13 cm. Artisane: Cynthia Deschênes

Baleine blanche et bleue (tricot)
10 $

Enchère de départ

Baleine blanche et bleue en tricot (10 cm). Artisane: Cynthia Deschênes

Oiseau blanc et bleu (tricot)
10 $

Enchère de départ

Oiseau blanc et bleu en tricot (10 cm). Artisane: Cynthia Deschênes 

Ourson (tricot)
8 $

Enchère de départ

Ourson en tricot (7 cm). Artisane: Cynthia Deschênes 

Chèvre (tricot)
25 $

Enchère de départ

Chèvre en tricot de 23 cm. Artisane: Cynthia Deschênes 

Chèvre blanche et rose
25 $

Enchère de départ

Chèvre en tricot de 23 cm. Artisane: Cynthia Deschênes 

