Encan des artisans

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Peluche en tricot d'environ 15 cm de hauteur. Artisan: Simon Duchaine.
Enchère de départ
Enchère de départ
Portrait au pastel sec d'un loup (35 cm x 28 cm, incluant le passe-partout). Artisane: Marlène Lemieux
Enchère de départ
Portrait au pastel sec d'un renard (35 cm x 28 cm, incluant le passe-partout). Artisane: Marlène Lemieux
Enchère de départ
Portrait au pastel sec d'un lapin (35 cm x 28 cm, incluant le passe-partout). Artisane: Marlène Lemieux
Enchère de départ
Sept cartes faites à la main. Artisanes: Cynthia Marchildon et sa fille Charlotte.
Enchère de départ
Grandeur: environ 8 x 8 cm. Artisane: Geneviève Côté
Enchère de départ
Grandeur: environ 8 x 8 cm. Artisane: Geneviève Côté
Enchère de départ
Grandeur: environ 15 x 8 cm. Artisane: Geneviève Côté
Enchère de départ
Bas de Noël (couture) d'environ 47 x 20 cm. Artisane: Manon Dufour
Enchère de départ
Enchère de départ
Cabane d'oiseaux en bois d'environ 25 x 16 cm. Idéale pour les mésanges. Artisan: Benoît Blondeau.
Enchère de départ
Lot de cinq cartes de Noël faites à la main. Artisane: Martine Grenier
Enchère de départ
Enchère de départ
Lot de cinq cartes faites à la main. Artisane: Martine Grenier
Enchère de départ
Enchère de départ
Enchère de départ
Masque de renard en matériaux divers. Artisane: Charlotte Blondeau (fille de Cynthia Marchildon)
Enchère de départ
Titre : Ton sur ton
Medium : Crayons de couleur et aquarelle sur panneau de bois
Dimension : 10 x 10
Artisane: Sandra Veillette
Enchère de départ
Titre : Moment Magique
Medium : Reproduction numérotée sur papier arche
Dimension : 8 x 10 incluant les bordures blanches
Artisane: Sandra Veillette
Enchère de départ
Titre : Torticoli
Medium : Crayons de couleur sur placage de bois
Dimension : 8 x 10 à encadrer
Artisane: Sandra Veillette
Enchère de départ
Tuque de petite ou moyenne taille. 100 % laine. Tricotée par Émilie Champagne
Enchère de départ
Tuque de taille moyenne à grande. 100 % laine. Tricotée par Émilie Champagne
Enchère de départ
Cache-cou 80 % laine mérino, 20 % laine Targhée. Tricotée par Émilie Champagne
Enchère de départ
Décoration en matériaux divers. Artisane: Jacqueline Lanoix (mère de Cynthia Marchildon)
Enchère de départ
Lapin fait au crochet offert par Diane Michaud. Artisane: Juliette Perron, une étudiante qui a travaillé au Secteur des mines.
Enchère de départ
Fantôme (8 cm) et chapeau citrouille (5 cm). Artisane: Cynthia Deschênes
Enchère de départ
Chat-pirate en laine de 7 cm. Artisane: Cynthia Deschênes
Enchère de départ
Dinosaure en tricot de 13 cm. Artisane: Cynthia Deschênes
Enchère de départ
Baleine blanche et bleue en tricot (10 cm). Artisane: Cynthia Deschênes
Enchère de départ
Oiseau blanc et bleu en tricot (10 cm). Artisane: Cynthia Deschênes
Enchère de départ
Ourson en tricot (7 cm). Artisane: Cynthia Deschênes
Enchère de départ
Chèvre en tricot de 23 cm. Artisane: Cynthia Deschênes
Enchère de départ
