Encan des Condors

Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
Procurez-vous un certificat-cadeau échangeable chez Tanguay, d'une valeur de 250$.
Gracieuseté de Tanguay
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.
Enchère de départ
Procurez-vous un certificat-cadeau échangeable chez Rêve Sportif d'une valeur de 200$.
Gracieuseté de Rêve Sportif
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.
Enchère de départ
Procurez-vous un certificat-cadeau échangeable chez Sibéria Spa d'une valeur de 200$.
Gracieuseté de Garant Machinerie
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.
Enchère de départ
Procurez-vous deux certificat-cadeau chez Pizza Salvatoré d'une valeur de 50$ chacune !
Gracieuseté de Pizza Salvatoré
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.
Enchère de départ
Procurez-vous un certificat-cadeau échangeable au restaurant Le Hobbit d'une valeur de 100$.
Gracieuseté du restaurant Le Hobbit
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.
Enchère de départ
Procurez-vous un certificat-cadeau échangeable au restaurant L'Entrecôte Saint-Jean d'une valeur de 75$.
Gracieuseté de l’Entrecôte Saint-Jean
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.
Enchère de départ
Procurez-vous un certificat-cadeau chez Zieuté d'une valeur de 1500$ !
Gracieuseté de Zieuté
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.
Enchère de départ
Procurez-vous un certificat-cadeau chez Zieuté d'une valeur de 1500$ !
Gracieuseté de Zieuté
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.
Enchère de départ
Procurez-vous un certificat cadeau chez La Boite Gentil Homme d’une valeur de 500 $. Séance photo corporative incluant 2 tenues vestimentaires et un total de 10 photos retouchées.
Idéal pour une utilisation personnelle ou professionnelle : profil LinkedIn, site web, réseaux sociaux, matériel promotionnel et image de marque.
Gracieuseté de La boîte Gentil homme
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.
Enchère de départ
Procurez-vous un mois gratuit chez Iron BodyFit dans un de leur centre (Beauport, Charlesbourg et Ste-Foy)
Gracieuseté de Iron BodyFit
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.
Enchère de départ
Procurez-vous une paire de AirPods 4 !
Gracieuseté de Tournoi Pee-Wee de Québec
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.
Enchère de départ
Un lot d’une valeur de 65 $ comprenant une tasse Smith, un sac de café 340 g du mélange espresso 1653 ainsi qu’une carte-cadeau de 25 $. ☕
Gracieuseté de Café Smith
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.
Enchère de départ
Procurez-vous un sac-cadeau de produits XPN !
Gracieuseté de XPN
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.
Enchère de départ
Procurez-vous un sac-cadeau de produits XPN !
Gracieuseté de XPN
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.
Enchère de départ
Procurez-vous 4 droits de jeu avec voiturette pour un parcours de 18 trous au Club de golf Le Grand Portneuf !
Gracieuseté de Le Grand Portneuf
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.
Enchère de départ
Procurez-vous 2 droits de jeu avec voiturette pour un parcours de 18 trous au Club de golf Le Grand Portneuf !
Gracieuseté de Le Grand Portneuf
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.
Enchère de départ
Procurez-vous des articles souvenirs de Scottsdale, achetés directement sur le site de Scottsdale, hôte du célèbre tournoi PGA Waste Management Open !
- Drapeau
- Serviette de golf
- Réparateur de marque balle
Gracieuseté de Frédérick Labrie
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.
Enchère de départ
Procurez-vous un sac de golf TaylorMade rouge !
Gracieuseté de Golfin
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.
Enchère de départ
Procurez-vous un bois de parcours Cobra Aerojet pour gaucher, conçu pour offrir puissance, vitesse de balle élevée et excellente tolérance !
Gracieuseté de Golfin
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.
Enchère de départ
Procurez-vous un driver Srixon ZX5 LS Mk II 10.5° pour droitier, équipé d’un shaft Project X HZRDUS Red RDX 5.5, conçu pour maximiser la distance grâce à son faible spin et sa trajectoire pénétrante !
Gracieuseté de Golfin
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!