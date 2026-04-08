Fondation Externat Saint-Jean-Eudes

Organisé par

Fondation Externat Saint-Jean-Eudes

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan des Condors

Lieu de prise en charge

650 Av. du Bourg-Royal, Québec, QC G2L 1M8, Canada

Certificat-cadeau (valeur de 250$) item
Certificat-cadeau (valeur de 250$)
100 $

Enchère de départ

Procurez-vous un certificat-cadeau échangeable chez Tanguay, d'une valeur de 250$.

Gracieuseté de Tanguay
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.

Certificat-cadeau (valeur de 200$) item
Certificat-cadeau (valeur de 200$)
90 $

Enchère de départ

Procurez-vous un certificat-cadeau échangeable chez Rêve Sportif d'une valeur de 200$.


Gracieuseté de Rêve Sportif

*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.

Certificat-cadeau (valeur de 200$) item
Certificat-cadeau (valeur de 200$)
90 $

Enchère de départ

Procurez-vous un certificat-cadeau échangeable chez Sibéria Spa d'une valeur de 200$.


Gracieuseté de Garant Machinerie
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.

Certificat-cadeau (valeur de 100$) item
Certificat-cadeau (valeur de 100$)
50 $

Enchère de départ

Procurez-vous deux certificat-cadeau chez Pizza Salvatoré d'une valeur de 50$ chacune !


Gracieuseté de Pizza Salvatoré
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.

Certificat-cadeau (valeur de 100$) item
Certificat-cadeau (valeur de 100$)
50 $

Enchère de départ

Procurez-vous un certificat-cadeau échangeable au restaurant Le Hobbit d'une valeur de 100$.


Gracieuseté du restaurant Le Hobbit
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.

Certificat-cadeau (valeur de 75$) item
Certificat-cadeau (valeur de 75$)
40 $

Enchère de départ

Procurez-vous un certificat-cadeau échangeable au restaurant L'Entrecôte Saint-Jean d'une valeur de 75$.


Gracieuseté de l’Entrecôte Saint-Jean
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.

Certificat-cadeau (valeur de 1500$) item
Certificat-cadeau (valeur de 1500$)
600 $

Enchère de départ

Procurez-vous un certificat-cadeau chez Zieuté d'une valeur de 1500$ !


Gracieuseté de Zieuté
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.

Certificat-cadeau (valeur de 1500$) item
Certificat-cadeau (valeur de 1500$)
600 $

Enchère de départ

Procurez-vous un certificat-cadeau chez Zieuté d'une valeur de 1500$ !


Gracieuseté de Zieuté
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.

Séance photo corporative (valeur de 500$) item
Séance photo corporative (valeur de 500$)
200 $

Enchère de départ

Procurez-vous un certificat cadeau chez La Boite Gentil Homme d’une valeur de 500 $. Séance photo corporative incluant 2 tenues vestimentaires et un total de 10 photos retouchées.

Idéal pour une utilisation personnelle ou professionnelle : profil LinkedIn, site web, réseaux sociaux, matériel promotionnel et image de marque.


Gracieuseté de La boîte Gentil homme
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.

1 mois gratuit chez Iron BodyFit (valeur de 315$) item
1 mois gratuit chez Iron BodyFit (valeur de 315$)
120 $

Enchère de départ

Procurez-vous un mois gratuit chez Iron BodyFit dans un de leur centre (Beauport, Charlesbourg et Ste-Foy)

Gracieuseté de Iron BodyFit
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.

AirPods 4 (valeur de 175$) item
AirPods 4 (valeur de 175$)
80 $

Enchère de départ

Procurez-vous une paire de AirPods 4 !


Gracieuseté de Tournoi Pee-Wee de Québec
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.

Carte cadeau Maison Smith + cadeaux (Valeur 65$) item
Carte cadeau Maison Smith + cadeaux (Valeur 65$)
30 $

Enchère de départ

Un lot d’une valeur de 65 $ comprenant une tasse Smith, un sac de café 340 g du mélange espresso 1653 ainsi qu’une carte-cadeau de 25 $. ☕


Gracieuseté de Café Smith
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.

Sac-cadeau XPN #1 (valeur de 200$) item
Sac-cadeau XPN #1 (valeur de 200$)
90 $

Enchère de départ

Procurez-vous un sac-cadeau de produits XPN !

Gracieuseté de XPN
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.

Sac-cadeau XPN #2 (valeur de 200$) item
Sac-cadeau XPN #2 (valeur de 200$)
90 $

Enchère de départ

Procurez-vous un sac-cadeau de produits XPN !

Gracieuseté de XPN
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.

4 droits de jeu avec voiturette (valeur de 352$) item
4 droits de jeu avec voiturette (valeur de 352$)
160 $

Enchère de départ

Procurez-vous 4 droits de jeu avec voiturette pour un parcours de 18 trous au Club de golf Le Grand Portneuf !


Gracieuseté de Le Grand Portneuf
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.


2 droits de jeu avec voiturette (valeur de 176$) item
2 droits de jeu avec voiturette (valeur de 176$)
100 $

Enchère de départ

Procurez-vous 2 droits de jeu avec voiturette pour un parcours de 18 trous au Club de golf Le Grand Portneuf !


Gracieuseté de Le Grand Portneuf
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.


Articles souvenirs de Scottsdale (valeur de 110$) item
Articles souvenirs de Scottsdale (valeur de 110$)
60 $

Enchère de départ

Procurez-vous des articles souvenirs de Scottsdale, achetés directement sur le site de Scottsdale, hôte du célèbre tournoi PGA Waste Management Open !

- Drapeau
- Serviette de golf
- Réparateur de marque balle

Gracieuseté de Frédérick Labrie
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.

sac golf taylormade (valeur de 320$) item
sac golf taylormade (valeur de 320$) item
sac golf taylormade (valeur de 320$)
150 $

Enchère de départ

Procurez-vous un sac de golf TaylorMade rouge !


Gracieuseté de Golfin
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.

Cobra Aerojet pour gaucher (valeur de 400$) item
Cobra Aerojet pour gaucher (valeur de 400$) item
Cobra Aerojet pour gaucher (valeur de 400$) item
Cobra Aerojet pour gaucher (valeur de 400$)
190 $

Enchère de départ

Procurez-vous un bois de parcours Cobra Aerojet pour gaucher, conçu pour offrir puissance, vitesse de balle élevée et excellente tolérance !


Gracieuseté de Golfin
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.

Srixon ZX5 LS Mk II Driver 10.5°, Droitier (valeur de 350$) item
Srixon ZX5 LS Mk II Driver 10.5°, Droitier (valeur de 350$) item
Srixon ZX5 LS Mk II Driver 10.5°, Droitier (valeur de 350$)
150 $

Enchère de départ

Procurez-vous un driver Srixon ZX5 LS Mk II 10.5° pour droitier, équipé d’un shaft Project X HZRDUS Red RDX 5.5, conçu pour maximiser la distance grâce à son faible spin et sa trajectoire pénétrante !


Gracieuseté de Golfin
*Un reçu officiel pour don pourra être émis pour tout montant payé excédant la valeur du prix.

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