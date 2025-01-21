eventClosed

Encan des Demoiselles de l'Est

Collier Chrysalide
CA$55

Offert par la joaillière Vanaëlle (valeur de 115$) dans le cadre du podcast une Histoire de bijoux de Marie-Pier Brazeau En érable stabilisé couleur framboise et labradorite, chaîne 18" en argent sterling, «Donne-toi le droite de déployer tes ailes et de vivre!»
Panier cadeau des Folies de Julie
CA$150

Offert par les Folies de Julie (valeur de 500$) Tuque (mimi et auguste) - Gourde et sa paille - Chandelle (Wood Wick) - Bombes de bain (dot and Lil) - Doudous - Sac à main - Chaussette de salon - Crème affinant corporelle avec rouleau - Verre avec couvercle de bambou - Nettoyant pour le corps (moi d'abord) - Huile essentielle
Collier l'Ensorceleur
CA$145

Offert par la joaillière SCARO par Caroline Arbour (valeur de 295$) dans le cadre du podcast une Histoire de bijoux de Marie-Pier Brazeau Argent sterling et élytres de scarabées, le scarabée est une symbole porte-bonheur, chaîne 18"
Grand ménage STB item
Grand ménage STB
CA$375

Offert par STB (valeur de750$) Grand ménage de la maison
Abonnement semi-autonome au gym Nutrikin item
Abonnement semi-autonome au gym Nutrikin
CA$100

Offert par le gym Nutrikin (valeur de 390$) Pour une durée de 3 mois, profitez d’un accompagnement qui vous permettra de progresser plus rapidement et de garder la motivation au top! Ce forfait inclus : L’accès à la salle d’entraînement 24h Un plan d’entraînement mis à jour aux 6 semaines Des suivis téléphoniques entre les plans 1 fois par mois
Collier Montagne
CA$55

Offert par la joaillière Sonia Imbeault d'Amqui (valeur de 110$) dans le cadre du podcast une Histoire de bijoux de Marie-Pier Brazeau Symbole d'accomplissement, argent sterling chaîne 18"
Chandail pour homme
CA$40

Offert par la mercerie Gendron (valeur de 188$) Scotch & Soda Grandeur : L
Montre Citizen
CA$160

Offert par le Bijouterie Lepage (valeur de 475$) Montre Citizen pour homme: Acier, mouvement Eco-Drive (solaire)
Toile de la Chouette Librairie
CA$75

Offert par la Chouette Librairie (valeur de 280$) Magnifique toile 48L x 32H
Collier Lidia
CA$75

Offert par la joaillière Lidia Raymond de LIDIA Jewelry (valeur de 150$) dans le cadre du podcast une Histoire de bijoux de Marie-Pier Brazeau Argent sterling plaqué or 14k avec perles d'eau douce,
Glacière cowboy item
Glacière cowboy
CA$200

Fait à la main par Johanne (valeur de 300$) Parfait pour vos réceptions sur la terrasse ! Muni d'un décapsuleur
Montre Candino
CA$80

Offert par le Bijouterie Lepage (valeur de 240$) Montre Candino pour femme: acier, verre saphir, mouvement suisse
Kit de la distillerie Qc North Shore
CA$60

Offert par la Distillerie QC North Shore (valeur de 120$) Amaretto Noix de coco Ananas + Amaretto de sorbier + Verre de la distillerie + Tuque
Boucle d'oreille à diamants
CA$300

Offert par le Bijouterie Lepage (valeur de 600$) Boucles d'oreilles à diamants: 6pts total de diamants, or 10k 2 tons
Kit Renaissance
CA$200

Offert par la clinique Renaissance (valeur de 400$) Soin protecteur pour le visage (écran solaire) Prolongateur de bronzage (lait de soin corps) Bronz impulse (Spray visage et corps) Sac de transport
Boucle d'oreille à diamants
CA$255

Offert par le Bijouterie Lepage (valeur de 510$) Boucles d'oreilles à diamants sur tiges: 27pts diamants canadiens
Kit Einhell
CA$120

Offert par la Matériaux G.Ouellet (valeur de 240$) Laveuse à pression Ensemble de démarrage

