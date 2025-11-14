Encan des fêtes de la CCIA!

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Valeur de 2 552,71$
Ce forfait comprend :
Internet Fibre Élite 800 Mbit/s avec téléchargement illimité
Routeur WIFI sans frais
Téléphonie résidentielle incluant : l’afficheur, la messagerie vocale, l’appel en attente, le transfert d’appel, la conférence à 3 et interurbain illimité Canada/États-Unis
L’offre télévisuelle Ultime (voir la liste des chaines au fibreargenteuil.ca)
Location gratuite pour une durée de 12 mois d’un décodeur TV nouvelle génération Amigo
La fonction d’enregistrement numérique Plus (120 heures) incluse pour une période de 12 mois
Installation gratuite
Conditions :
Le gagnant doit demeurer sur le territoire desservi par Fibre Argenteuil
Le service doit être activé d’ici le 30 juin 2026
Si le gagnant requiert plus qu’un (1) décodeur TV, il pourra les louer au tarif unitaire de 7,99$/mois ou les acheter au prix unitaire de 139.95$ (taxes non-incluses)
Les chaînes TV offertes dans le prix sont celles identifiées faisant partie de la liste des chaînes du forfait Ultime disponible au www.fibreargenteuil.ca
Si le gagnant désire ajouter des chaînes à la carte ou ajouter des thèmes, ceux-ci lui seront facturés mensuellement.
Enchère de départ
Valeur de 460$
Profitez d’une séance photo de 60 minutes avec le photographe Guillaume Séguin de l’entreprise Thunder Toast situé à Lachute. Cette session est idéale pour capturer vos moments précieux ou mettre en valeur votre image. Photos de famille, portrait professionnel, couple, enfants ou toute autre occasion : la séance s’adapte entièrement à vos besoins. Un souvenir de grande qualité… ou un outil professionnel incontournable!
Enchère de départ
Valeur de 460$
Profitez d’une séance photo de 60 minutes avec le photographe Guillaume Séguin de l’entreprise Thunder Toast situé à Lachute. Cette session est idéale pour capturer vos moments précieux ou mettre en valeur votre image. Photos de famille, portrait professionnel, couple, enfants ou toute autre occasion : la séance s’adapte entièrement à vos besoins. Un souvenir de grande qualité… ou un outil professionnel incontournable!
Enchère de départ
Valeur de 460$
Profitez d’une séance photo de 60 minutes avec le photographe Guillaume Séguin de l’entreprise Thunder Toast situé à Lachute. Cette session est idéale pour capturer vos moments précieux ou mettre en valeur votre image. Photos de famille, portrait professionnel, couple, enfants ou toute autre occasion : la séance s’adapte entièrement à vos besoins. Un souvenir de grande qualité… ou un outil professionnel incontournable!
Enchère de départ
Valeur de 150$
Avec sa nouvelle usine à Lachute, Top Glaciers est fier
d'offrir un magnifique panier cadeaux qui fera briller votre table de Noël ✨𝐂𝐢𝐧𝐪 𝐩𝐨𝐭𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐫𝐞̀𝐦𝐞 𝐠𝐥𝐚𝐜𝐞́𝐞 𝐁𝐢𝐥𝐛𝐨𝐪𝐮𝐞𝐭, aux saveurs riches et raffinées, accompagnés du splendide 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐫𝐞̀𝐦𝐞 𝐠𝐥𝐚𝐜𝐞́𝐞 𝐁𝐢𝐥𝐛𝐨𝐪𝐮𝐞𝐭 une véritable pièce maîtresse sucrée qui fera fondre les cœurs et qui émerveillera petits et grands. 🎄🍨
Un dessert festif, élégant et absolument délicieux, qui transforme chaque bouchée en moment de pur bonheur partagé.
Vous pouvez vous les procurer dès maintenant au 𝐈𝐆𝐀 𝐒. 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭 de Lachute , Roxy & Cakes Dessert ainsi que Fromage & Cie à Grenville pour un Temps des Fêtes magique, gourmand et mémorable ! ✨
Enchère de départ
Valeur de 150$
Avec sa nouvelle usine à Lachute, Top Glaciers est fier
d'offrir un magnifique panier cadeaux qui fera briller votre table de Noël ✨𝐂𝐢𝐧𝐪 𝐩𝐨𝐭𝐬 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐭𝐢𝐠𝐞 𝐝𝐞 𝐜𝐫𝐞̀𝐦𝐞 𝐠𝐥𝐚𝐜𝐞́𝐞 𝐁𝐢𝐥𝐛𝐨𝐪𝐮𝐞𝐭, aux saveurs riches et raffinées, accompagnés du splendide 𝐂𝐡𝐚𝐥𝐞𝐭 𝐝𝐞 𝐜𝐫𝐞̀𝐦𝐞 𝐠𝐥𝐚𝐜𝐞́𝐞 𝐁𝐢𝐥𝐛𝐨𝐪𝐮𝐞𝐭 une véritable pièce maîtresse sucrée qui fera fondre les cœurs et qui émerveillera petits et grands. 🎄🍨
Un dessert festif, élégant et absolument délicieux, qui transforme chaque bouchée en moment de pur bonheur partagé.
Vous pouvez vous les procurer dès maintenant au 𝐈𝐆𝐀 𝐒. 𝐀𝐥𝐛𝐞𝐫𝐭 de Lachute, Roxy & Cakes Dessert ainsi que Fromage & Cie à Grenville pour un Temps des Fêtes magique, gourmand et mémorable ! ✨
Enchère de départ
Découvrez une cuisine gourmande et réconfortante au Bouillon16, un restaurant apprécié pour ses plats savoureux, son ambiance chaleureuse et son service attentionné. Que ce soit pour un repas en tête-à-tête, une sortie en famille ou un lunch entre collègues, vous y trouverez une expérience culinaire authentique et conviviale. Une belle occasion de savourer des mets délicieux au cœur de Lachute!
Enchère de départ
Découvrez une cuisine gourmande et réconfortante au Bouillon16, un restaurant apprécié pour ses plats savoureux, son ambiance chaleureuse et son service attentionné. Que ce soit pour un repas en tête-à-tête, une sortie en famille ou un lunch entre collègues, vous y trouverez une expérience culinaire authentique et conviviale. Une belle occasion de savourer des mets délicieux au cœur de Lachute!
Enchère de départ
Valeur de 480$
Courte Consultant est une entreprise d'ingénierie et de gestion de projets dirigée par une entrepreneure autochtone, spécialisée dans l'approvisionnement de matériaux et la gestion de projets en milieu isolé. Ils offrent des solutions durables et sur mesure, alliant expertise et respect des normes environnementales.
Certificat cadeau d'une valeur de 480$ pour services d'ingénierie qui incluent :
• Déplacement sur site
• Inspection visuelle
• Compte rendu verbal détaillé
Ce certificat, d’une durée maximale de 4 heures, peut être utilisé pour des services en génie telle une évaluation structurelle, une expertise en enveloppe du bâtiment, évaluation projets, estimation budgétaire, une inspection professionnelle, etc. selon les besoins du gagnant.
Enchère de départ
Valeur de 55$
Ajoutez une touche de plaisir à votre temps des Fêtes avec cet ensemble offert par Méli-Mélo Rigolo! Il comprend le jeu Hitster Bingo, parfait pour mettre de l’ambiance en famille ou entre amis, ainsi qu’un mignon petit casse-tête en forme de boule de Noël, idéal à accrocher dans le sapin. Un duo original qui plaira aux petits comme aux grands!
Enchère de départ
Valeur 75$
La Caisse Desjardins d’Argenteuil vous propose un superbe panier cadeau provenant de l'entreprise À la Boîte à Fleurs, rempli de produits savoureux et fabriqués ici, au Québec.
Ce panier comprend :
• 🍅 Soupe réconfortante tomate et orge – Juliette, c’est simple
• 🍎 Beurre de pomme – Lacroix (255 ml)
• 🍫 Tartinade artisanale caramel brownie (110 ml)
• 🍷 Gelée de pur porto – Concept Connivence (65 ml)
• 🌰 Mélange d’amandes prêt à déguster
Un cadeau parfait pour se faire plaisir ou pour offrir durant le temps des Fêtes!
Enchère de départ
Valeur 70$
La Caisse Desjardins d’Argenteuil vous propose un superbe panier cadeau provenant de l'entreprise À la Boîte à Fleurs, rempli de produits savoureux et fabriqués ici, au Québec.
Ce panier comprend
• 🧼 Savon artisanal Aurier + Bergamot – 100 g
• 👐 Crème à main Druide Biolove – 60 ml
• 🕯 Petite bougie Fleurette – 2 oz
• 🍵 Thé des bois Wintergreen sans caféine – 7 g
Un cadeau parfait pour se faire plaisir ou pour offrir durant le temps des Fêtes!
Enchère de départ
Valeur de 35$
La Boulangerie du P’tit Chef vous offre une délicieuse boîte économique du temps des Fêtes pour deux personnes! 🎄✨
Parfaite pour un repas réconfortant en amoureux ou en petite famille.
Cette boîte comprend :
• 🥖 Baguette blanche
• 🍲 Ragoût (10 boulettes)
• 🥧 Pâté au poulet ou tourtière
• 🍰 Tarte au choix
Un savoureux cadeau qui mettra de la magie sur votre table des Fêtes! 🎁✨
Enchère de départ
Roxy & Cakes Dessert est une entreprise de Lachute spécialisée dans la création de gâteaux personnalisés et de desserts maison 🍪🍰. Chaque douceur est préparée avec soin, passion et une grande attention aux détails, offrant des créations aussi magnifiques que délicieuses. Vous pouvez également vous procurer les Bûches "Chalet de crème glacé Bilboquet' de l'entreprise Top Glaciers.
Le choix parfait pour célébrer vos moments spéciaux tout en encourageant une entrepreneure d’ici !
Enchère de départ
Roxy & Cakes Dessert est une entreprise de Lachute spécialisée dans la création de gâteaux personnalisés et de desserts maison 🍪🍰. Chaque douceur est préparée avec soin, passion et une grande attention aux détails, offrant des créations aussi magnifiques que délicieuses. Vous pouvez également vous procurer les Bûches "Chalet de crème glacé Bilboquet' de l'entreprise Top Glaciers.
Le choix parfait pour célébrer vos moments spéciaux tout en encourageant une entrepreneure d’ici !
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Roxy & Cakes Dessert est une entreprise de Lachute spécialisée dans la création de gâteaux personnalisés et de desserts maison 🍪🍰. Chaque douceur est préparée avec soin, passion et une grande attention aux détails, offrant des créations aussi magnifiques que délicieuses. Vous pouvez également vous procurer les Bûches "Chalet de crème glacé Bilboquet' de l'entreprise Top Glaciers.
Le choix parfait pour célébrer vos moments spéciaux tout en encourageant une entrepreneure d’ici !
Enchère de départ
Roxy & Cakes Dessert est une entreprise de Lachute spécialisée dans la création de gâteaux personnalisés et de desserts maison 🍪🍰. Chaque douceur est préparée avec soin, passion et une grande attention aux détails, offrant des créations aussi magnifiques que délicieuses. Vous pouvez également vous procurer les Bûches "Chalet de crème glacé Bilboquet' de l'entreprise Top Glaciers.
Le choix parfait pour célébrer vos moments spéciaux tout en encourageant une entrepreneure d’ici !
Enchère de départ
Valeur de 340$
👜✨Ce sac à main en cuir véritable The Trend Collection offert par Chaussures Monik, souligne les subtiles vibrations lumineuses des tons noirs qui confèrent à la collection Trend un charme irrésistible, capable de séduire une clientèle jeune. Son design tendance, ses jeux de lumière variés et ses accessoires ultra-personnalisables sont autant d'ingrédients qui contribuent à son pouvoir de séduction exceptionnel.
Enchère de départ
Valeur de 195$
👢❄️Bottes pour femme de la marque Remonte (marque sœur de Rieker), en cuir légèrement grainé et surmontée de fourrure synthétique douce. Vos pieds restent confortables et au sec même par temps de pluie grâce à la membrane Remonte-Tex. La doublure des chaussures en 100% laine vierge éloigne l'humidité de vos pieds en les gardant bien au chaud 🔥. L'assise plantaire bien rembourrée offre un confort et une isolation tout au long de la journée. La semelle extérieure spéciale avec fibres de verre permet une adhérence supplémentaire sur les surfaces glissantes.
*La pointure de l’acheteur sera prise en compte pour avoir la bonne grandeur de bottes
Enchère de départ
Fromage & Cie, à Grenville, est un casse-croûte accueillant qui propose des plats savoureux et préparés avec des ingrédients locaux de qualité. 🥪🍔🧀
Une fromagerie artisanale est annexée au restaurant, alors les clients peuvent découvrir la fabrication des fromages sur place, ajoutant une touche authentique et gourmande à l’expérience.
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!