Encan des fêtes de la CCIA!

Valeur de 2 552,71$





Ce forfait comprend :

 Internet Fibre Élite 800 Mbit/s avec téléchargement illimité

 Routeur WIFI sans frais

 Téléphonie résidentielle incluant : l’afficheur, la messagerie vocale, l’appel en attente, le transfert d’appel, la conférence à 3 et interurbain illimité Canada/États-Unis

 L’offre télévisuelle Ultime (voir la liste des chaines au fibreargenteuil.ca)

 Location gratuite pour une durée de 12 mois d’un décodeur TV nouvelle génération Amigo

 La fonction d’enregistrement numérique Plus (120 heures) incluse pour une période de 12 mois

 Installation gratuite





Conditions :

 Le gagnant doit demeurer sur le territoire desservi par Fibre Argenteuil

 Le service doit être activé d’ici le 30 juin 2026

 Si le gagnant requiert plus qu’un (1) décodeur TV, il pourra les louer au tarif unitaire de 7,99$/mois ou les acheter au prix unitaire de 139.95$ (taxes non-incluses)

 Les chaînes TV offertes dans le prix sont celles identifiées faisant partie de la liste des chaînes du forfait Ultime disponible au www.fibreargenteuil.ca

 Si le gagnant désire ajouter des chaînes à la carte ou ajouter des thèmes, ceux-ci lui seront facturés mensuellement.