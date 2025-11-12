Encan des Fêtes de la Fondation du Campus Notre-Dame-de-Foy

Vivre en résidence peut être un excellent moyen d'économiser du temps de déplacement et de l'argent. En plus de rester directement sur le Campus, les étudiants en résidences ont à leur disposition :
- Personnel présent sur place 24h/24
- Internet sans fil
- Salles de loisirs et matériel de divertissement
- Buanderie
- Salle d’études avec ordinateurs et imprimantes
Important avant de miser :
- Le bail est pour une durée de 9 mois pour une chambre régulière avec un lit simple et une salle de bain partagée à l’étage.
- La chambre doit être utilisée par une personne qui étudie au Campus Notre-Dame-de-Foy.
- La location devra être effectuée pour l'année scolaire 2025-2026.
- Possibilité d’hébergement à l’année sur demande et moyennant la différence de frais.
- La valeur du prix est basée sur le prix de cette année, majoré de 5% l'an prochain. Cette valeur pourrait varier de quelques dollars.