Encan des Fêtes de la Fondation du Campus Notre-Dame-de-Foy

5000 Rue Clément Lockquell, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 1B3, Canada

Bail 9 mois - chambre en résidence pour l’année 2026-2027
1 000 $

Enchère de départ

Vivre en résidence peut être un excellent moyen d'économiser du temps de déplacement et de l'argent. En plus de rester directement sur le Campus, les étudiants en résidences ont à leur disposition :

  • Personnel présent sur place 24h/24
  • Internet sans fil
  • Salles de loisirs et matériel de divertissement
  • Buanderie
  • Salle d’études avec ordinateurs et imprimantes


Important avant de miser : 

  • Le bail est pour une durée de 9 mois pour une chambre régulière avec un lit simple et une salle de bain partagée à l’étage.
  • La chambre doit être utilisée par une personne qui étudie au Campus Notre-Dame-de-Foy.
  • La location devra être effectuée pour l'année scolaire 2025-2026. 
  • Possibilité d’hébergement à l’année sur demande et moyennant la différence de frais.
  • La valeur du prix est basée sur le prix de cette année, majoré de 5% l'an prochain. Cette valeur pourrait varier de quelques dollars.

