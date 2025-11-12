Encan des Fêtes de la Fondation du Campus Notre-Dame-de-Foy

Vivre en résidence peut être un excellent moyen d'économiser du temps de déplacement et de l'argent. En plus de rester directement sur le Campus, les étudiants en résidences ont à leur disposition :

Salles de loisirs et matériel de divertissement



Important avant de miser :

Le bail est pour une durée de 9 mois pour une chambre régulière avec un lit simple et une salle de bain partagée à l’étage.

La chambre doit être utilisée par une personne qui étudie au Campus Notre-Dame-de-Foy.

La location devra être effectuée pour l'année scolaire 2025-2026.

Possibilité d’hébergement à l’année sur demande et moyennant la différence de frais.