Encan des finissant.es du BAVM 2026

sans titre, Gabriel Blais item
sans titre, Gabriel Blais
125 $

Enchère de départ

Sérigraphie sur Canson mixed media (sans acide)

Signé, daté et numéroté (Var. V, 4/11) à l’avant. (Édition de 11 plus 2 copies d’artiste)

sans titre, Gabriel Blais item
sans titre, Gabriel Blais
60 $

Enchère de départ

Monotype sur papier Somerset


signé et daté au verso

Sans titre (pomme et pichet), Gabriel Blais item
Sans titre (pomme et pichet), Gabriel Blais
70 $

Enchère de départ

7 3/4 x 6

dessin au fusain sur papier


Signé et daté à l'avant

Sans titre, Gabriel Blais item
Sans titre, Gabriel Blais
75 $

Enchère de départ

18 x 42

Acrylique et huile sur toile de coton

Signé et numéroté (Var. I/IV, 2/4)

Notre-Dame-Des-Anges, Sophia Bouchard item
Notre-Dame-Des-Anges, Sophia Bouchard
65 $

Enchère de départ

Gravure, 15 po X 11,30 po

"Cannock Chase" Labi Siffre, Sophia Bouchard item
"Cannock Chase" Labi Siffre, Sophia Bouchard
65 $

Enchère de départ

Gravure, 11,30po X 8 po

Sans titre, Sophia Bouchard item
Sans titre, Sophia Bouchard
45 $

Enchère de départ

15 X 11 po

sérigraphie sur papier chiffon

« S » pour Sophia, Sophia Bouchard item
« S » pour Sophia, Sophia Bouchard
45 $

Enchère de départ

30 X 10 po

sérigraphie sur papier chiffon

Sans titre, Sophia Bouchard item
Sans titre, Sophia Bouchard
200 $

Enchère de départ

20X30 po

peinture à l'huile sur bois

1 - Mousquetons, Audrey Croteau item
1 - Mousquetons, Audrey Croteau
25 $

Enchère de départ

exemplaire jaune

2 x 1 pouces

Céramique

2 - Mousquetons, Audrey Croteau item
2 - Mousquetons, Audrey Croteau
25 $

Enchère de départ

exemplaire orange/rouge

2 x 1 pouces

Céramique

3 - Mousquetons, Audrey Croteau item
3 - Mousquetons, Audrey Croteau
25 $

Enchère de départ

exemplaire mauve gris

2 x 1 pouces

Céramique

4 - Mousquetons, Audrey Croteau item
4 - Mousquetons, Audrey Croteau
25 $

Enchère de départ

exemplaire bleu

2 x 1 pouces

Céramique

Dans la tête à Lynda, Michaël Côté item
Dans la tête à Lynda, Michaël Côté
320 $

Enchère de départ

38 x 30

Acrylique et huile sur toile de coton non-tendu

Fonte structurelle, Michaël Côté item
Fonte structurelle, Michaël Côté
560 $

Enchère de départ

18 x 42

Arcylique et huile sur toile de coton

Portrait de l'adulte-enfant, Michaël Côté item
Portrait de l'adulte-enfant, Michaël Côté
580 $

Enchère de départ

40 x 25

Arcylique et huile sur toile de coton tendue

L'entrevue avec Lee-Dio, Michaël Côté item
L'entrevue avec Lee-Dio, Michaël Côté
240 $

Enchère de départ

22 x 15

acrylique et huile sur toile de coton non-tendu

Doigts juteux, Michaël Côté item
Doigts juteux, Michaël Côté
320 $

Enchère de départ

38 x 30 pouces

huile sur toile de coton

« Flirt » de fleures, Michaël Côté item
« Flirt » de fleures, Michaël Côté
380 $

Enchère de départ

26 x 16 pouces

Acrylique et huile sur toile

Fièvre lièvre, Michaël Côté item
Fièvre lièvre, Michaël Côté
200 $

Enchère de départ

15 x 11 pouce

huile sur papier apprêté

Oiseaux, Michaël Côté item
Oiseaux, Michaël Côté
240 $

Enchère de départ

18 x 16

Huile sur toile de coton sur châssis

Escaliers, Michaël Côté item
Escaliers, Michaël Côté
240 $

Enchère de départ

18 x 16

Huile sur toile de coton sur châssis

Corps cannibal, Michaël Côté item
Corps cannibal, Michaël Côté
220 $

Enchère de départ

16 x 16

Huile sur toile de coton monté sur chassîs

Vulve 1, Elie-Anne Gagnon item
Vulve 1, Elie-Anne Gagnon
25 $

Enchère de départ

11 x 7 cm

Céramique

Vulve 2, Elie-Anne Gagnon item
Vulve 2, Elie-Anne Gagnon
25 $

Enchère de départ

11 x 7 cm

Céramique

Vulve 3, Elie-Anne Gagnon item
Vulve 3, Elie-Anne Gagnon
25 $

Enchère de départ

11 x 7 cm

Céramique

Vulve 4, Elie-Anne Gagnon item
Vulve 4, Elie-Anne Gagnon
25 $

Enchère de départ

11 x 7 cm

Céramique

Vulve 5, Elie-Anne Gagnon item
Vulve 5, Elie-Anne Gagnon
25 $

Enchère de départ

11 x 7 cm

Céramique

Vulve 6, Elie-Anne Gagnon item
Vulve 6, Elie-Anne Gagnon
25 $

Enchère de départ

11 x 7 cm

Céramique

Morning Song, Elise Genest item
Morning Song, Elise Genest
100 $

Enchère de départ

30x30cm

Acrylique, huile et feuille d’or

Sans titre, Elise Genest item
Sans titre, Elise Genest
100 $

Enchère de départ

30x30cm

Acrylique, huile et feuille d’or

PORTAIT DE FAMILLE, Roxane Larochelle item
PORTAIT DE FAMILLE, Roxane Larochelle
100 $

Enchère de départ

Bas de nylon, carton, cadre de bois recyclé

vert, Laurie Lemieux item
vert, Laurie Lemieux
200 $

Enchère de départ

acrylique sur toile format galerie

30 x 40 pouces

sans titre, Laurie Lemieux item
sans titre, Laurie Lemieux
200 $

Enchère de départ

acrylique sur toile format galerie

30 x 40 pouces

sans titre, Laurie Lemieux item
sans titre, Laurie Lemieux
200 $

Enchère de départ

acrylique sur toile format galerie

30 x 40 pouces

sans titre, Laurie Lemieux item
sans titre, Laurie Lemieux
200 $

Enchère de départ

acrylique sur toile format galerie

30 x 40 pouces

sans titre, Laurie Lemieux item
sans titre, Laurie Lemieux
400 $

Enchère de départ

acrylique sur toile format galerie

36 x 48 pouces

sans titre, Laurie Lemieux item
sans titre, Laurie Lemieux
400 $

Enchère de départ

acrylique sur toile format galerie

36 x 48 pouces

sans titre, Laurie Lemieux item
sans titre, Laurie Lemieux
400 $

Enchère de départ

acrylique sur toile format galerie

36 x 48 pouces

sans titre, Laurie Lemieux item
sans titre, Laurie Lemieux
400 $

Enchère de départ

acrylique sur toile format galerie

36 x 48 pouces

sans titre, Laurie Lemieux item
sans titre, Laurie Lemieux
400 $

Enchère de départ

acrylique sur toile format galerie

36 x 48 pouces

sans titre, Laurie Lemieux item
sans titre, Laurie Lemieux
400 $

Enchère de départ

acrylique sur toile format galerie

36 x 48 pouces

sans titre, Laurie Lemieux item
sans titre, Laurie Lemieux
200 $

Enchère de départ

acrylique sur toile format galerie

30 x 40 pouces

Sans titre, Mei-Li Juneau item
Sans titre, Mei-Li Juneau
75 $

Enchère de départ

61.1 x 76.2 cm

Acrylique sur toile

Manipulation encandrée, Mei-Li Juneau item
Manipulation encandrée, Mei-Li Juneau
50 $

Enchère de départ

38 x 45,4 Cm

Crayon graphite sur papier et fil de laine rouge

Dégénérescence, Sandrine Martel item
Dégénérescence, Sandrine Martel
60 $

Enchère de départ

53 cm x 43 cm

Lithographie

