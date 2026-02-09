Encan des finissant.es du BAVM 2026

Découvrez leurs autres campagnes en cours et restez informé des prochaines opportunités.
Enchère de départ
Sérigraphie sur Canson mixed media (sans acide)
Signé, daté et numéroté (Var. V, 4/11) à l’avant. (Édition de 11 plus 2 copies d’artiste)
Enchère de départ
Monotype sur papier Somerset
signé et daté au verso
Enchère de départ
7 3/4 x 6
dessin au fusain sur papier
Signé et daté à l'avant
Enchère de départ
18 x 42
Acrylique et huile sur toile de coton
Signé et numéroté (Var. I/IV, 2/4)
Enchère de départ
Gravure, 15 po X 11,30 po
Enchère de départ
Gravure, 11,30po X 8 po
Enchère de départ
15 X 11 po
sérigraphie sur papier chiffon
Enchère de départ
30 X 10 po
sérigraphie sur papier chiffon
Enchère de départ
20X30 po
peinture à l'huile sur bois
Enchère de départ
exemplaire jaune
2 x 1 pouces
Céramique
Enchère de départ
exemplaire orange/rouge
2 x 1 pouces
Céramique
Enchère de départ
exemplaire mauve gris
2 x 1 pouces
Céramique
Enchère de départ
exemplaire bleu
2 x 1 pouces
Céramique
Enchère de départ
38 x 30
Acrylique et huile sur toile de coton non-tendu
Enchère de départ
18 x 42
Arcylique et huile sur toile de coton
Enchère de départ
40 x 25
Arcylique et huile sur toile de coton tendue
Enchère de départ
22 x 15
acrylique et huile sur toile de coton non-tendu
Enchère de départ
38 x 30 pouces
huile sur toile de coton
Enchère de départ
26 x 16 pouces
Acrylique et huile sur toile
Enchère de départ
15 x 11 pouce
huile sur papier apprêté
Enchère de départ
18 x 16
Huile sur toile de coton sur châssis
Enchère de départ
18 x 16
Huile sur toile de coton sur châssis
Enchère de départ
16 x 16
Huile sur toile de coton monté sur chassîs
Enchère de départ
11 x 7 cm
Céramique
Enchère de départ
11 x 7 cm
Céramique
Enchère de départ
11 x 7 cm
Céramique
Enchère de départ
11 x 7 cm
Céramique
Enchère de départ
11 x 7 cm
Céramique
Enchère de départ
11 x 7 cm
Céramique
Enchère de départ
30x30cm
Acrylique, huile et feuille d’or
Enchère de départ
30x30cm
Acrylique, huile et feuille d’or
Enchère de départ
Bas de nylon, carton, cadre de bois recyclé
Enchère de départ
acrylique sur toile format galerie
30 x 40 pouces
Enchère de départ
acrylique sur toile format galerie
30 x 40 pouces
Enchère de départ
acrylique sur toile format galerie
30 x 40 pouces
Enchère de départ
acrylique sur toile format galerie
30 x 40 pouces
Enchère de départ
acrylique sur toile format galerie
36 x 48 pouces
Enchère de départ
acrylique sur toile format galerie
36 x 48 pouces
Enchère de départ
acrylique sur toile format galerie
36 x 48 pouces
Enchère de départ
acrylique sur toile format galerie
36 x 48 pouces
Enchère de départ
acrylique sur toile format galerie
36 x 48 pouces
Enchère de départ
acrylique sur toile format galerie
36 x 48 pouces
Enchère de départ
acrylique sur toile format galerie
30 x 40 pouces
Enchère de départ
61.1 x 76.2 cm
Acrylique sur toile
Enchère de départ
38 x 45,4 Cm
Crayon graphite sur papier et fil de laine rouge
Enchère de départ
53 cm x 43 cm
Lithographie
