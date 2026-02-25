Encan des finissant.es du BAVM 2026

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Organisé par
À propos de cet événement
Enchère de départ
76x57 cm
Gravure
Enchère de départ
70x30 cm
Gravure
Enchère de départ
30x26cm
Gravure
Enchère de départ
38x29cm
Gravure
Enchère de départ
29x38
Gravure
Enchère de départ
32x32cm
Gravure
Enchère de départ
76x68cm
Lithographie et sérigraphie
Enchère de départ
29x24
Gravure
Enchère de départ
31x41cm
Gravure
Enchère de départ
VENDUS ENSEMBLES
Environ 2 pouces par 2 pouces
Bronze
Enchère de départ
8x10
Impression jet d’encre sur papier
Enchère de départ
8x10
Impression jet d’encre sur papier
Enchère de départ
8x10
Impression jet d’encre sur papier
Enchère de départ
8x10
Impression jet d’encre sur papier
Enchère de départ
8x10
Impression jet d’encre sur papier
Enchère de départ
8x10
Impression jet d’encre sur papier
Enchère de départ
8x10
Impression jet d’encre sur papier
Enchère de départ
8x10
Impression jet d’encre sur papier
Enchère de départ
Exemplaire 1
11x10
Gravure
Enchère de départ
Exemplaire 2
11x10
Gravure
Enchère de départ
10po x 8po
Gravure
Enchère de départ
Exemplaire 1
11x10
Gravure
Enchère de départ
Exemplaire 2
11x10
Gravure
Enchère de départ
Exemplaire 1
11,5x10
Gravure
Enchère de départ
Exemplaire 2
11,5x10
Gravure
Enchère de départ
Exemplaire 1
11x10
Gravure
Enchère de départ
Exemplaire 2
11x10
Gravure
Enchère de départ
15x10
Gravure
Enchère de départ
11x7,5
Gravure
Enchère de départ
11x7,5
Gravure
Enchère de départ
13x9,5
Gravure
Enchère de départ
13,5x10,5
Gravure
Enchère de départ
11,5x10
Gravure
Enchère de départ
11x10
Enchère de départ
22,5x15
Gravure
Enchère de départ
22,5x15
Gravure
Enchère de départ
29x40 pouces
Papier magasines sur carton brute
Enchère de départ
29x40
papier magasines sur carton brute
Enchère de départ
2 x 6 po
Céramique
Enchère de départ
6 x 3 po
Céramique
Enchère de départ
4 po x 3 po
Céramique
Enchère de départ
6 1/2 x 6 1/2 po
Céramique
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