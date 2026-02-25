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Organisé par

Les finissants du BAVM

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan des finissant.es du BAVM 2026

Lieu de prise en charge

Édifice La Fabrique, 295 Boulevard Charest E, Québec, QC G1K 3H1, Canada

Racines communes, Magalie Boucher item
Racines communes, Magalie Boucher
500 $

Enchère de départ

76x57 cm

Gravure

Route vers Grenoble, Magalie Boucher item
Route vers Grenoble, Magalie Boucher
300 $

Enchère de départ

70x30 cm

Gravure

Phénomène rare, Magalie Boucher item
Phénomène rare, Magalie Boucher
110 $

Enchère de départ

30x26cm

Gravure

Sans titre, Magalie Boucher item
Sans titre, Magalie Boucher
140 $

Enchère de départ

38x29cm

Gravure

Mutation, Magalie Boucher item
Mutation, Magalie Boucher
150 $

Enchère de départ

29x38

Gravure

Support moral, Magalie Boucher item
Support moral, Magalie Boucher
110 $

Enchère de départ

32x32cm

Gravure

Dunes poilues, Magalie Boucher item
Dunes poilues, Magalie Boucher
225 $

Enchère de départ

76x68cm

Lithographie et sérigraphie

Lierre, Magalie Boucher item
Lierre, Magalie Boucher
295 $

Enchère de départ

29x24

Gravure

Mutation, Magalie Boucher item
Mutation, Magalie Boucher
150 $

Enchère de départ

31x41cm

Gravure

Étude de chanterelle 1, Stésy Mcinnis Rail item
Étude de chanterelle 1, Stésy Mcinnis Rail
130 $

Enchère de départ

VENDUS ENSEMBLES

Environ 2 pouces par 2 pouces

Bronze

La femme et ses oiseaux, Jacob Mercier item
La femme et ses oiseaux, Jacob Mercier
25 $

Enchère de départ

8x10

Impression jet d’encre sur papier

La sieste, Jacob Mercier item
La sieste, Jacob Mercier
25 $

Enchère de départ

8x10

Impression jet d’encre sur papier

Bulle, Jacob Mercier item
Bulle, Jacob Mercier
25 $

Enchère de départ

8x10

Impression jet d’encre sur papier

Souliers, Jacob Mercier item
Souliers, Jacob Mercier
25 $

Enchère de départ

8x10

Impression jet d’encre sur papier

Drapeau jaune, Jacob Mercier item
Drapeau jaune, Jacob Mercier
25 $

Enchère de départ

8x10

Impression jet d’encre sur papier

Pose bikini !, Jacob Mercier item
Pose bikini !, Jacob Mercier
25 $

Enchère de départ

8x10

Impression jet d’encre sur papier

BINGO !, Jacob Mercier item
BINGO !, Jacob Mercier
25 $

Enchère de départ

8x10

Impression jet d’encre sur papier

Chien pompier, Jacob Mercier item
Chien pompier, Jacob Mercier
25 $

Enchère de départ

8x10

Impression jet d’encre sur papier

Sans titre, Emile Mathier item
Sans titre, Emile Mathier
60 $

Enchère de départ

Exemplaire 1

11x10

Gravure

Sans titre, Emile Mathier item
Sans titre, Emile Mathier
60 $

Enchère de départ

Exemplaire 2

11x10

Gravure

Sans titre, Emile Mathier item
Sans titre, Emile Mathier
60 $

Enchère de départ

10po x 8po

Gravure

Sans titre, Emile Mathier item
Sans titre, Emile Mathier
60 $

Enchère de départ

Exemplaire 1

11x10

Gravure

Sans titre, Emile Mathier item
Sans titre, Emile Mathier
60 $

Enchère de départ

Exemplaire 2

11x10

Gravure

Le pecheur, Emilie Mathier item
Le pecheur, Emilie Mathier
70 $

Enchère de départ

Exemplaire 1

11,5x10

Gravure

Le pecheur, Emilie Mathier item
Le pecheur, Emilie Mathier
70 $

Enchère de départ

Exemplaire 2

11,5x10

Gravure

Sans titre, Emile Mathier item
Sans titre, Emile Mathier
60 $

Enchère de départ

Exemplaire 1

11x10

Gravure

Sans titre, Emile Mathier item
Sans titre, Emile Mathier
60 $

Enchère de départ

Exemplaire 2

11x10

Gravure

Sans titre, Emile Mathier item
Sans titre, Emile Mathier
70 $

Enchère de départ

15x10

Gravure

Sans titre, Emile Mathier item
Sans titre, Emile Mathier
60 $

Enchère de départ

11x7,5

Gravure

Sans titre, Emile Mathier item
Sans titre, Emile Mathier
60 $

Enchère de départ

11x7,5

Gravure

Sans titre, Emile Mathier item
Sans titre, Emile Mathier
70 $

Enchère de départ

13x9,5

Gravure

Sans titre, Emile Mathier item
Sans titre, Emile Mathier
90 $

Enchère de départ

13,5x10,5

Gravure

Sans titre, Emile Mathier item
Sans titre, Emile Mathier
90 $

Enchère de départ

11,5x10

Gravure

Sans titre, Emile Mathier item
Sans titre, Emile Mathier
90 $

Enchère de départ

11x10

Sans titre, Emile Mathier item
Sans titre, Emile Mathier
250 $

Enchère de départ

22,5x15

Gravure

Sans titre, Emile Mathier item
Sans titre, Emile Mathier
90 $

Enchère de départ

22,5x15

Gravure

Carré de ciel, Hadrien Rheault item
Carré de ciel, Hadrien Rheault
250 $

Enchère de départ

29x40 pouces

Papier magasines sur carton brute

Des retailles, Hadrien Rheault item
Des retailles, Hadrien Rheault
250 $

Enchère de départ

29x40

papier magasines sur carton brute

Bouteille, Sebastien Vachon item
Bouteille, Sebastien Vachon
50 $

Enchère de départ

2 x 6 po

Céramique

Carton de lait, Sebastien Vachon item
Carton de lait, Sebastien Vachon
50 $

Enchère de départ

6 x 3 po

Céramique

Canne item
Canne
40 $

Enchère de départ

4 po x 3 po

Céramique

Pain économique, Sebastien Vachon item
Pain économique, Sebastien Vachon
50 $

Enchère de départ

6 1/2 x 6 1/2 po

Céramique

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