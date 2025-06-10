Organisé par

Fondation de la santé et des services sociaux Manicouagan

Encan des présidents d'honneurs

1700 Rue de Bretagne, Baie-Comeau, QC G5C 3S3, Canada

Loge Drakkar
350 $

Enchère de départ

Pétrole MB et Lefebvre Industri-AL vous offrent la possibilité de miser sur une loge du Drakkar pour le match du mercredi 31 décembre à 14h00 contre Cataractes de Shawinigan. Cette loge peut accueillir jusqu'à 12 personnes. Valeur de 800$.
Gril plancha antirouille SlateMC 28 po
300 $

Enchère de départ

• Plaque de cuisson antirouille en acier au carbone prête à l’emploi, pas rouillée • Prétraitée et prête à l’emploi sans autres préparatifs • Chaleur uniforme pour une cuisson optimale sur toute la surface de la plancha • Chauffe à plus de 500 °F pour saisir à feu vif et des bords croustillants • Pare-vent pour protéger les brûleurs et maintenir une température constante • Boutons de commande de précision à réglage progressif en douceur de la chaleur • Zones de chaleur indépendantes qui élargissent les possibilités de cuisson • Sans couche d’apprêt, permet d’utiliser des ustensiles en métal sans crainte Valeur de 699$

