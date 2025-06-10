Encan des présidents d'honneurs

• Plaque de cuisson antirouille en acier au carbone prête à l’emploi, pas rouillée • Prétraitée et prête à l’emploi sans autres préparatifs • Chaleur uniforme pour une cuisson optimale sur toute la surface de la plancha • Chauffe à plus de 500 °F pour saisir à feu vif et des bords croustillants • Pare-vent pour protéger les brûleurs et maintenir une température constante • Boutons de commande de précision à réglage progressif en douceur de la chaleur • Zones de chaleur indépendantes qui élargissent les possibilités de cuisson • Sans couche d’apprêt, permet d’utiliser des ustensiles en métal sans crainte Valeur de 699$

• Plaque de cuisson antirouille en acier au carbone prête à l’emploi, pas rouillée • Prétraitée et prête à l’emploi sans autres préparatifs • Chaleur uniforme pour une cuisson optimale sur toute la surface de la plancha • Chauffe à plus de 500 °F pour saisir à feu vif et des bords croustillants • Pare-vent pour protéger les brûleurs et maintenir une température constante • Boutons de commande de précision à réglage progressif en douceur de la chaleur • Zones de chaleur indépendantes qui élargissent les possibilités de cuisson • Sans couche d’apprêt, permet d’utiliser des ustensiles en métal sans crainte Valeur de 699$

Plus de détails...