Encan des présidents d'honneurs

Pétrole MB et Lefebvre Industri-AL vous offrent la possibilité de miser sur une loge du Drakkar pour le match du mercredi 31 décembre à 14h00 contre Cataractes de Shawinigan. Cette loge peut accueillir jusqu'à 12 personnes. Valeur de 800$.
Gril plancha antirouille SlateMC 28 po
300 $
Enchère de départ
• Plaque de cuisson antirouille en acier au carbone prête à l’emploi, pas rouillée
• Prétraitée et prête à l’emploi sans autres préparatifs
• Chaleur uniforme pour une cuisson optimale sur toute la surface de la plancha
• Chauffe à plus de 500 °F pour saisir à feu vif et des bords croustillants
• Pare-vent pour protéger les brûleurs et maintenir une température constante
• Boutons de commande de précision à réglage progressif en douceur de la chaleur
• Zones de chaleur indépendantes qui élargissent les possibilités de cuisson
• Sans couche d’apprêt, permet d’utiliser des ustensiles en métal sans crainte Valeur de 699$
Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100% de votre achat va à notre mission!