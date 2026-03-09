Fondation Pointe-à-Callière
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À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan d'ordinateurs usagés

Lieu de prise en charge

350 Pl. Royale, Montréal, QC H2Y 3Y5, Canada

iPad item
iPad
75 $

Enchère de départ

iPad Pro 2e génération

Nom du modèle : Ipad Pro (10,5 pouces)

Numéro de modèle : MQDTCL/A

Numéro de série : DMPQJ12XJ28K

Capacité : 64 Go


*Les couleurs peuvent varier.

Mac-01 item
Mac-01
125 $

Enchère de départ

Nom du modèle : iMac

Type du modèle : 21.5-inch, 2017

Identifiant du modèle : iMac18,1

Identifiant du circuit : Mac-4B682C642B45593E

Nom du processeur : Dual-Core Intel Core i5 CPU 7360U

Modèle du processeur : Kaby Lake

Vitesse du processeur : 2.3 GHz

Nombre de processeurs : 1

Nombre total de cœurs : 2

Taille de la mémoire : 8 Go 2133 MHz DDR4 SO-DIMM

Modèle de graphismes : Intel Iris Plus Graphics 640 1536 Mo

Fabriqué en : mai 2019

Numéro de série : C02YP3VNH7JY



Mac-02 item
Mac-02
75 $

Enchère de départ

Nom du modèle : Mac mini

Type du modèle : Late 2014

Identifiant du modèle : Macmini7,1

Identifiant du circuit : Mac-35C5E08120C7EEAF

Nom du processeur : Dual-Core Intel Core i5 CPU 4308U

Modèle du processeur : Haswell

Vitesse du processeur : 2.8 GHz

Nombre de processeurs : 1

Nombre total de cœurs : 2

Taille de la mémoire : 16 Go 1600 MHz DDR3

Modèle de graphismes : Intel Iris 1536 Mo

Fabriqué en : mars 2017

Numéro de série : C07TG082G1J2




Mac-03 item
Mac-03
100 $

Enchère de départ

Nom du modèle : iMac

Type du modèle : Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015

Identifiant du modèle : Mac16,2

Identifiant du circuit : Mac-FFE5EF870D7BA81A

Nom du processeur : Quad-Core Intel Core i5 CPU 5675R

Modèle du processeur : Broadwell

Vitesse du processeur : 3.1 GHz

Nombre de processeurs : 1

Nombre total de cœurs : 4

Taille de la mémoire : 8 Go 1867 MHz DDR3

Modèle de graphismes : Intel Iris Pro Graphics 6200 1536 Mo

Fabriqué en : mai 2016

Numéro de série : D25RQ0M3GG7F


Mac-04 item
Mac-04
125 $

Enchère de départ

Nom du modèle : iMac

Type du modèle : 21.5-inch, 2017

Identifiant du modèle : iMac18,1

Identifiant du circuit : Mac-4B682C642B45593E

Nom du processeur : Dual-Core Intel Core i5 CPU 7360U

Modèle du processeur : Kaby Lake

Vitesse du processeur : 2.3 GHz

Nombre de processeurs : 1

Nombre total de cœurs : 2

Taille de la mémoire : 8 Go 2133 MHz DDR4 SO-DIMM

Modèle de graphismes : Intel Iris Plus Graphics 640 1536 Mo

Fabriqué en : mars 2019

Numéro de série : C02YG0MSH7VF

Mac-05 item
Mac-05
125 $

Enchère de départ

Nom du modèle : iMac

Type du modèle : 21.5-inch, 2017

Identifiant du modèle : iMac18,1

Identifiant du circuit : Mac-4B682C642B45593E

Nom du processeur : Dual-Core Intel Core i5 CPU 7360U

Modèle du processeur : Kaby Lake

Vitesse du processeur : 2.3 GHz

Nombre de processeurs : 1

Nombre total de cœurs : 2

Taille de la mémoire : 8 Go 2133 MHz DDR4 SO-DIMM

Modèle de graphismes : Intel Iris Plus Graphics 640 1536 Mo

Fabriqué en : mai 2019

Numéro de série : C02YR2DCH7JY


Mac-06 item
Mac-06
125 $

Enchère de départ

Nom du modèle : iMac

Type du modèle : 21.5-inch, 2017

Identifiant du modèle : iMac18,1

Identifiant du circuit : Mac-4B682C642B45593E

Nom du processeur : Dual-Core Intel Core i5 CPU 7360U

Modèle du processeur : Kaby Lake

Vitesse du processeur : 2.3 GHz

Nombre de processeurs : 1

Nombre total de cœurs : 2

Taille de la mémoire : 8 Go 2133 MHz DDR4 SO-DIMM

Modèle de graphismes : Intel Iris Plus Graphics 640 1536 Mo

Fabriqué en : mai 2019

Numéro de série : C02YR2D1H7JY

Mac-07 item
Mac-07
100 $

Enchère de départ

Nom du modèle : MacBook Air

Type du modèle : 13-inch, Early 2015

Identifiant du modèle : MacBookAir7,2

Identifiant du circuit : Mac-937CB26E2E02BB01

Nom du processeur : Dual-Core Intel Core i5 CPU 5250U

Modèle du processeur : Broadwell

Vitesse du processeur : 1.6 GHz

Nombre de processeurs : 1

Nombre total de coeurs : 2

Taille de la mémoire : 8 Go 1600 MHz DDR3

Modèle de graphismes : Intel HD Graphics 6000 1536 Mo

Fabriqué en : avril 2016

Numéro de série : C02RH0E4H3QF

Mac-09 item
Mac-09
150 $

Enchère de départ

Nom du modèle : MacBook Pro

Type du modèle : 13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 Ports

Identifiant du modèle : MacBookPro14,1

Identifiant du circuit : Mac-B4831CEBD52A0C4C

Nom du processeur : Dual-Core Intel Core i5 CPU 7360U

Modèle du processeur : Kaby Lake

Vitesse du processeur : 2.3 GHz

Nombre de processeurs : 1

Nombre total de coeurs : 2

Taille de la mémoire : 8 Go 2133 MHz LPDDR3

Modèle de graphismes : Intel Iris Plus Graphics 640 1536 Mo

Fabriqué en : mars 2019

Numéro de série : FVFYG28AHV2F

PC-01 item
PC-01
50 $

Enchère de départ

Lenovo ThinkCentre M700 Tower

Système d'opération : Microsoft Windows 10 Professionnel 64-Bit

Identifiant du modèle : 10GR0023US

Numéro de série : MJ0539KF

Nombre de processeurs : 1

Description du processeur : Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz

Mémoire : 8192Mo

Disque dur : 223.6Go


*Les couleurs peuvent varier.


PC-02 item
PC-02
100 $

Enchère de départ

HP ProDesk 400 G6 SFF

Système d'opération : Microsoft Windows 11 Professionnel 64-Bit

Numéro de série : MXL9505K8N

Nombre de processeurs : 1

Description du processeur : Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz

Mémoire : 8192Mo

Disque dur : 238.5Go


*Les couleurs peuvent varier.


PC-03 item
PC-03
75 $

Enchère de départ

HP ProDesk 600 G4 SFF

Système d'opération : Microsoft Windows 11 Professionnel 64-Bit

Numéro de série : MXL9212KBQ

Nombre de processeurs : 1

Description du processeur : Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz

Mémoire : 8192Mo

Disque dur : 238.5Go


*Les couleurs peuvent varier.

PC-04 item
PC-04
100 $

Enchère de départ

HP EliteDesk 800 G5 Mini

Système d'opération : Microsoft Windows 11 Professionnel 64-Bit

Numéro de série : MXL0463ZCB

Nombre de processeurs : 1

Description du processeur :
Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz

Mémoire : 8192Mo

Disque dur : 238.5Go


*Les couleurs peuvent varier.


PC-06 item
PC-06
50 $

Enchère de départ

Dell Latitude E5570

Système d'opération : Microsoft Windows 11 Professionnel 64-Bit

Numéro de série : FZ6PTF2

Nombre de processeurs : 1

Description du processeur : Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz

Mémoire : 8192Mo

Disque dur : 223.6.5Go


*Les couleurs peuvent varier.

PC-07 item
PC-07
150 $

Enchère de départ

HP EliteBook 840 G6

Système d'opération : Microsoft Windows 11 Professionnel 64-Bit

Numéro de série : 5CG0208D50

Nombre de processeurs : 1

Description du processeur : Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz

Mémoire : 16384Mo

Disque dur : 250Gb


*Les couleurs peuvent varier.

PC-08 item
PC-08
150 $

Enchère de départ

HP EliteBook 840 G6

Système d'opération : Microsoft Windows 11 Professionnel 64-Bit

Numéro de série : 5CG0208D4R

Nombre de processeurs : 1

Description du processeur : Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz

Mémoire : 16384Mo

Disque dur : 250Gb


*Les couleurs peuvent varier.

PC-09 item
PC-09
150 $

Enchère de départ

HP EliteBook 840 G6

Système d'opération : Microsoft Windows 11 Professionnel 64-Bit

Numéro de série : 5CG0208D53

Nombre de processeurs : 1

Description du processeur : Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz

Mémoire : 16384Mo

Disque dur : 250Gb


*Les couleurs peuvent varier.

PC-10 item
PC-10
150 $

Enchère de départ

HP EliteBook 840 G6

Système d'opération : Microsoft Windows 11 Professionnel 64-Bit

Numéro de série : 5CG0208D4V

Nombre de processeurs : 1

Description du processeur : Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz

Mémoire : 16384Mo

Disque dur : 250Gb


*Les couleurs peuvent varier.

PC-11 item
PC-11
150 $

Enchère de départ

HP EliteBook 840 G6

Système d'opération : Microsoft Windows 11 Professionnel 64-Bit

Numéro de série : 5CG0208D58

Nombre de processeurs : 1

Description du processeur : Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz

Mémoire : 16384Mo

Disque dur : 250Gb


*Les couleurs peuvent varier.

PC-12 item
PC-12
150 $

Enchère de départ

HP EliteBook 840 G6

Système d'opération : Microsoft Windows 11 Professionnel 64-Bit

Numéro de série : 5CG0208D6W

Nombre de processeurs : 1

Description du processeur : Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz

Mémoire : 16384Mo

Disque dur : 250Gb


*Les couleurs peuvent varier.

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