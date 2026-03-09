Encan d'ordinateurs usagés

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À propos de cet événement
Enchère de départ
iPad Pro 2e génération
Nom du modèle : Ipad Pro (10,5 pouces)
Numéro de modèle : MQDTCL/A
Numéro de série : DMPQJ12XJ28K
Capacité : 64 Go
*Les couleurs peuvent varier.
Enchère de départ
Nom du modèle : iMac
Type du modèle : 21.5-inch, 2017
Identifiant du modèle : iMac18,1
Identifiant du circuit : Mac-4B682C642B45593E
Nom du processeur : Dual-Core Intel Core i5 CPU 7360U
Modèle du processeur : Kaby Lake
Vitesse du processeur : 2.3 GHz
Nombre de processeurs : 1
Nombre total de cœurs : 2
Taille de la mémoire : 8 Go 2133 MHz DDR4 SO-DIMM
Modèle de graphismes : Intel Iris Plus Graphics 640 1536 Mo
Fabriqué en : mai 2019
Numéro de série : C02YP3VNH7JY
Enchère de départ
Nom du modèle : Mac mini
Type du modèle : Late 2014
Identifiant du modèle : Macmini7,1
Identifiant du circuit : Mac-35C5E08120C7EEAF
Nom du processeur : Dual-Core Intel Core i5 CPU 4308U
Modèle du processeur : Haswell
Vitesse du processeur : 2.8 GHz
Nombre de processeurs : 1
Nombre total de cœurs : 2
Taille de la mémoire : 16 Go 1600 MHz DDR3
Modèle de graphismes : Intel Iris 1536 Mo
Fabriqué en : mars 2017
Numéro de série : C07TG082G1J2
Enchère de départ
Nom du modèle : iMac
Type du modèle : Retina 4K, 21.5-inch, Late 2015
Identifiant du modèle : Mac16,2
Identifiant du circuit : Mac-FFE5EF870D7BA81A
Nom du processeur : Quad-Core Intel Core i5 CPU 5675R
Modèle du processeur : Broadwell
Vitesse du processeur : 3.1 GHz
Nombre de processeurs : 1
Nombre total de cœurs : 4
Taille de la mémoire : 8 Go 1867 MHz DDR3
Modèle de graphismes : Intel Iris Pro Graphics 6200 1536 Mo
Fabriqué en : mai 2016
Numéro de série : D25RQ0M3GG7F
Enchère de départ
Nom du modèle : iMac
Type du modèle : 21.5-inch, 2017
Identifiant du modèle : iMac18,1
Identifiant du circuit : Mac-4B682C642B45593E
Nom du processeur : Dual-Core Intel Core i5 CPU 7360U
Modèle du processeur : Kaby Lake
Vitesse du processeur : 2.3 GHz
Nombre de processeurs : 1
Nombre total de cœurs : 2
Taille de la mémoire : 8 Go 2133 MHz DDR4 SO-DIMM
Modèle de graphismes : Intel Iris Plus Graphics 640 1536 Mo
Fabriqué en : mars 2019
Numéro de série : C02YG0MSH7VF
Enchère de départ
Nom du modèle : iMac
Type du modèle : 21.5-inch, 2017
Identifiant du modèle : iMac18,1
Identifiant du circuit : Mac-4B682C642B45593E
Nom du processeur : Dual-Core Intel Core i5 CPU 7360U
Modèle du processeur : Kaby Lake
Vitesse du processeur : 2.3 GHz
Nombre de processeurs : 1
Nombre total de cœurs : 2
Taille de la mémoire : 8 Go 2133 MHz DDR4 SO-DIMM
Modèle de graphismes : Intel Iris Plus Graphics 640 1536 Mo
Fabriqué en : mai 2019
Numéro de série : C02YR2DCH7JY
Enchère de départ
Nom du modèle : iMac
Type du modèle : 21.5-inch, 2017
Identifiant du modèle : iMac18,1
Identifiant du circuit : Mac-4B682C642B45593E
Nom du processeur : Dual-Core Intel Core i5 CPU 7360U
Modèle du processeur : Kaby Lake
Vitesse du processeur : 2.3 GHz
Nombre de processeurs : 1
Nombre total de cœurs : 2
Taille de la mémoire : 8 Go 2133 MHz DDR4 SO-DIMM
Modèle de graphismes : Intel Iris Plus Graphics 640 1536 Mo
Fabriqué en : mai 2019
Numéro de série : C02YR2D1H7JY
Enchère de départ
Nom du modèle : MacBook Air
Type du modèle : 13-inch, Early 2015
Identifiant du modèle : MacBookAir7,2
Identifiant du circuit : Mac-937CB26E2E02BB01
Nom du processeur : Dual-Core Intel Core i5 CPU 5250U
Modèle du processeur : Broadwell
Vitesse du processeur : 1.6 GHz
Nombre de processeurs : 1
Nombre total de coeurs : 2
Taille de la mémoire : 8 Go 1600 MHz DDR3
Modèle de graphismes : Intel HD Graphics 6000 1536 Mo
Fabriqué en : avril 2016
Numéro de série : C02RH0E4H3QF
Enchère de départ
Nom du modèle : MacBook Pro
Type du modèle : 13-inch, 2017, Two Thunderbolt 3 Ports
Identifiant du modèle : MacBookPro14,1
Identifiant du circuit : Mac-B4831CEBD52A0C4C
Nom du processeur : Dual-Core Intel Core i5 CPU 7360U
Modèle du processeur : Kaby Lake
Vitesse du processeur : 2.3 GHz
Nombre de processeurs : 1
Nombre total de coeurs : 2
Taille de la mémoire : 8 Go 2133 MHz LPDDR3
Modèle de graphismes : Intel Iris Plus Graphics 640 1536 Mo
Fabriqué en : mars 2019
Numéro de série : FVFYG28AHV2F
Enchère de départ
Lenovo ThinkCentre M700 Tower
Système d'opération : Microsoft Windows 10 Professionnel 64-Bit
Identifiant du modèle : 10GR0023US
Numéro de série : MJ0539KF
Nombre de processeurs : 1
Description du processeur : Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz
Mémoire : 8192Mo
Disque dur : 223.6Go
*Les couleurs peuvent varier.
Enchère de départ
HP ProDesk 400 G6 SFF
Système d'opération : Microsoft Windows 11 Professionnel 64-Bit
Numéro de série : MXL9505K8N
Nombre de processeurs : 1
Description du processeur : Intel(R) Core(TM) i5-9500 CPU @ 3.00GHz
Mémoire : 8192Mo
Disque dur : 238.5Go
*Les couleurs peuvent varier.
Enchère de départ
HP ProDesk 600 G4 SFF
Système d'opération : Microsoft Windows 11 Professionnel 64-Bit
Numéro de série : MXL9212KBQ
Nombre de processeurs : 1
Description du processeur : Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz
Mémoire : 8192Mo
Disque dur : 238.5Go
*Les couleurs peuvent varier.
Enchère de départ
HP EliteDesk 800 G5 Mini
Système d'opération : Microsoft Windows 11 Professionnel 64-Bit
Numéro de série : MXL0463ZCB
Nombre de processeurs : 1
Description du processeur :
Intel(R) Core(TM) i5-9500T CPU @ 2.20GHz
Mémoire : 8192Mo
Disque dur : 238.5Go
*Les couleurs peuvent varier.
Enchère de départ
Dell Latitude E5570
Système d'opération : Microsoft Windows 11 Professionnel 64-Bit
Numéro de série : FZ6PTF2
Nombre de processeurs : 1
Description du processeur : Intel(R) Core(TM) i5-6300U CPU @ 2.40GHz
Mémoire : 8192Mo
Disque dur : 223.6.5Go
*Les couleurs peuvent varier.
Enchère de départ
HP EliteBook 840 G6
Système d'opération : Microsoft Windows 11 Professionnel 64-Bit
Numéro de série : 5CG0208D50
Nombre de processeurs : 1
Description du processeur : Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz
Mémoire : 16384Mo
Disque dur : 250Gb
*Les couleurs peuvent varier.
Enchère de départ
HP EliteBook 840 G6
Système d'opération : Microsoft Windows 11 Professionnel 64-Bit
Numéro de série : 5CG0208D4R
Nombre de processeurs : 1
Description du processeur : Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz
Mémoire : 16384Mo
Disque dur : 250Gb
*Les couleurs peuvent varier.
Enchère de départ
HP EliteBook 840 G6
Système d'opération : Microsoft Windows 11 Professionnel 64-Bit
Numéro de série : 5CG0208D53
Nombre de processeurs : 1
Description du processeur : Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz
Mémoire : 16384Mo
Disque dur : 250Gb
*Les couleurs peuvent varier.
Enchère de départ
HP EliteBook 840 G6
Système d'opération : Microsoft Windows 11 Professionnel 64-Bit
Numéro de série : 5CG0208D4V
Nombre de processeurs : 1
Description du processeur : Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz
Mémoire : 16384Mo
Disque dur : 250Gb
*Les couleurs peuvent varier.
Enchère de départ
HP EliteBook 840 G6
Système d'opération : Microsoft Windows 11 Professionnel 64-Bit
Numéro de série : 5CG0208D58
Nombre de processeurs : 1
Description du processeur : Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz
Mémoire : 16384Mo
Disque dur : 250Gb
*Les couleurs peuvent varier.
Enchère de départ
HP EliteBook 840 G6
Système d'opération : Microsoft Windows 11 Professionnel 64-Bit
Numéro de série : 5CG0208D6W
Nombre de processeurs : 1
Description du processeur : Intel(R) Core(TM) i5-8265U CPU @ 1.60GHz
Mémoire : 16384Mo
Disque dur : 250Gb
*Les couleurs peuvent varier.
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