Organisé par

Théâtre Périscope

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan du 40e · Théâtre Périscope

Lieu de prise en charge

2 Rue Crémazie E, Québec, QC G1R 2V2, Canada

Une nuitée à l'Hôtel & Spa le Germain Charlevoix item
Une nuitée à l'Hôtel & Spa le Germain Charlevoix
150 $

Enchère de départ

Valeur de 500$. Une (1) nuitée en occupation double à l'Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix, incluant le petit à-déjeuner pour 2 personnes en formule buffet au restaurant Les Labours.

Deux bracelets Zone Privilège du FEQ 2026 item
Deux bracelets Zone Privilège du FEQ 2026
150 $

Enchère de départ

Valeur de 500$. Deux (2) bracelets Zone Privilège du Festival d'été de Québec, pour une (1) soirée au choix du gagnant du 9 au 19 juillet 2026.

Soirée découverte aux Salons d'Edgar item
Soirée découverte aux Salons d'Edgar
100 $

Enchère de départ

Valeur de 250$. Le forfait comprend deux cocktails d'accueil, deux entrées à partager, deux repas, une bouteille de vin, un dessert à partager et deux digestifs. Pourboire non inclus.

Carte-cadeau pour la boutique Les Ptits mosus item
Carte-cadeau pour la boutique Les Ptits mosus
100 $

Enchère de départ

Valeur de 250$. Une (1) carte-cadeau valide sur la boutique pour enfants Les Ptits Mosus à Québec.

Carte-cadeau pour la boutique Les Ptits mosus item
Carte-cadeau pour la boutique Les Ptits mosus
100 $

Enchère de départ

Valeur de 250$. Une (1) carte-cadeau valide sur la boutique pour enfants Les Ptits Mosus à Québec.

Œuvre de Paolo Baruffaldi item
Œuvre de Paolo Baruffaldi
150 $

Enchère de départ

Valeur de 250$. Par l'artiste Paolo Baruffaldi (né en 1948), Il Cornevole diVenezio. Gravure eau-forte et aquatinte. 33,5 cm x 25 cm.

Œuvre d'André Garant. item
Œuvre d'André Garant.
150 $

Enchère de départ

Valeur de 250$. Par l'artiste André Garant (1923-2003). Sans titre. 1979. Lavis. 24 cm x 33 cm.

Paire de billets pour Évangeline au Grand Théâtre item
Paire de billets pour Évangeline au Grand Théâtre
100 $

Enchère de départ

Valeur de 240$. Deux (2) billets pour le spectacle musical Évangeline présentés au Grand Théâtre de Québec. Valides pour la représentation du 4 septembre 2026.

Carte-cadeau pour le Strom Spa Nordique offert par Beneva item
Carte-cadeau pour le Strom Spa Nordique offert par Beneva
60 $

Enchère de départ

Valeur de 150$. Offerte par Beneva, une (1) carte-cadeau pour le Strom Spa Nordique.

Abonnement de 6 billets pour Premier acte item
Abonnement de 6 billets pour Premier acte
60 $

Enchère de départ

Valeur de 120$. Une carte d'abonnement pour 6 billets à Premier Acte.

Quatre livres édités par Atelier 10 item
Quatre livres édités par Atelier 10 item
Quatre livres édités par Atelier 10 item
Quatre livres édités par Atelier 10 item
Quatre livres édités par Atelier 10
35 $

Enchère de départ

Valeur de 80$. Lot de quatre (4) pièces de théâtre éditées par Atelier 10: Heimat/Revenir de Mary-Lee Picknell; Fondre de Emmanuelle Jimenez; Pisser debout sans lever sa jupe, d'Olivier Arteau; Quinze façons de te retrouver de Anne-Marie Olivier.

Laissez-passer pour le Cinéma Cartier item
Laissez-passer pour le Cinéma Cartier
25 $

Enchère de départ

Valeur de 62$. Quatre (4) entrées pour le Cinéma Cartier.

Billets pour La Caserne item
Billets pour La Caserne
20 $

Enchère de départ

Valeur de 52$. Deux (2) billets valides pour un spectacle au choix de la saison 2026-2027 de La Caserne - scène jeune public.

Laissez-passer pour une visite au MNBAQ item
Laissez-passer pour une visite au MNBAQ
5 $

Enchère de départ

Valeur de 25$. Un (1) laissez-passer valide pour une visite au Musée national des beaux-arts du Québec.

Abonnement de 6 pièces au Théâtre Périscope item
Abonnement de 6 pièces au Théâtre Périscope
100 $

Enchère de départ

Valeur de 240$. Un abonnement donnant accès à six (6) spectacles pour une (1) personne au Théâtre Périscope. Valable pour la saison 2026-2027.

Abonnement de 3 pièces au Théâtre Périscope item
Abonnement de 3 pièces au Théâtre Périscope
60 $

Enchère de départ

Valeur de 120$. Un abonnement donnant accès à trois (3) spectacles pour une (1) personne au Théâtre Périscope. Valable pour la saison 2026-2027.

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