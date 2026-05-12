Encan du 40e · Théâtre Périscope

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À propos de cet événement
Enchère de départ
Valeur de 500$. Une (1) nuitée en occupation double à l'Hôtel & Spa Le Germain Charlevoix, incluant le petit à-déjeuner pour 2 personnes en formule buffet au restaurant Les Labours.
Enchère de départ
Valeur de 500$. Deux (2) bracelets Zone Privilège du Festival d'été de Québec, pour une (1) soirée au choix du gagnant du 9 au 19 juillet 2026.
Enchère de départ
Valeur de 250$. Le forfait comprend deux cocktails d'accueil, deux entrées à partager, deux repas, une bouteille de vin, un dessert à partager et deux digestifs. Pourboire non inclus.
Enchère de départ
Valeur de 250$. Une (1) carte-cadeau valide sur la boutique pour enfants Les Ptits Mosus à Québec.
Enchère de départ
Valeur de 250$. Une (1) carte-cadeau valide sur la boutique pour enfants Les Ptits Mosus à Québec.
Enchère de départ
Valeur de 250$. Par l'artiste Paolo Baruffaldi (né en 1948), Il Cornevole diVenezio. Gravure eau-forte et aquatinte. 33,5 cm x 25 cm.
Enchère de départ
Valeur de 250$. Par l'artiste André Garant (1923-2003). Sans titre. 1979. Lavis. 24 cm x 33 cm.
Enchère de départ
Valeur de 240$. Deux (2) billets pour le spectacle musical Évangeline présentés au Grand Théâtre de Québec. Valides pour la représentation du 4 septembre 2026.
Enchère de départ
Valeur de 150$. Offerte par Beneva, une (1) carte-cadeau pour le Strom Spa Nordique.
Enchère de départ
Valeur de 120$. Une carte d'abonnement pour 6 billets à Premier Acte.
Enchère de départ
Valeur de 80$. Lot de quatre (4) pièces de théâtre éditées par Atelier 10: Heimat/Revenir de Mary-Lee Picknell; Fondre de Emmanuelle Jimenez; Pisser debout sans lever sa jupe, d'Olivier Arteau; Quinze façons de te retrouver de Anne-Marie Olivier.
Enchère de départ
Valeur de 62$. Quatre (4) entrées pour le Cinéma Cartier.
Enchère de départ
Valeur de 52$. Deux (2) billets valides pour un spectacle au choix de la saison 2026-2027 de La Caserne - scène jeune public.
Enchère de départ
Valeur de 25$. Un (1) laissez-passer valide pour une visite au Musée national des beaux-arts du Québec.
Enchère de départ
Valeur de 240$. Un abonnement donnant accès à six (6) spectacles pour une (1) personne au Théâtre Périscope. Valable pour la saison 2026-2027.
Enchère de départ
Valeur de 120$. Un abonnement donnant accès à trois (3) spectacles pour une (1) personne au Théâtre Périscope. Valable pour la saison 2026-2027.
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