Observatoire d'Oiseaux de Rimouski

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Observatoire d'Oiseaux de Rimouski

À propos de cet événement

Ventes fermées

Encan du Festival des oiseaux de Rimouski !

Série Livres photos JC Lemay - Couleurs de la Nature
50 $

Enchère de départ

Série complète de livres de JC Lemay Photo format zines, ayant chacun une thématique précise. AQUA présente des images de l'eau et des vagues, TERRA des paysages du Québec et FAUNA, notre riche faune. Vous verrez au fil des pages et des livres une progression dans les photos et les sujets, mais aussi une panoplie de couleurs et plus de 300 photos uniques.

Le petit dernier, TAÏGA, diffère des 3 autres par la présence d'un récit d'aventure complet, raconté en mots et évidemment, en images! Vous y trouverez donc un texte en cinq parties captivantes, qui accompagne les photographies.

La série complète comprend les quatre livres format zine de 68 à 72 pages, couverture souple, de format 8.5x11 pouces.


JC Lemay Photo est une boutique et galerie située au centre-ville de Rimouski, présentant des photographies de nature sauvage du Québec et d'ailleurs, par Jean-Christophe Lemay.

Scope & trépied ZEISS
885 $

Enchère de départ

Oeuvre Cyanotype de Julien Vasseur
40 $

Enchère de départ

Guide ornithologue privé - Dimanche 31 mai
50 $

Enchère de départ

Passez la dernière journée du festival avec un guide privé ! Augmentez vos chances de voir le plus d'espèces possibles ...

Autocollants OOR
2 $

Enchère de départ

TOUS les autocollants de l'OOR !

Don pour l'OOR
50 $

Enchère de départ

Sortie Ornitho avec Mikaël Jaffré
50 $

Enchère de départ

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