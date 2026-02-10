Encan du Festival des oiseaux de Rimouski !

Série complète de livres de JC Lemay Photo format zines, ayant chacun une thématique précise. AQUA présente des images de l'eau et des vagues, TERRA des paysages du Québec et FAUNA, notre riche faune. Vous verrez au fil des pages et des livres une progression dans les photos et les sujets, mais aussi une panoplie de couleurs et plus de 300 photos uniques.



Le petit dernier, TAÏGA, diffère des 3 autres par la présence d'un récit d'aventure complet, raconté en mots et évidemment, en images! Vous y trouverez donc un texte en cinq parties captivantes, qui accompagne les photographies.



La série complète comprend les quatre livres format zine de 68 à 72 pages, couverture souple, de format 8.5x11 pouces.





JC Lemay Photo est une boutique et galerie située au centre-ville de Rimouski, présentant des photographies de nature sauvage du Québec et d'ailleurs, par Jean-Christophe Lemay.