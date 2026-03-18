Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud

Organisé par

Fondation Yvon Deschamps Centre-Sud

À propos de cet événement

Encan du Quille-O-Thon à Yvon

Lieu de prise en charge

3350 Rue Ontario E, Montréal, QC H1W 1P7, Canada

Photo autographiée - Mike Ward et Yvon Deschamps item
Photo autographiée - Mike Ward et Yvon Deschamps
50 $

Enchère de départ

Misez sur cette photo unique signée par Yvon Deschamps et Mike Ward eux-mêmes! (Crédit photo: Michel Grenier)

Inspiration Pop art autographiée - Yvon Deschamps item
Inspiration Pop art autographiée - Yvon Deschamps
50 $

Enchère de départ

Misez sur cette inspiration style Pop Art produite par Yan Thériault signée par Yvon Deschamps lui-même!

Vinyle autographié 1 item
Vinyle autographié 1
50 $

Enchère de départ

Misez sur ce lot inédit signé par Yvon Deschamps lui-même. « La Sexualité » est un monologue et un album emblématique d'Yvon Deschamps sorti en 1972, explorant avec l'humour et dérision les tabous. les relations de couple et la libération sexuelle au Québec. À travers son personnage de « mononcle » souvent naïf ou dépassé, Deschamps aborde la sexualité comme une dynamique de pouvoir et d'incompréhension.

Vinyle autographié 2 item
Vinyle autographié 2
50 $

Enchère de départ

Misez sur ce lot inédit signé par Yvon Deschamps lui-même!

Nuitée 2 personnes - Double Tree par Hilton Québec Resort item
Nuitée 2 personnes - Double Tree par Hilton Québec Resort
150 $

Enchère de départ

Misez sur cette nuitée pour deux (2) personnes au DoubleTree par Hilton Québec Resort (Situé à Québec). Ce certificat inclut:Une nuit en chambre avec lit King en occupation double, le petit-déjeuner ET le souper pour deux (2) personnes au restaurant Le Dijon (Valeur de 600$).

Nuitée 2 personnes - Hôtel Le Parc item
Nuitée 2 personnes - Hôtel Le Parc
75 $

Enchère de départ

Misez sur cette nuitée à l'Hôtel Le Parc comprenant deux déjeuners au restaurant de l’hôtel Bistro 75! (Valeur:)

Festival Western de St-Tite item
Festival Western de St-Tite
35 $

Enchère de départ

Misez sur cette paire de billets vous donnera accès au rodéo professionnel La Grande Chevauchée le 13 septembre prochain au Festival Western de St-Tite! (Valeur: 82$)

CF Montréal item
CF Montréal
50 $

Enchère de départ

Misez sur ce lot et obtenez 2 billets pour un match régulier au Stade Saputo, ainsi que deux t-shirts du CF Montréal!

Omnium Banque Nationale item
Omnium Banque Nationale
50 $

Enchère de départ

Misez sur ces deux (2) billets du niveau 200 pour assister à la séance de jour de l’Omnium Banque Nationale présenté par Rogers le mardi 4 août 2026 offerts par Tennis Canada. (Valeur actuelle: 178$)

Match des Roses de Montréal item
Match des Roses de Montréal
50 $

Enchère de départ

Misez sur ce lot et obtenez une expérience totale avec: une paire de billets pour l'un des matchs à domicile des Roses de Montréal lors de la saison 2026, accompagné d'une photo sur le terrain en après-match avec des joueuses. Le tout pour une valeur de 250$. 


Abonnement platine annuel Écono Fitness 2 item
Abonnement platine annuel Écono Fitness 2
100 $

Enchère de départ

Éconofitness, c’est le plus grand réseau de gyms libre-service au Québec, avec plus de 75 super beaux gyms à très bas prix. Tu y trouves de l’équipement de qualité en grande quantité (oui, il y en a pour tout le monde!) et une Zone Détente Platine avec chaises de massage, hydromassage et cryothérapie pour relaxer après ton entrainement. (Valeur:415,75$)

Abonnement platine annuel Écono Fitness 1 item
Abonnement platine annuel Écono Fitness 1
100 $

Enchère de départ

Éconofitness, c’est le plus grand réseau de gyms libre-service au Québec, avec plus de 75 super beaux gyms à très bas prix. Tu y trouves de l’équipement de qualité en grande quantité (oui, il y en a pour tout le monde!) et une Zone Détente Platine avec chaises de massage, hydromassage et cryothérapie pour relaxer après ton entrainement. (Valeur:415,75$)

Abonnement à la salle d'entraînement (ASCCS) item
Abonnement à la salle d'entraînement (ASCCS)
75 $

Enchère de départ

Misez sur cet abonnement annuel d'une valeur de 288$+tx afin de profiter des installations de la salle d'entraînement du Centre Yvon Deschamps de l'ASCCS!

Introduction à la navigation pour 2 personnes item
Introduction à la navigation pour 2 personnes
75 $

Enchère de départ

Misez sur ce lot et participez à une introduction à la navigation pour 2 personnes sur le Fleuve Saint-Laurent d’une durée de 3h au départ de la marina de Longueuil (valeur de 258$).

Panier cadeau produits Les Précieuses / Kérastase item
Panier cadeau produits Les Précieuses / Kérastase
100 $

Enchère de départ

Misez sur ce magnifique coffret cadeau de produits de la marque québécoise Les Précieuses d'une valeur de 383$ contenant:

  • 1 Coffret Kérastase
  • 5 paires de Patchs pour le contour des yeux
  • 2 Masques pour le visage
  • 1 Ensemble de bandeau et poignet pour faire ses soins
  • 1 Peignoir en satin champagne


Panier cadeau - Chantal Lacroix item
Panier cadeau - Chantal Lacroix
35 $

Enchère de départ

Misez sur ce magnifique panier-cadeau de la boutique Collection Chantal Lacroix incluant: 1 planche à pizza, un duo tasse-théière, un magasine S.O.S Vivre mieux, un tapis de souris, des coupons-rabais pour la boutique et un moule à glaçons en forme de coeur. (Valeur: 100$)

Carte cadeau Aubainerie (200$) item
Carte cadeau Aubainerie (200$)
60 $

Enchère de départ

Garnissez votre garde-robe chez l'Aubainerie en misant sur cette carte-cadeau d'une valeur de 200$

Collier collection Aimons-nous item
Collier collection Aimons-nous
50 $

Enchère de départ

Valeur 150$

Distillerie des Trois Lacs 1 item
Distillerie des Trois Lacs 1
35 $

Enchère de départ

Misez sur ce lot afin de découvrir les merveilles de la distillerie des Trois Lacs avec une expérience complète incluant 4 visites à la distillerie et une dégustation de leurs produits! (Valeur: 100$)

Distillerie des Trois Lacs 2 item
Distillerie des Trois Lacs 2
35 $

Enchère de départ

Misez sur ce lot afin de découvrir les merveilles de la distillerie des Trois Lacs avec une expérience complète incluant 4 visites à la distillerie et une dégustation de leurs produits! (Valeur: 100$)

Rachelle Elie - 11 novembre 2026 item
Rachelle Elie - 11 novembre 2026
20 $

Enchère de départ

Misez sur cette paire de billets et découvrez Rachelle Elie, bête de scène à paillettes et humoriste anglophone préférée des Québécois, présente Lâchée Lousse, son tout premier one-woman show en français !

Dans ce spectacle haut en couleur, Rachelle célèbre la liberté qu’elle a trouvée dans sa nouvelle vie au Québec, sa passion pour la culture d’ici et son affection pour nos expressions savoureuses.

Avec humour et franchise, elle nous parle de sa vie de femme nouvellement célibataire, de ses aventures amoureuses et de la mission (pas toujours simple!) d’élever des garçons pour en faire des hommes bons.

Une soirée éclatée, pleine de rires et de pur plaisir, à l’image de Rachelle! (Valeur de 80$)

Patrick Groulx - 22 mai 2026 item
Patrick Groulx - 22 mai 2026
20 $

Enchère de départ

Misez sur cette paire de billets et assistez à la représentation de Patrick Groulx, enfin de retour sur scène pour présenter son 5e one-man-show : Trop longtemps seul. Dans ce show qui lui ressemble à 100%, il renoue avec un style d’humour qui rappelle parfois le côté décalé et éclaté qu’il avait à l’époque du Groulx luxe. Toujours aussi franc et irrévérencieux, Patrick embrasse maintenant l’idée de vieillir, alors qu’il ne s’est jamais senti aussi bien, aussi jeune et aussi libre que dans la cinquantaine (Valeur de 80$). 


Génération Musique Plus - 07 août 2026 item
Génération Musique Plus - 07 août 2026
30 $

Enchère de départ

Faites un retour dans le temps en misant sur cette paire de billets pour assister à Génération Musique Plus. Pour célébrer ses 40 ans, le phénomène télévisuel MusiquePlus est de retour… sur scène! Revivez la frénésie de la meilleure des époques avec le spectacleGénération MusiquePlus – 86-96 qui propose les meilleurs hits, vidéoclips, entrevues et anecdotes de cette décennie.(Valeur: 120$).

Oasis immersion item
Oasis immersion
20 $

Enchère de départ

Misez sur une paire de billets donnant accès à n'importe quelle expérience immersive à l'espace OASIS immersion. Situé dans un environnement multimédia haute performance de 2 200 m², l’espace OASIS immersion offre une nouvelle expérience muséale déambulatoire incluant trois galeries immersives, deux expériences lumineuses et un espace lounge avec café-bar et boutique. (Valeur: 60$)

SOS Labyrinthe 1 item
SOS Labyrinthe 1
25 $

Enchère de départ

Venez vous amuser en famille ou entre amis en vous procurant ces quatre (4) billets pour SOS Labyrinthe situé dans le Vieux-Port de Montréal (Valeur: 100$)

SOS Labyrinthe 2 item
SOS Labyrinthe 2
25 $

Enchère de départ

Venez vous amuser en famille ou entre amis en vous procurant ces quatre (4) billets pour SOS Labyrinthe situé dans le Vieux-Port de Montréal (Valeur: 100$)

Visite de la Tour du Port de Montréal 1 item
Visite de la Tour du Port de Montréal 1
25 $

Enchère de départ

Misez sur ces quatre (4) billets pour une expérience hors du commun :Tour vitrée de 65 mètres de haut située au bord du fleuve Saint-Laurent, la Tour du Port de Montréal vous offre un panorama à couper le souffle. (Valeur:60$)

Visite de la Tour du Port de Montréal 2 item
Visite de la Tour du Port de Montréal 2
15 $

Enchère de départ

Misez sur ces deux (2) billets pour une expérience hors du commun :Tour vitrée de 65 mètres de haut située au bord du fleuve Saint-Laurent, la Tour du Port de Montréal vous offre un panorama à couper le souffle. (Valeur:30$)

Croisière Évasion - AML item
Croisière Évasion - AML
30 $

Enchère de départ

Misez sur cette paire afin d'accéder à un forfait évasion offert par les croisières AML. Admirez Montréal à partir du fleuve, le meilleur point de vue qui soit! Prenez une pause de votre routine et évadez-vous au grand air entre amis, en couple ou en famille, le temps d'une croisière évasion sur le Saint-Laurent (Valeur: 100$).

Mini Golf Montréal 1 item
Mini Golf Montréal 1
20 $

Enchère de départ

Amusez-vous entre amis ou en famille en misant sur ces quatre (4) laissez-passer au Mini Golf de Montréal situé dans le Vieux-Port de Montréal (Valeur de 72$)

Mini Golf Montréal 2 item
Mini Golf Montréal 2
20 $

Enchère de départ

Amusez-vous entre amis ou en famille en misant sur ces quatre (4) laissez-passer au Mini Golf de Montréal situé dans le Vieux-Port de Montréal (Valeur de 72$)

Tyrolienne MTL Zipline 1 item
Tyrolienne MTL Zipline 1
50 $

Enchère de départ

Amusez-vous entre amis ou en famille en misant sur ces quatre (4) laissez-passer à la tyrolienne MTL Zipline situé dans le Vieux-Port de Montréal (Valeur de 116$)

Tyrolienne MTL Zipline 2 item
Tyrolienne MTL Zipline 2
50 $

Enchère de départ

Amusez-vous entre amis ou en famille en misant sur ces quatre (4) laissez-passer à la tyrolienne MTL Zipline situé dans le Vieux-Port de Montréal (Valeur de 116$)

Infinity Experience pour 4 personnes item
Infinity Experience pour 4 personnes
50 $

Enchère de départ

Amusez-vous entre amis ou en famille en misant sur ces quatre (4) laissez-passer au nouveau Infinity Experiences situé dans le Vieux-Port de Montréal (Valeur de 136$)

Voiles en Voiles item
Voiles en Voiles
50 $

Enchère de départ

Amusez-vous entre amis ou en famille en misant sur ce laissez-passer familial pour quatre (4) personnes à Voiles en Voiles situé dans le Vieux-Port de Montréal (Valeur de 188$)

Forfait famille - Musée Pointe-À-Callière 1 item
Forfait famille - Musée Pointe-À-Callière 1
30 $

Enchère de départ

Misez sur ce forfait familial au musée Pointe-À-Callière! Les membres famille (2 adultes-2 enfants) ont une foule d’avantages : ACCÈS ILLIMITÉ à toutes nos expositions temporaires et permanentes pour une année, des rabais boutique et bistro, accès gratuit et privilégié aux événements du Musée, accès en avant-première aux expositions du Musée, etc. 

Cette carte est extrêmement populaire en raison de ses avantages exceptionnels pour toute la famille et toute l’année. (Valeur: 80$)

Forfait famille - Musée Pointe-À-Callière 2 item
Forfait famille - Musée Pointe-À-Callière 2
30 $

Enchère de départ

Misez sur ce forfait familial au musée Pointe-À-Callière! Les membres famille (2 adultes-2 enfants) ont une foule d’avantages : ACCÈS ILLIMITÉ à toutes nos expositions temporaires et permanentes pour une année, des rabais boutique et bistro, accès gratuit et privilégié aux événements du Musée, accès en avant-première aux expositions du Musée, etc. 

Cette carte est extrêmement populaire en raison de ses avantages exceptionnels pour toute la famille et toute l’année. (Valeur: 80$)

Laissez-passer familial Écomusée du Fier Monde item
Laissez-passer familial Écomusée du Fier Monde
10 $

Enchère de départ

Misez sur ce laissez-passer familial et venez vous instruire à l'Écomusée du Fier Monde! (Valeur: 20$)

Laissez-passer 2 personnes Écomusée du Fier Monde item
Laissez-passer 2 personnes Écomusée du Fier Monde
10 $

Enchère de départ

Misez sur ce laissez-passer pour 2 personnes et venez vous instruire à l'Écomusée du Fier Monde! (Valeur: 28$)

Le saviez-vous? Nous collectons des fonds avec Zeffy pour garantir que 100 % de votre achat va à notre mission!