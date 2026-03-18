Encan du Quille-O-Thon à Yvon

Misez sur cette paire de billets et découvrez Rachelle Elie, bête de scène à paillettes et humoriste anglophone préférée des Québécois, présente Lâchée Lousse, son tout premier one-woman show en français !

Dans ce spectacle haut en couleur, Rachelle célèbre la liberté qu’elle a trouvée dans sa nouvelle vie au Québec, sa passion pour la culture d’ici et son affection pour nos expressions savoureuses.

Avec humour et franchise, elle nous parle de sa vie de femme nouvellement célibataire, de ses aventures amoureuses et de la mission (pas toujours simple!) d’élever des garçons pour en faire des hommes bons.

Une soirée éclatée, pleine de rires et de pur plaisir, à l’image de Rachelle! (Valeur de 80$)